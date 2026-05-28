Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Рубежным, Казачьей Лопанью и Белым Колодезем Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Храповщины, Лужков, Писаревки, Пустогорода и Вольной Слободы.

Противник при этом потерял до 185 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Нечволодовки, Моначиновки Харьковской области, Красного Лимана, Яцковки и Рубцов Донецкой народной республики (ДНР).

Потери ВСУ при этом составили более 180 военнослужащих, танк, две бронемашины.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Славянска, Краматорска, Пискуновки, Новоселовки и Константиновки ДНР.

Противник при этом потерял до 90 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицконр, Кучерова Яра, Райского и Водянского ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов.

Ранее они освободили Запселье и Рясное в Сумской области, а до этого Добропасово в Днепропетровской области.