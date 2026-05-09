Путин и Фицо завершили переговоры в Москве

Переговоры Владимира Путина и Роберта Фицо продлились около двух часов

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо завершили переговоры в Кремле, которые продлились более полутора часов, передает ТАСС. Сначала лидеры пообщались один на один, после чего к ним присоединились представители правительств двух стран.

Фицо приехал в Москву вместе с другими иностранными лидерами для участия в праздновании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ходе переговоров стороны затронули различные направления взаимодействия и рассмотрели перспективы возобновления работы двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводились с 2021 года, передает РИА «Новости».

В состав российской делегации вошли глава Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Фицо провел отдельную встречу с Путиным перед расширенными переговорами.

Президент России поблагодарил Словакию за сохранение памятников и могил советских воинов.

Президент России отметил важность неизменной позиции словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

Российский лидер указал на осложнение двусторонних отношений из-за давления Евросоюза и НАТО.

Глава словацкого правительства пообещал представить инициативы по возобновлению работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.