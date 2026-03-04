  • Новость часаПутин призвал активнее бороться с подростковой преступностью
    Кто несет ответственность за провал в охране верховного лидера Ирана
    Истребитель F/A-18 ВВС Кувейта сбил три американских F-15
    Премьер Испании отверг угрозы Трампа и отказался поддержать США в войне с Ираном
    Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО
    Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    Эксперт оценил возможное назначении сына Хаменеи верховным лидером Ирана
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    Песков призвал МОК прояснить подход к российским спортсменам
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    4 марта 2026, 13:12 • Новости дня

    Кремль оценил слова Макрона о роли ядерного сдерживания

    Песков согласился с Макроном о фундаментальной роли ядерного сдерживания

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о значимости ядерного сдерживания для поддержания мировой стабильности.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал положения обновленной ядерной доктрины Парижа, передает ТАСС.

    В ходе брифинга представитель Кремля согласился с мнением президента Франции Эммануэля Макрона о механизмах защиты.

    «Доля правды здесь есть – и изрядная доля правды. Действительно, ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности», – заявил чиновник.

    По словам Пескова, позиция французского лидера в вопросе обеспечения международной безопасности является справедливой и обоснованной.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о внесении значительных изменений в ядерную доктрину страны.

    Также Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны.

    После этого в соцсетях обвинили Макрона в воинственной риторике и высмеяли его инициативы по ядерному сдерживанию.

    4 марта 2026, 03:18 • Новости дня
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.

    Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.

    Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.

    Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.

    3 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    МИД Эстонии вручил ноту российскому дипломату из-за ледокола в Финском заливе
    МИД Эстонии вручил ноту российскому дипломату из-за ледокола в Финском заливе
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту, касающуюся процедурных вопросов передвижения российских ледоколов в эстонских территориальных водах.

    В заявлении ведомства отмечается, что речь идет о ледоколе «Мурманск», который 28 февраля отправился в Финский залив для оказания помощи танкеру Olympic Friendship, застрявшему во льдах, передает РИА «Новости».

    «Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы вручить ему ноту касательно процедурных правил передвижения российских ледоколов в территориальных водах Эстонии», – заявили в МИД Эстонии.

    В сентябре МИД Эстонии сообщил о вызове временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ноту протеста из-за российских самолетов на границе с прибалтийской страной.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    3 марта 2026, 18:08 • Новости дня
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что Берлин не располагает всей необходимой информацией для оценки законности ударов США и Израиля по Ирану.

    Вадефуль заявил, что МИД Германии не может сказать, нарушают ли действия США и Израиля международное право, поскольку у ведомства «нет всей полноты информации», напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «При этом в ФРГ регулярно подтверждают законность Христианско-демократического союза, несмотря на отсутствие всей полноты информации как о Христе, так и о демократии», – отметила в ответ дипломат.

    Ранее Кремль указал на несоответствие действий США международному праву.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийства Хаменеи.

    3 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Продажи новых авто в России показали худший за десять лет результат

    АЕБ: Продажи новых авто в России обновили антирекорд десятилетия

    Продажи новых авто в России показали худший за десять лет результат
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России во втором месяце 2026 года достигли одного из самых низких уровней за десятилетие, сообщил председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

    По его словам, сокращение продаж составило 6% по сравнению с февралем 2025 года, передает ТАСС. «В феврале рынок продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы видим наихудший результат за последние 10 лет, если не учитывать февраль 2023 года», – заявил Калицев.

    Также Калицев отметил, что объемы реализации практически не изменились по сравнению с январем текущего года, что может свидетельствовать о стагнации рынка.

    Согласно данным АО «ППК» (Паспорт промышленный консалтинг), которые приводит АЕБ, в феврале 2026 года в России было реализовано 77 163 новых легковых и легких коммерческих автомобиля. Это на 4% меньше, чем в феврале 2025 года.

    Ранее продажи б/у автомобилей сегмента Luxury в России обновили исторический максимум.

