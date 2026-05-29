Путин сообщил об ужесточении правил для мигрантов из Армении при выходе из ЕАЭС

При переезде в Россию граждане Армении окажутся в равных условиях с остальными приезжими, если республика покинет ЕАЭС. К ним начнут применять стандартные миграционные требования, действующие для выходцев из других стран СНГ, сообщает ТАСС.

«Применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Что это значит? Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты», – подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Глава государства также добавил, что для получения доступа к обязательному медицинскому страхованию армянским гражданам потребуется прожить на территории России не менее пяти лет. По его словам, выход из союза повлечет за собой множество подобных ограничений.

Ранее Путин предупредил о риске сворачивания экономических связей с Арменией.

До этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой допустил аннулирование миграционных послаблений для армянских граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС поддержали идею скорейшего проведения референдума о внешнеполитическом выборе Еревана.