Дроны и лазерное оружие включили в охрану госграницы России

Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.2 комментария
Правительство включило дроны и лазерные комплексы в охрану границы России
Дроны-перехватчики и лазерное оружие включили в дежурные силы по охране госграницы России в воздушном пространстве, следует из постановления правительства России.
Как следует из постановления правительства России, дроны-перехватчики и лазерное оружие официально включены в состав дежурных сил, отвечающих за охрану государственной границы России в воздушном пространстве, передает ТАСС.
В документе отмечается, что к дежурным силам по противовоздушной обороне теперь относятся не только традиционные радиотехнические средства и комплексы автоматизации, но и новейшие образцы вооружения. В перечень добавлены комплексы радиочастотного и лазерного оружия, а также специализированные дроны для перехвата.
В постановлении уточняется, что такие силы осуществляют радиолокационную разведку, обеспечивают сбор и передачу информации о воздушно-космической обстановке, а также способны отражать угрозы с воздуха. Новые комплексы предназначены для эффективной борьбы с беспилотными летательными аппаратами и другими средствами воздушно-космического нападения.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поручил направить на борьбу с беспилотниками лазерные комплексы ПВО.