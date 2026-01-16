«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.0 комментариев
Посол: Запад проигнорировал требование Африки о репарациях за колониализм
Западные страны продолжают игнорировать законные требования африканских государств о выплате репараций за ущерб и издержки, понесенные в период колониального правления, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
По словам Бердыева, западные страны продолжают игнорировать требования африканских государств о выплате репараций за ущерб, нанесенный в период колониального правления, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Африканский союз открыто заявил о намерении добиваться выплат от европейских стран для восстановления исторической справедливости и стимулирования развития континента.
По его словам, репарации рассматриваются как один из ключевых инструментов для преодоления негативных последствий колониализма.
Директор Института Африки РАН Ирина Абрамова ранее заявила, что Россия предлагает применить точные расчеты объема репараций, чтобы с помощью судов и других юридических механизмов добиваться соответствующих выплат от бывших колониальных держав. Такой подход, по мнению экспертов, может стать основой для дальнейших переговоров с Западом.
Ранее Алжир принял закон, объявивший французскую колонизацию преступлением и потребовал извинений и репараций от Франции.
Премьер-министр Британии Кир Стармер предложил странам Содружества прекратить обсуждение репараций за работорговлю и сосредоточиться на будущем.