Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.3 комментария
Вашингтон решил не экономить на системе ПРО «Золотой купол»
Американские военные начали экстренную разработку новой системы противоракетной обороны «Золотой купол», чтобы обеспечить защиту от ракет большой дальности, при этом Белый дом разрешил не экономить на проекте, передает телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ситуацией.
Американские военные приступили к экстренной разработке системы противоракетной обороны «Золотой купол», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Целью проекта является защита территории США от ракет большой дальности, включая баллистические и гиперзвуковые угрозы. Белый дом дал указание Пентагону не скупиться на средства, подчеркнув значимость проекта для национальной безопасности страны.
Система «Золотой купол» пока находится на этапе концепции и является попыткой создать аналог израильской системы ПРО «Железный купол». Однако, в отличие от израильского аналога, который защищает небольшие территории, американская версия рассчитана на оборону всей территории страны. Это подразумевает существенные отличия в конструкции и возможностях системы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Космические силы начали США заниматься проектом под названием «Железный купол Америки». Президент США Дональд Трамп поручил создать этот проект в течение 60 дней. Трамп также решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана, чтобы усилить оборонные возможности страны.