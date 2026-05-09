  • Новость часаУшаков: Перемирие между Россией и Украиной будет по 11 мая включительно
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    9 мая 2026, 17:05 • Новости дня

    Путин начал переговоры с президентом Лаоса Сисулитом

    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин продолжил международные контакты, проведя переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

    Президент России Владимир Путин продолжил серию международных встреч, проведя переговоры с главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом в День Победы, передает РИА «Новости».

    Президент Лаоса прибыл в Москву в числе других зарубежных гостей на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    В ходе переговоров лидеры обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений. Отмечается, что между странами сохраняются многолетние дружеские связи и развит политический диалог, включая встречи на высшем уровне. Последний раз Путин и Сисулит встречались в июле 2025 года, когда президент Лаоса посещал Россию с официальным визитом.

    Во время прошлой встречи Сисулит сообщил, что Лаос подарит России пару слонов по случаю 65-летия установления дипломатических отношений. Путин назвал президента Лаоса своим близким другом, подчеркнув, что Сисулит хорошо знаком с российской культурой и свободно говорит по-русски, поскольку получил образование в Ленинграде.

    Особое внимание на встрече уделили сотрудничеству в сфере образования: за годы партнерства в России прошли обучение более восьми тысяч гражданских специалистов из Лаоса. Путин ранее заявлял о готовности расширять эту программу и увеличивать квоту для лаосских студентов.

    В экономической части переговоров обсуждался рост товарооборота и расширение кооперации, а также совместная работа на международных площадках и интерес Лаоса к сотрудничеству с БРИКС. В переговорах приняли участие члены российской делегации, в том числе Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Александр Новак, Антон Силуанов, Максим Решетников, Сергей Кравцов, Ирек Файзуллин, Алексей Лихачев и Василий Осьмаков.

    Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом отметил поступательное развитие двусторонних отношений.

    9 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Абсурдный указ украинского лидера, формально «разрешающий» проведение праздничного парада в Москве, стал примером откровенной политической клоунады, заметил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков резко прокомментировал новую инициативу главы Украины, передает ТАСС.

    Речь идет о подписанном Владимиром Зеленским документе, который формально «разрешает» проведение парада в Москве.

    «Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так, клоунада, цирк, что хотите», – заявил представитель Кремля журналистам.

    Ушаков добавил, что для исчерпывающей оценки этой ситуации вполне подойдут и другие короткие слова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об отсутствии необходимости получать разрешения на проведение парада.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию украинского руководства на мирные инициативы нервной и истеричной.

    9 мая 2026, 10:50 • Новости дня
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Российский новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 впервые продемонстрировали широкой публике во время торжественного мероприятия на Красной площади в Москве.

    Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» был показан в ходе трансляции парада в честь Дня Победы в Москве, передает РИА «Новости».

    Зрители смогли увидеть передовую военную технику, которая уже поступила на вооружение российской армии.

    «Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей», – заявил диктор во время трансляции парада.

    Ранее, в декабре прошлого года, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал о формировании первой дивизии ПВО-ПРО. Это подразделение Воздушно-космических сил России уже оснащено новейшими зенитными ракетными системами С-500.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов сообщил о начале боевого дежурства первого полка с новейшей системой С-500.

    Военный аналитик Александр Михайлов отметил способность комплекса поражать цели на дальности до 500 километров.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    9 мая 2026, 11:23 • Новости дня
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Медсестра Людмила Болилая, первая женщина, награжденная званием Героя России за подвиг на спецоперации, присутствовала на параде Победы в Москве рядом с президентом.

    На параде Победы в Москве за спиной президента Владимира Путина находилась медсестра Людмила Болилая – первая женщина, удостоенная звания Героя России в ходе спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

    Болилая получила высокое звание за мужество, проявленное во время выполнения своих обязанностей под обстрелом Вооруженных сил Украины. Она продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим, несмотря на угрозу собственной жизни.

    Ефрейтор Болилая в критический момент закрыла своим телом тяжелораненого солдата, приняв на себя осколки и поражающие элементы. Благодаря ее поступку военнослужащий выжил, а сама Болилая с тяжелыми ранениями была доставлена в госпиталь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин лично поприветствовал бойцов специальной военной операции на трибунах после окончания парада ко Дню Победы.

