Житель Днепропетровска умер на медкомиссии во время мобилизации
Житель Днепропетровска на юго-востоке Украины скончался во время прохождения военно-врачебной комиссии, сообщила пресс-служба областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).
Пресс-служба областного территориального центра комплектования сообщила, что 5 мая мужчину остановили сотрудники военкомата и полиции и доставили на медицинское обследование.
«Во время прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанному гражданину стало плохо, и ему была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшие по вызову медицинские работники в течение 45 минут оказывали неотложную помощь, после чего констатировали смерть гражданина», – говорится в официальном сообщении ТЦК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Кривого Рога скончался на территории военкомата после внезапного задержания полицией.
В марте другой мужчина умер в больнице Днепропетровска из-за нанесенных сотрудниками ТЦК тяжелых травм.
Полиция Днепропетровской области задержала троих военкомов по подозрению в избиении мобилизованного до смерти.