В Раде сообщили о срыве перевода залога за Андрея Ермака
Собранные на залог для Ермака 3,1 млн долларов не пришли на счет суда
Средства для освобождения бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака экстренно нашли, однако финансовый мониторинг заблокировал транзакцию из-за угрозы тотальных проверок, сообщили в Верховной Раде.
Нужную сумму для выплаты залога за экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака собрали в полном объеме. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что процесс проходил под жестким давлением главы государства, передает РИА «Новости».
«Вчера же срочно искали деньги на залог для Ермака... В конце дня уже вносили деньги от кого только могли. В прямом смысле от блатных и нищих», – написал парламентарий. По его словам, необходимые 140 млн гривен (3,1 млн долларов) собрали, но не успели отправить на счет Высшего антикоррупционного суда.
Железняк отметил, что задачу по сбору средств поставил лично Зеленский. Банки обещали без проблем провести операцию, однако вмешалась государственная служба финансового мониторинга Украины. Ведомство разослало предупреждения о строгих проверках всех источников средств при нарушении правил.
Парламентарий назвал ситуацию комичной, поскольку руководство службы финмониторинга назначал сам Ермак. Напомним, ранее антикоррупционная прокуратура обвинила бывшего чиновника в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Суд отправил его под стражу, однако защита планирует подавать апелляцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего руководителя офиса президента с возможностью внесения залога. Сам обвиняемый признался в неспособности выплатить требуемую сумму. Позже украинские банки отказались проводить платежи для освобождения Ермака из-за риска проверок.