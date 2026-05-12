Ученые Северного Кавказа удешевили создание препаратов против рака
Исследователи разработали доступный метод создания светочувствительных молекул, необходимых для направленного разрушения злокачественных опухолей без вреда здоровым клеткам.
Специалисты Северо-Кавказского федерального университета предложили новый способ получения основы для противоопухолевых лекарств, применяемых в фотодинамической терапии, передают РИА «Новости».
Этот метод лечения подразумевает введение в организм веществ, которые под действием лазерного излучения разрушают раковые клетки, накапливаясь преимущественно в новообразованиях.
В основе таких препаратов часто лежат 2,4-диарилпирролы. «Эти вещества способны «реагировать» на лазерное излучение и уничтожать опухоль. Однако сегодня технологии их производства дорогостоящи из-за использования металлических катализаторов и трудоемки из-за сложной подготовки сырья», – объяснил декан химического факультета СКФУ Александр Аксенов.
Для снижения стоимости и упрощения синтеза ученые применили цинк и доступные органические компоненты вместо сложных реагентов. Эффективность нового метода достигла 83%, что сопоставимо с традиционными технологиями.
По словам Аксенова, полученные структуры отличаются стабильностью и предсказуемостью. Масштабирование разработки позволит сделать терапию рака более доступной, а также упростит создание материалов для других медицинских и технологических целей.
