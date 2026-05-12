Мендель: Зеленский требовал «тысячу говорящих голов» для пропаганды Геббельса
Глава украинского государства Владимир Зеленский настаивал на привлечении тысяч спикеров для непрерывного распространения позитивных новостей ради спасения стремительно падающих политических рейтингов, сообщила юывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.
Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону раскрыла детали работы команды президента в 2019 и 2020 годах, передает издание «Политика Страны».
По ее словам, политик был крайне недоволен падением рейтингов и требовал активнее продвигать позитивные инфоповоды.
«Самое главное – нам нужно 1000 говорящих голов. И если 1000 говорящих голов говорят о позитивных вещах, то позитивные вещи происходят, и люди верят, что есть позитивные вещи», – привела Мендель слова бывшего начальника.
Сотрудники офиса пытались возражать руководителю, напоминая о невыполненных обещаниях, включая нерешенный вопрос с квартирами для переселенцев из Донбасса. Однако президент отверг критику, подчеркнув, что реальность формируется массовыми заявлениями лояльных спикеров.
В завершение спора он прямо потребовал организовать работу по лекалам пропаганды Йозефа Геббельса с привлечением тысяч выступающих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила об открытом обсуждении местными политиками импичмента Владимиру Зеленскому.
Экс-чиновница назвала проводимую на Украине принудительную мобилизацию средневековой жестокостью.
Ранее она расценила слова канцлера Германии Фридриха Мерца о территориальных уступках как жесткий ультиматум Киеву.