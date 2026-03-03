  • Новость часаЦены на газ в Европе превысили 780 долларов за тысячу кубометров
    Иран пригрозил «открыть врата ада» для США и Израиля
    В Раду повторно внесли проект закона об отмене праздника 8 Марта
    США после ударов по Ирану охватили массовые протесты
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в иранском Натанзе
    Лавров заявил о сохранении «пониманий Анкориджа» у Трампа
    Qatar Energy заморозила производство алюминия и метанола
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    3 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    2 комментария
    3 марта 2026, 17:00 • В мире

    Макрон наметил новые цели для российского ядерного оружия

    Макрон наметил новые цели для российского ядерного оружия
    @ defense.gouv.fr

    Tекст: Валерия Вербинина

    Французскую ядерную доктрину, по словам президента страны Эмманюэля Макрона, ожидают «значительные изменения». В чем будут заключаться предстоящие перемены, как они затронут не только Францию, но и всю Европу – и как происходящее выглядит с точки зрения интересов России?

    В понедельник 2 марта президент Франции выступил на базе подводных лодок в Иль-Лонг с заранее анонсированной речью о новых подходах к ядерному оружию. Эммануэль Макрон заявил, что ядерная доктрина страны потерпит «значительные изменения».

    Французский лидер кивает на Россию, которая является «серьезной угрозой для нашей Европы», потому что уже обладает «огромным» ядерным арсеналом и «продолжает разрабатывать новые виды оружия». По словам Макрона, его страна вступает в фазу «усиленного сдерживания», причем не одна, а в связке с еще восемью европейскими странами – Германией, Великобританией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией.

    Вышеназванные страны смогут разместить на своей территории французские «стратегические военно-воздушные силы», которые таким образом станут контролировать «глубину европейского континента». Как отметил Макрон, «это укрепит нашу оборону, расширив ее возможности». Участие союзников, впрочем, не ограничится одним предоставлением баз: их военные силы, к примеру, смогут принимать участие в учениях, связанных с «усиленным сдерживанием». С политической точки зрения перед нами шаг к осуществлению давно заявленной политической цели Макрона о распространении французского ядерного за пределы собственно Франции.

    «Целью этой стратегии, – сообщает «Фигаро», – является рассредоточение ядерных сил воздушного базирования по всей Европе, чтобы осложнить расчеты противника и при этом сохранить суверенитет Франции над решением об их применении». Впрочем, осталось неясным, имелось ли в виду размещение в указанных странах только носителей ядерного оружия (например, истребителей «Рафаль»), или же самих французских ядерных боеголовок в том числе.

    Как пишет «Монд», «в условиях нового геополитического контекста европейцы разделяют точку зрения, согласно которой наступила новая ядерная эра, когда старые представления о европейской безопасности и сдерживании утратили свою актуальность». Причиной тому называется конфликт между Россией и Украиной, а также возвращение в Белый дом Дональда Трампа, поведение которого «подорвало доверие многих европейцев». Европейцы сомневаются, будут ли США и далее защищать Европу силой американского ядерного оружия при любых обстоятельствах.

    Как известно, до настоящего времени защита Европы обеспечивается в рамках Атлантического альянса с помощью американского «зонтика», чье ядерное оружие (и носители, и боезаряды) расположено в пяти странах НАТО (Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и Турции). По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), всего в мире имеется около 12 200 ядерных боеголовок. Ядерный арсенал России оценивается в 5459 боеголовок, США – в 5177, у Китая имеется 600 единиц этого оружия, у Франции – 290 и у Великобритании – 225. Собственным ядерным оружием обладают Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль.

    Также Макрон объявил об увеличении числа французских ядерных боеголовок, подчеркнув, что отныне конкретные цифры будут засекречены. Он заверил граждан, что речь вовсе не идет о вовлечении в гонку вооружений, «которая никогда не была нашей доктриной», и одновременно упомянул о том, что Франция, Великобритания и Германия работают над «проектами создания ракет очень большой дальности».

    На самом деле перед нами и есть настоящая гонка вооружений, причем односторонняя, возобновленная прежде всего Западом.

    Это именно США заявляют о возможности в любой момент возобновить ядерные испытания. США рассматривают возможность возвращения ядерных боезарядов на стратегические бомбардировщики. Вашингтон де-факто отказался продлять договор об ограничении стратегических ядерных вооружений СНВ-3, де-факто развязав себе руки в увеличении своего ядерного арсенала. Этот сигнал и был подхвачен Парижем. Россия же намерена сохранять свои ядерные силы в соответствии с теми ограничениями, которые СНВ-3 предусматривает – то есть не увеличивать ни количество носителей, ни количество боеголовок.

