Tекст: Вера Басилая

Масштабное шествие «Бессмертного полка» прошло в Тирасполе. По предварительным данным, в мероприятии приняли участие 105 тыс. человек, среди которых были как местные жители, так и гости из-за рубежа.

На центральной площади города с портретами ветеранов собрались около 42 тыс. человек. Еще более 60 тыс. человек прошли колоннами к мемориалам в других городах и селах Приднестровья.

Очевидцы отмечают, что на марше не обращали внимания на национальность, гражданство или вероисповедание участников.

Многие пришли, чтобы выразить уважение героическому прошлому своих предков и поддержать память о поколении победителей. Люди приехали не только из разных районов Приднестровья, но и из других стран. В завершение шествия участники поздравили друг друга с Днем Победы.

Депортированные с Эстонии приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Ивангороде.

Более 250 человек стали участниками шествия «Бессмертного полка» на территории российского генконсульства в Шанхае, где мероприятие началось с минуты молчания.

Жители крупнейшего города Казахстана прошли по центральным улицам с портретами фронтовиков в рамках акции «Поклонимся героям», которая является казахстанским аналогом «Бессмертного полка».