    3 марта 2026, 17:29 • Новости дня
    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам

    Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России по блокировке активов регулятора

    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России, поданный 27 февраля 2026 года, об оспаривании действий ЕС в отношении суверенных активов регулятора.

    На сайте суда опубликована информация о поступлении заявления российского Центробанка, передает ТАСС. Регулятор ранее подчеркивал, что документ был принят не единогласно всеми государствами – членами ЕС, а большинством голосов, что противоречит требованиям статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центробанк России направил заявление в общий суд Евросоюза с требованием отменить регламент о бессрочной блокировке его активов.

    Ожидается, что 4 марта суд Евросоюза проведет заседание по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировка российских активов возможна только при специальном решении саммита Евросоюза и после выплаты Россией всего ущерба Украине.


    4 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Эксперт Анпилогов: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Организатором атаки украинскими безэкипажными катерами на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море могли быть Британия или Франция. У них больше технических возможностей для таких операций. При этом подобные инциденты ведут к росту стоимости газа и для самих европейских потребителей, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов.

    «В отличие от применения пилотируемых самолетов или экипажных катеров, атака беспилотника дает возможность анонимного нападения или удара под ложным флагом. БЭК не имеет условного гражданства и порта приписки, а канал управления им часто является закрытым, зашифрованным и не так просто отслеживается», – объяснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «С момента начала СВО Украина является для ряда стран Запада удобной ширмой при проведении любых антироссийских операций, как это было с «Северными потоками». Очевидно, что тот теракт было невозможно осуществить только с зафрахтованной украинскими спецслужбами яхты «Андромеда» без помощи судов со специальным оборудованием. На мой взгляд, в ситуации с «Арктик Метагаз» мы видим концептуально схожую картину», – продолжил он.

    «У Украины нет флота, необходимого для проведения атак морскими беспилотниками. Использование же торговых судов сопряжено с гораздо большим риском неудачи и техническими нюансами – их радарное оборудование более слабое, а каналы связи не предназначены для таких операций», – отметил спикер.

    «Для защищенного проведения такого рода операций нужен военный корабль в зоне атаки безэкипажных катеров, который бы обеспечивал их связь, координацию, целеуказания. Таким образом, думаю, организатором атаки является одна из стран НАТО, прежде всего – Британия или Франция. Второй очередью подозреваемых я бы назвал Германию или Польшу, у них тоже есть достаточно серьезная школа морских диверсантов», – указал он.

    «Украине же, вероятно, снова была отведена роль исполнителя. При этом нельзя исключать, что европейские кураторы специально подсветили украинскую причастность к атаке, чтобы снять с себя обвинения в международном морском терроризме. Киев же находится в состоянии конфликта с Москвой, и такие его действия, по замыслу Брюсселя, должны быть обоснованы в глазах мирового сообщества», – пояснил эксперт.

    «Евросоюз и европейские члены НАТО добиваются роста рисков для всех участников цепочки перемещения российского СПГ по миру. Брюссель хочет сократить экспорт газа из России и вынудить покупателей отказываться от контрактов с Москвой», – объяснил аналитик.

    «При этом Европа бьет сама по себе. Газовый и нефтяной рынки глобальны. Российские поставки являются их неотъемлемой частью и не могут рассматриваться в отрыве от других составляющих вроде блокады Ормузского пролива или сокращения добычи Катаром. Поэтому любые инциденты с российским нефтеналивным или газовым флотом неизменно будут двигать цены вверх. И эта тенденция коснется в том числе европейских потребителей», – указал он.

    Ранее в Средиземном море на российский газовоз «Арктик Метагаз» была совершена атака украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, сообщает в Telegram-канале Минтранс России. Инцидент произошел в международных водах недалеко от Мальты. По данным ведомства, судно следовало с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманска.

    «Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», – отмечается в сообщении.

    «Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – указали в Минтрансе.

    По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Великобритании и Испании в Средиземное море. По данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

    Танкер «Арктик Метагаз» валовой вместимостью около 94 тыс. тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе якобы так называемого теневого флота России.