    Кроме того, Макрон заявил, что в 2036 году на вооружение ВС Франции поступит атомная подлодка нового поколения, которой уже дали название «Непобедимый». И мало того, по словам французского лидера, «уже несколько месяцев на наших атомных подводных лодках… установлены новые ракеты M51.3, и у нас есть новая ядерная боеголовка морского базирования, которая была оптимизирована для преодоления всех систем ПРО». «Будем сильными, будем едиными, будем свободными», – такими словами глава государства заключил свою речь.

    Как отметил генерал Доминик Тренкан в комментарии для «Le Parisien», с момента своего создания в 1960-х годах французская доктрина ядерного сдерживания задумывалась как оборонительная, независимая и основанная на оценке угрозы «жизненно важным интересам страны». При этом круг последних никогда не был четко определен, «что, естественно, оставляет противнику поле для маневра», – добавил генерал.

    Он, однако, умолчал, что это прежде всего оставляет поле для маневра самому Парижу. У России, в отличие от Франции, есть четко описанный и официально перечисленный перечень угроз, для устранения которых только и может быть применено ядерное оружие. По словам Тренкана, расширение ядерного зонтика на территорию Европы «не означает защиту жизненно важных интересов других стран, это защита жизненно важных интересов Франции, которые включают и другие страны».

    И эти «другие страны» – прежде всего Германия. Как пишет ZDF, в совместном заявлении президент Франции и канцлер Германии Фридрих Мерц объявили о создании «руководящей группы высокого уровня по ядерному сотрудничеству». Германия также намерена принять участие во французских ядерных учениях, которые могут состояться уже в этом году.

    Zeit подчеркивает, что франко-германское сотрудничество призвано «дополнять, а не заменять» ядерное сдерживание НАТО. Кроме того, декларируется, что создание нового ядерного зонтика не противоречит международному праву. «Франция и Германия будут продолжать выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом, включая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», – говорится в заявлении Макрона и Мерца. Таким образом, Германия не получит французское ядерное оружие в свое распоряжение и не сможет отдавать приказы о его применении.

    Крупнейшая региональная газета Германии «Вестдойче альгемайне цайтунг» видит в совместном заявлении французского и германского глав государств «послание президенту Дональду Трампу», при том, что основным противником называется Россия. Иначе говоря, Париж и Берлин совместно демонстрируют, что способны и без НАТО обеспечить европейскую безопасность.

    «Германия и Франция стремятся совместно нарастить свои возможности по управлению потенциальной эскалацией конфликта ниже ядерного порога, и вооруженные силы Германии могли бы внести свой вклад в эти усилия. – пишет издание. – Это в первую очередь включает в себя усовершенствованные системы раннего предупреждения, противовоздушную оборону и высокоточные ракеты большой дальности, способные в случае войны точно поражать военные цели, такие как командные пункты или пусковые установки, расположенные в глубине территории России.

    Германия взяла на себя ведущую роль среди своих европейских партнеров по НАТО в разработке таких ракет большой дальности».

    Немецкие ракеты, конечно, в соответствии с ДНЯО не могут быть снаряжены ядерными боеголовками – но ими вполне могут быть снаряжены ракеты на борту французских истребителей, взлетающих с немецких аэродромов и действующих синхронно с немецкими ударными и разведывательными системами. В этом взаимодействии, видимо, и будет заключаться ключевая форма ядерного сотрудничества между Францией и Германией. Германия предоставляет инфраструктуру, Франция нажимает на кнопку.

    С точки зрения интересов обороны России, перед нами возникновение новой угрозы, и дело не только в увеличении количества французских ядерных боеголовок. Теперь любой «Рафаль», приземлившийся, например, на польском или немецком аэродроме – то есть аэродромах подскока – может рассматриваться как носитель ядерного оружия. С явным прицелом на ближайший российский регион, Калининградскую область. Такой же, как американские стратегические бомбардировщики Б-52, которые уже неоднократно отрабатывали нанесение ядерных ударов по Калининграду.

    Но если Польша и Германия согласны дислоцировать на своих авиабазах такие носители – значит, они согласны и с тем, что Россия будет рассматривать эти аэродромы в случае агрессии с их применением как законную цель для поражения. В том числе с помощью ядерного оружия – в полном соответствии с уже упомянутой ядерной доктриной России.

