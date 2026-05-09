Путин: Киев оказался не готов к обмену пленными

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин сообщил журналистам, что Москва сразу согласилась с предложением Дональда Трампа о продлении перемирия и обмене пленными, передает РИА «Новости».

«Мы сразу согласились с этим. Тем более, что это, на мой взгляд, и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом, и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер», – заявил Путин.

«Мы накануне тоже, за несколько дней – 5 мая – передали украинской стороне предложение об обмене… Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть не все 500, может быть 200, а потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят», – подчеркнул Путин.

Путин отдельно подчеркнул, что никаких встречных предложений по обмену пленными от Киева Москва до сих пор не получала. «Никаких предложений до сих пор к нам, к сожалению, не поступало», – заявил Путин.

Напомним, Россия поддержала инициативу президента США о перемирии и обмене пленными.

Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал начало сверки списков военнопленных.