    Полковник Леонид Рыжов, Герой России и участник освобождения ЛНР, также находился на трибуне рядом с президентом. Позже герои спецоперации на Украине вместе с главой государства возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    9 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Немецкий политик по-русски попросил прощения за фашизм и войну

    @ ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В День Победы глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично обратился на русском языке с просьбой о прощении за преступления фашизма.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в День Победы выступил с видеообращением на русском языке, в котором попросил прощения за фашизм и войну, отметив важность 9 Мая для Германии, пишет РИА «Новости».

    Политик подчеркнул: «Я прошу прощения за фашизм и войну. Для нас, немцев, это не день капитуляции, а день освобождения от фашизма». Он отметил, что проиграли именно те, кто сегодня не отмечает годовщину Победы, и выразил благодарность Советскому Союзу и России.

    «Спасибо Советскому Союзу, спасибо России», – заключил Нимайер.

    Ранее Нимайер также попросил прощения за блокаду Ленинграда, выступая на форуме в Петербурге. Он сообщил о получении временного статуса в России и подаче заявления на гражданство.

    Кроме того, Нимайер отмечал кризис в экономике Германии и необходимость сотрудничества с Россией для выхода из сложной ситуации.

    9 мая 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин пошутил о трудном пути Фицо в Москву: Лучше, чем на лошади
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо в Кремле обсудили сложности перелета словацкой делегации, вызванные отказом Прибалтики разрешить пролет.

    В ходе неформального общения перед переговорами в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС, президент России Владимир Путин поинтересовался у премьер-министра Словакии Роберта Фицо о длительности его поездки в Москву.

    Фицо рассказал, что самолету пришлось лететь в обход через несколько стран, поскольку прибалтийские государства не дали разрешения на пролет. Он отметил, что маршрут оказался короче, чем в прошлый визит, и путь занял четыре часа.

    «Непонятно почему. Все отмечают день освобождения. Я понимаю, что всегда есть проблемы и очень сложные, как сегодня. Но все отмечают этот праздник. Нормандия отмечает, Франция отмечает», – высказал свое недоумение президент, комментируя отказ прибалтийских стран пропустить самолет премьера Словакии.

    Фицо добавил, что поездка на машине также обсуждалась, но воздушный путь через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию оказался предпочтительнее.

    «Ну это все равно лучше, чем на машине», – заметил премьер Словакии.

    «Чем на лошади», – пошутил в ответ Путин, эта фраза вызвала общий смех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле.

    Путин отметил твердую позицию Фицо относительно роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Лидеры также обсудили маршрут визита словацкого премьера в Москву.

    9 мая 2026, 13:27 • Новости дня
    Путин оценил прошедший парад Победы

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный.

    «Все получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации», – заявил Путин в беседе с премьером Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС

    Глава государства обсудил торжественное мероприятие с Фицо перед началом официальных двусторонних переговоров в Кремле.

    Неформальный разговор руководителей двух стран состоялся в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Политики кратко пообщались в присутствии одного переводчика. После этой беседы они направились в Зал ордена Святой Екатерины для проведения официальных переговоров.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл на торжественные мероприятия в Кремль с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака.

    Напомним, президент России вместе с зарубежными гостями принял участие в церемонии у Вечного огня.

    9 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Боевой лазер «Пересвет» показали во время трансляции парада Победы
    @ Presidential Press and Information Office

    Tекст: Мария Иванова

    Российский боевой лазерный комплекс «Пересвет» продемонстрировали зрителям во время трансляции торжественного парада на Красной площади в Москве.

    Зрители увидели новейшие образцы отечественной военной техники в ходе трансляции парада Победы, передает ТАСС.

    На кадрах специального видеоролика были представлены передовые разработки российского оборонно-промышленного комплекса.

    Помимо боевого лазерного комплекса «Пересвет», в трансляцию вошли кадры с зенитным ракетным комплексом С-350 «Витязь». Также зрителям продемонстрировали гиперзвуковой комплекс «Авангард».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России включило лазерное оружие в состав дежурных сил по охране государственной границы.

    Российская армия применяла лазерный комплекс «Задира» в реальных условиях спецоперации.

    Самоходная установка «Пересвет» несет боевое дежурство с декабря 2019 года.

    9 мая 2026, 12:31 • Новости дня
    Жители городов Украины принесли цветы к мемориалам в День Победы

    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители украинских городов почтили память советских воинов, несмотря на отмену официального статуса 9 мая как праздника на Украине, сообщают местные СМИ.

