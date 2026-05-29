Путин заявил о важности русского языка для экономики Казахстана
Сохранение единого средства общения, которым является русский язык, способствует активному росту совместных хозяйственных связей России и Казахстана, подчеркнул президент Владимир Путин по итогам визита в Астану.
Российский лидер Владимир Путин подчеркнул значимость поддержки русского языка в Казахстане, передает РИА «Новости».
«Чем больше у нас экономических, хозяйственных связей, тем больше востребованность в языке. Поэтому для того чтобы и экономику развивать, это тоже очень важно, следует поддерживать русский язык», – сказал Владимир Путин.
Глава государства находился в Астане с 27 по 29 мая. В рамках поездки президент также принял участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза. По итогам визита состоялся подход к прессе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне визита российский лидер оценил вклад соседней республики в сохранение позиций русского языка.
В ходе двусторонних переговоров глава государства поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за формирование новой профильной международной структуры. По итогам государственного визита стороны оформили 15 документов о сотрудничестве в различных отраслях.