    Стоит отметить, что накануне биржевая цена газа в Европе взлетела до 727 долларов за тысячу кубометров на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. После иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе, сообщает РБК.

    Ранее Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, объяснял газете ВЗГЛЯД смысл захвата западными странами судов «теневого флота» России.

    4 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    Россия отказалась менять белого медведя на японских капибар

    Россия отказалась отдавать Японии белого медведя в обмен на капибар

    Россия отказалась менять белого медведя на японских капибар
    @ Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Барнаульского зоопарка и член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев исключил возможность обмена белого медведя на капибар с японским зоопарком.

    Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев исключил возможность передачи животного из-за недружественной политики Токио, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация напоминает отзыв панд Китаем, поэтому дефицитных водосвинковых придется искать в других странах.

    «Наш белый медведь и знаменитая китайская панда – это не просто животные, это политика. Вы, наверное, слышали, когда Китай потребовал вернуть всех панд из Японии из-за недружественных действий со стороны руководства Японии по отношению к Китаю», – подчеркнул Писарев.

    Он подчеркнул, что белый медведь является национальным достоянием, и Россия не отдаст его Японии, несмотря на дефицит капибар в российских зоопарках. Писарев добавил, что российские зоопарки помогут коллегам по Евразийской ассоциации зоопарков и аквариумов, но диктовать условия России невозможно. По его словам, капибар можно получить из других стран.

    Руководитель Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев также раскритиковал предложение обменять дальневосточного леопарда на грызунов. Он сравнил такую сделку с попыткой выменять золото на кусок мыла, отметив особую ценность редких хищников.

    Ранее японский зоопарк Токусима выразил желание обменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда. Японская сторона испытывает потребность в хищнике для размножения после смерти медведя Гого, ранее привезенного из Перми.

    В России фиксируется дефицит капибар, поскольку зоопарки по всей стране хотят приобрести этих животных из-за их растущей популярности.

    3 марта 2026, 16:45 • Новости дня
    В Сочи произошло второе землетрясение с магнитудой 4,7
    В Сочи произошло второе землетрясение с магнитудой 4,7
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе Сочи во вторник произошло второе за день землетрясение, эпицентр которого, по предварительным данным, расположен рядом с первым.

    Магнитуда нового сейсмического события составила 4,7, сообщил старший научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета «Сириус» Артем Крылов, передает ТАСС.

    «Предварительно, эпицентр второго события находится рядом с первым и имеет магнитуду больше. Предварительная оценка магнитуды – 4,7», – сказал Крылов.

    Ранее землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали недалеко от Сочи.

    В январе в Лазаревском районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.

    3 марта 2026, 18:46 • Новости дня
    Лавров поблагодарил Оман за помощь в возвращении россиян из ОАЭ

    Лавров поблагодарил главу МИД Омана за помощь в возвращении россиян из ОАЭ

    Лавров поблагодарил Оман за помощь в возвращении россиян из ОАЭ
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В телефонном разговоре Лавров поблагодарил главу МИД Омана за содействие в организации возвращения россиян, находившихся в ОАЭ, на родину.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди, сообщает МИД России.

    В ходе беседы министры обсудили ситуацию вокруг Ирана и высказались за скорейшее прекращение любых военных действий, а также возвращение к политико-дипломатическим способам урегулирования. Особое внимание было уделено необходимости учитывать законные интересы всех арабских государств Персидского залива.

    Собеседники подчеркнули готовность России и Омана, в том числе в рамках ООН, содействовать поиску компромиссных и мирных решений на основе уважения базовых норм международного права.

    Лавров отдельно поблагодарил руководство Омана за помощь в организации возвращения российских граждан, находившихся в ОАЭ, на родину через территорию султаната.

    Дипломаты подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие по актуальным вопросам международной повестки и укреплять двусторонние отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минтранс сообщил, что российские и зарубежные авиакомпании планируют выполнить 24 рейса из ОАЭ и Омана для вывоза около 4,5 тыс. пассажиров в Россию.