    В Киеве 9 мая жители города продолжают возлагать цветы к обелиску Вечной Славы, чтобы почтить память павших во Второй мировой войне, сообщает Telegram-канал интернет-газеты «Страна».

    Многие приходят с детьми и фотографируются на фоне мемориала, несмотря на изменения в официальном календаре памятных дат.

    Напомним, на Украине День Победы над нацизмом перенесен на 8 мая, и 9 мая больше не считается государственным праздником.

    Аналогичная ситуация наблюдается и в Харькове, где горожане несут цветы к мемориалу советским воинам. Согласно наблюдениям «Страны», также в этот день украинцы активно ищут поздравления с Днем Победы в социальных сетях, несмотря на отмену официальных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины 9 мая проявили наибольший интерес к мероприятиям ко Дню Победы в российской столице через украинский Google. Причем большая часть подобных запросов была написана на русском языке.

    9 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС России в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 8 мая все группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых позициях, однако ВСУ за это время нарушили перемирие 8970 раз, сообщили в Минобороны.

    Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в Республиках Крым и Адыгея, Чеченской Республике, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, Московской, Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях, говорится в канале Max Минобороны.

    За все время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций войск России из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков.

    Кроме того, они нанесли 7151 удар с использованием беспилотников.

    ВСУ были предприняты 12 атак позиций российских подразделений.

    Всего в зоне спецоперации с полуночи 8 мая зафиксированы 8970 нарушений режима прекращения огня.

    В этих условиях ВС России реагировали на нарушения перемирия зеркально: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, 1630 раз.

    9 мая 2026, 16:58 • Новости дня
    В Польше высмеяли Зеленского за указ о параде в Москве

    @ Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший премьер Польши Лешек Миллер иронично прокомментировал заявление Владимира Зеленского о «разрешении» России провести парад Победы в Москве.

    Бывший глава правительства Польши Лешек Миллер с иронией отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, передает Lenta.ru. Свое мнение политик выразил на личной странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Поводом для насмешек стал документ, в котором глава государства якобы позволил России провести парад Победы. Миллер отметил странное убеждение Зеленского в том, что без подобного разрешения Москва могла и не узнать о возможности устроить торжество в собственной столице.

    «Самое забавное, что это должно было звучать угрожающе, но вышло как заявление обиженного завхоза летнего лагеря», – пошутил польский экс-премьер.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал указ украинского лидера о параде откровенной политической клоунадой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у России необходимости в чужом дозволении для проведения торжественных мероприятий.

    До этого Владимир Зеленский пригрозил атакой украинских беспилотников на российскую столицу в День Победы.

    9 мая 2026, 12:11 • Новости дня
    Путин призвал не допустить пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала
    @ Eddie Worth/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Важно защитить историческую правду о Второй мировой войне и сохранииь мирное сосуществование на основе принципов ООН, заявил президент Владимир Путин в ходе приема иностранных гостей по случаю Дня Победы в Москве.

    «Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг – не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала, не имеют срока давности», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российский лидер напомнил о заветах предков беречь и защищать мир.

    «Исходить из принципа равной и неделимой безопасности, учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты, их право самим определять свою судьбу», – подчеркнул он.

    Также президент призвал не допустить оправдания геноцида советских граждан.

    9 мая 2026, 12:11 • Новости дня
    Руководители Грузии решили не посещать отмечаемый ЕС День Европы
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Руководители Грузии решили не посещать отмечаемый в субботу в Тбилиси по инициативе представительства Евросоюза День Европы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что постпред ЕС в Грузии Павел Херчинский является «трагическим человеком».

    «За годы работы здесь он делал все, чтобы испортить отношения Грузии и ЕС», – указал председатель грузинского кабмина.

    «Поэтому, к сожалению, это мероприятие под его руководством не несет большой ценности», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Президент, премьер-министр и председатель парламента Грузии 9 мая посетили Парк культуры и отдыха ветеранов в рамках торжественно отмечаемого в Грузии Дня Победы над фашизмом.

    Со своей стороны, постпред Херчинский в субботу заявил о «продолжении антиевропейской риторики» в Грузии, которая «вредит дружбе» Тбилиси и Брюсселя.

    Дипломат сказал, что «не теряет надежды, что однажды Грузия станет членом Евросоюза».

