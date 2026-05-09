Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.2 комментария
Фицо нашел в словах Путина важное послание для Европы
Глава словацкого правительства Роберт Фицо увидел скрытые сигналы для европейских партнеров, анализируя позицию президента России Владимира Путина по украинскому кризису.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о важных выводах, сделанных после анализа позиции президента России Владимира Путина относительно ситуации на Украине, передает РИА «Новости». По словам политика, эти выводы предназначены в первую очередь для европейских коллег.
«Из реакции Владимира Путина на войну на Украине для меня возникли несколько важных посланий для моих партнеров в Европейском союзе», – заявил словацкий премьер. Подробности о содержании этих посланий он не раскрыл.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в субботу провели переговоры в Кремле.
Перед этим словацкий политик выразил уверенность в скором окончании конфликта на Украине.
Ранее глава правительства Словакии пообещал озвучить Владимиру Зеленскому важные выводы после беседы с российским лидером.