    Напомним, что тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и сложностями при возвращении домой. Основной причиной ситуации стали ограничения, связанные с закрытием воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.


    3 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Хабенский отказался комментировать слухи о назначении ректором Школы-студии МХАТ
    Хабенский отказался комментировать слухи о назначении ректором Школы-студии МХАТ
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России, художественный руководитель и директор МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский не подтвердил слухи о его возможном назначении ректором Школы-студии МХАТ.

    «Пусть те, кто об этом написал, и комментируют, при чем здесь я?» – сказал Хабенский в ответ на вопросы журналистов, передает ТАСС.

    В январе министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Выпускники выступили против этого решения.

    В среду Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ.

    Ранее народный артист России Сергей Безруков сообщил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность ректора Школы-студии МХАТ.

    4 марта 2026, 05:52 • Новости дня
    Японский зоопарк предложил России капибар в обмен на белого медведя
    Японский зоопарк предложил России капибар в обмен на белого медведя
    @ Jurgen & Christine Sohns/ imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Зоопарк Токусима выразил желание обменять часть своих многочисленных капибар на белого медведя для размножения или на амурского леопарда.

    Как передает РИА «Новости», заместитель директора зоопарка Токусима Нариоми Китамура заявил, что учреждение готово обменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда.

    Токусима занимает одно из первых мест в Японии по количеству этих животных на фоне дефицита капибар в России.

    «Мы хотели бы обменяться нашими капибарами на другое животное. Номер один – это полярный медведь. Дело в том, что у нас есть белая медведица, но она одна. Нам нужен самец для размножения», – сказал Китамура.

    В зоопарке рассказали, что ранее планировали получить самца белого медведя из Йокогамы, однако животное по кличке Гого, родившееся в Перми, умерло во время подготовки к транспортировке. Кроме того, представители Токусимы выразили интерес к амурскому леопарду.

    Капибары появились в Токусиме в 2007 году, а к 2016 году их численность достигла 35 особей. К 2021 году количество капибар в зоопарке выросло до 90 благодаря естественному размножению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость капибар в российских зоопарках выросла до 2 млн рублей из-за высокого спроса и дефицита неродственных животных.

    В России фиксируется дефицит капибар, поскольку зоопарки по всей стране хотят приобрести этих животных из-за их растущей популярности.

    4 марта 2026, 01:55 • Новости дня
    Спецборт МЧС с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана в Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецборт МЧС России с 117 гражданами, покинувшими Иран, вылетел из Азербайджана в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В ведомстве отметили: «Самолет Ил-76 вылетел в Москву с людьми, покинувшими территорию Ирана через наземные пункты пропуска. На территорию Российской Федерации прибудут 117 человек, в том числе 54 ребёнка», передает РИА «Новости».

    Пассажиров сопровождает команда врачей отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС. Все они готовы оказать эвакуированным необходимую медицинскую и психологическую поддержку.

    Во вторник МЧС сообщало, что спецборт вылетел в Азербайджан за россиянами.

    Ранее замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить детальный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта, включая меры поддержки пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временное закрытие воздушного пространства Ирана привело к сбоям в авиасообщении между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и сложностями при возвращении домой. Основной причиной сложившейся ситуации стали ограничения из-за закрытия воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.

    3 марта 2026, 15:33 • Новости дня
    Королеву красоты из Кирова изуродовали в казанском клубе бокалом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе ссоры в одном из клубов Казани обладательнице титула «Автоледи Кирова» серьезно повредили лицо стеклянным бокалом, пострадавшей наложили швы, сообщили в полиции, нападавшие задержаны.

    Победительница конкурса «Автоледи Кирова» Надежда Шустова была госпитализирована после инцидента в клубе отеля Korston в Казани, сообщает РИА «Новости».

    По словам девушки, после концерта она попыталась задержать женщину, которая, по её словам, пыталась украсть у неё телефон, и тогда между ними произошёл конфликт.

