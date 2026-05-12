Житель Днепропетровска умер на медкомиссии во время мобилизации

Житель Днепропетровска скончался во время прохождения военно-врачебной комиссии, передает ТАСС.

Пресс-служба областного территориального центра комплектования сообщила, что 5 мая мужчину остановили сотрудники военкомата и полиции и доставили на медицинское обследование.

«Во время прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанному гражданину стало плохо, и ему была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшие по вызову медицинские работники в течение 45 минут оказывали неотложную помощь, после чего констатировали смерть гражданина», – говорится в официальном сообщении ТЦК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Кривого Рога скончался на территории военкомата после внезапного задержания полицией.

В марте другой мужчина умер в больнице Днепропетровска из-за нанесенных сотрудниками ТЦК тяжелых травм.

Полиция Днепропетровской области задержала троих военкомов по подозрению в избиении мобилизованного до смерти.