    9 мая 2026, 12:53 • Новости дня
    Провокаторы с флагами Украины пытались сорвать акцию памяти в Берлине

    @ Nadja Wohlleben/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В берлинском Трептов-парке группа людей с украинскими флагами попыталась помешать церемонии возложения венков, выкрикивая оскорбления в сторону участников, сообщают информагентства.

    Провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать возложение венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине, передает РИА «Новости». По данным агентства, ежегодно в этом парке проходит церемония, посвященная завершению Великой Отечественной войны, а также освобождению Европы и Германии от нацизма.

    Утром в субботу вместе с теми, кто пожелал отдать дань памяти советским воинам, у мемориала появились люди с украинскими флагами. Они выкрикивали оскорбления и пытались перекричать участников церемонии, мешая проведению торжественного мероприятия.

    Полиция, присутствовавшая на месте, не препятствовала нахождению провокаторов у мемориала, однако не позволила им приблизиться к участникам церемонии.

    Накануне несколько граждан с украинскими флагами попытались сорвать проведение акции «Бессмертный полк» на площади Наций в Женеве напротив штаб-квартиры ООН.

    В то же время украинские военные не предпринимали действий для срыва торжеств по случаю Дня Победы, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

    9 мая 2026, 16:18 • Новости дня
    Ветеран Семенов раскрыл содержание переданного Путину на параде письма
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Участник Великой Отечественной войны Кирилл Семенов передал главе государства на параде конверт с письмом, в котором выразил признательность за развитие страны и поддержку армии.

    Ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семенов рассказал, что в послании президенту Владимиру Путину содержались слова искренней благодарности, передает РИА «Новости».

    Перед началом парада на Красной площади глава государства пообщался с ветеранами на трибуне, поприветствовав каждого и пожав им руки. В этот момент Семенов передал ему конверт, который президент положил в нагрудный карман.

    «Мне хотелось выразить слова благодарности президенту... Он держит страну как следует. Экономика растет, армия всем необходимым обеспечивается, страна развивается. И мой низкий поклон я хотел передать», – объяснил свой поступок Семенов.

    Ветеран добавил, что прошел Сталинград, участвовал в Висло-Одерской и Берлинской операциях и от лица старого солдата передал низкий поклон главе государства.

    Кирилл Семенов родился 22 мая 1923 года в Нижегородской области, в этом году ему исполнится 103 года. На фронт он был призван в 1942 году, служил в 62-й армии под Сталинградом, получил два ранения и встретил Победу в Германии. На сегодняшний день он остается одним из последних живых воинов армии, отстоявшей город на Волге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на параде Победы один из ветеранов лично вручил президенту России конверт с посланием.

    Самому старшему участнику торжественного мероприятия Кириллу Семенову в этом году исполнится 103 года.

    Глава государства поздравил присутствующих на Красной площади военнослужащих с главным праздником страны.

    9 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    Путин: Россия сделает все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заверил, что Москва готова удовлетворять все потребности Словакии в энергоресурсах.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва знает о заинтересованности Братиславы в развитии сотрудничества по отдельным направлениям, особенно в энергетике, передает ТАСС.

    «Знаем вашу заинтересованность в работе по отдельным направлениям, в том числе в сфере энергетики. Мы сейчас, только что, имели с вами возможность поговорить с глазу на глаз, я могу и здесь сказать: будем делать все, чтобы удовлетворить потребности Словацкой Республики в энергоресурсах», – сказал Путин.

    Он добавил, что Россия открыта к сотрудничеству и по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь отметил, что Братислава получает значительные объемы энергоресурсов из России через «Турецкий поток» и нефтепровод «Дружба», передает РИА «Новости».

    Фицо подчеркнул, что сотрудничество двух стран не должно ограничиваться только энергетическим сектором.

    Путин отдельно отметил устойчивую динамику в российско-словацких отношениях. Он напомнил, что политический диалог между странами долгие годы оставался на высоком уровне, а взаимодействие развивалось стабильно.

    «Российско-словацкие отношения многие годы, в том числе и во время предыдущих ваших сроков в качестве председателя правительства, характеризовались высоким уровнем политического диалога и устойчивой динамикой сотрудничества», – сказал Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии.

    В Москве проходит встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность неизменной позиции словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Вознесение Господне в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы и традиции праздника

      На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