    «После концерта в туалете какая-то девушка у меня попыталась своровать телефон. Я ее поймала за руку. Она засмеялась и очень нагло сказала, что перепутала телефон… Я ей предложила пройти к охране. И тут она мне нанесла удар. У меня в руке был бокал стеклянный. От удара бокал разбился, вонзился в лицо, у меня хлынула кровь, осколки остались в ране», – поделилась Надежда.

    Жертву на скорой доставили в больницу, где врачи диагностировали глубокую рану лица до кости и наложили швы. Сейчас Надежда проходит лечение у косметолога и пластического хирурга для минимизации последствий травмы.

    В пресс-службе МВД по Татарстану заявили, что нападавшая – 23-летняя жительница Казани – и её муж были доставлены в отдел полиции. В отношении обоих составлены протоколы о мелком хулиганстве, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, транспортная полиция задержала 60-летнего иностранца, который нарушал порядок на борту рейса Стамбул–Казань.

    Ранее полиция Казани задержала 35 футбольных болельщиков, которые в электропоезде портили имущество и жгли файеры.

    3 марта 2026, 15:29 • Новости дня
    ЕК заявила о «правомерности» заморозки активов Банка России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари на брифинге в Брюсселе заявил, что ЕК приняла к сведению иск Банка России в суд Евросоюза по поводу бессрочного замораживания активов.

    «Мы принимаем к сведению претензию Банка России... Нас это не удивило», – отметил он, отвечая на вопросы журналистов о реакции на судебное разбирательство, передает РИА «Новости».

    Уйвари подчеркнул, что в ЕС полностью уверены в «законности принятого решения и его соответствии международному праву».

    Напомним, Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов.

    В декабре Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к Euroclear Bank почти на 18,2 трлн рублей.

    3 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    В Казани продан на торгах бывший особняк бежавшего из России Бекмамбетова

    Бывший особняк XIX века режиссера Бекмамбетова в Казани продали на торгах за 21 млн

    В Казани продан на торгах бывший особняк бежавшего из России Бекмамбетова
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Победителем торгов по бывшему особняку режиссера Тимура Бекмамбетова в Казани стал некий Сергей Еремеев, заплативший более 21,4 млн рублей, сообщают информагентства.

    Особняк XIX века на улице Марджани в Казани, ранее принадлежавший уехавшему после начала СВО из России режиссеру Тимуру Бекмамбетову, был продан на электронном аукционе, передает ТАСС. Согласно данным торговой площадки, победителем стал некий Сергей Еремеев, предложивший цену в 21 443 963 рубля.

    В аукционе участвовал объект культурного наследия – Дом Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой, построенный в 1873 году и включающий помещения общей площадью более 200 кв. м.

    Начальная цена торгов составляла 9 323 465 рублей, шаг аукциона – 466 173 рубля. Судебное решение о продаже было вынесено Вахитовским районным судом Казани на основании иска прокуратуры после проверки состояния здания. Проверка выявила, что объект, признанный культурным наследием в 2000 году, содержался бесхозяйственно: после пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены только противоаварийные работы, полноценная реставрация так и не началась.

    Бекмамбетов, являвшийся ответчиком по делу, на заседание суда не присутствовал. В решении суда отмечалось, что он не предпринимал меры по сохранению памятника архитектуры. Покупатель особняка, помимо уплаты стоимости покупки, обязан провести восстановительные работы, сметная стоимость которых оценивается в 91,8 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, особняк режиссера фильма «Ночной дозор», который уехал из России, выставили на торги 28 января. Ранее суд в Казани лишил прав на жилье собственника квартиры из-за нарушений спокойствия и безопасности соседей, и квартира будет продана на торгах.


    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида
    TWZ: Пентагон перебрасывает подкрепление на Ближний Восток
    Макрон: Удары США по Ирану выходят за рамки международного права
    Трамп предложил эскорт танкерам в Ормузском проливе
    Израильский F-35 «Адир» впервые сбил пилотируемый истребитель
    Чиновников Подмосковья поймали на крупных взятках за уборку снега
    Россия отказалась менять белого медведя на японских капибар

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации