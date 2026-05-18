Премьер Болгарии Радев призвал Европу начать переговоры с Россией

Tекст: Антон Антонов

Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, передает ТАСС.

«Для нас не имеет значения, будет ли один переговорщик или команда, это не важно. Важно, чтобы Европа добилась баланса между военными, экономическими или дипломатическими инструментами. Пришло время для дипломатии, потому что война на истощение, истощает все поддерживающие и участвующие стороны, экономические и социальные, важно, чтобы эти переговоры начались максимально быстро», – подчеркнул Радев.

Отмечается, что глава правительства Болгарии находится в Германии со своим первым официальным зарубежным визитом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Европейский союз активно обсуждает пути мирного урегулирования украинского конфликта, однако главным условием для старта диалога остается полная остановка боевых действий.

По данным Politico, страны Евросоюза ведут обсуждение возможности назначения специального представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию.



Избирательный блок бывшего президента Румена Радева выиграл парламентские выборы в Болгарии. Политик последовательно выступает против антироссийских санкций и военной помощи Киеву. В начале мая Радев распределил ключевые государственные посты в новом правительстве Болгарии. Европейские журналисты спрогнозировали пересмотр политики поставок вооружений Киеву из-за победы его партии на выборах.