Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей
Реакция европейских государств на трагедию в Старобельске продемонстрировала двойные стандарты международного сообщества и упорный отказ признавать преступления Киева против мирных жителей, отметил постпред России в ООН Василий Небензя на посвященном Украине заседании СБ.
«О каком человеческом сострадании с их стороны может идти речь, когда кровь детей Старобельска и на их руках?! Ведь их страны на протяжении многих лет снабжают террористический режим Зеленского деньгами, разведданными, оружием, боеприпасами, вдохновляют его на новые преступления против мирных жителей, а затем прикрывают его, рисуя его в роли жертвы. Секретариат ООН, столь оперативный в одних случаях, к сожалению, вновь ограничился общей риторикой и максимально обтекаемыми формулировками, уклонившись от прямой оценки действий Киева», – констатировал дипломат в ходе выступления.
Небензя указал на то, что западные страны предпочли проигнорировать катастрофу, попытавшись переложить вину на Москву и повторяя небылицы о якобы отсутствующем доступе к месту трагедии. Однако представители ООН могут свободно посещать территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и принципиально не используют эту возможность.
Особенно дипломат поразился лицемерием и циничной реакцией делегаций европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно.
«Почему одни жертвы заслуживают немедленного сострадания, а другие – нет? Почему гибель несовершеннолетних в одном месте становится поводом для громких заявлений и осуждений, а гибель детей в Старобельске встречает молчание? Вот вам очередное яркое проявление «двойных стандартов» и лицемерия Запада», – подчеркнул Небензя.
Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.
