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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    23 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Какая судьба может ждать Илона Маска

    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

    5 комментариев
    22 марта 2025, 17:55 • Новости дня

    Вашингтон решил не экономить на системе ПРО «Золотой купол»

    Вашингтон решил не экономить на системе ПРО «Золотой купол»
    @ Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные начали экстренную разработку новой системы противоракетной обороны «Золотой купол», чтобы обеспечить защиту от ракет большой дальности, при этом Белый дом разрешил не экономить на проекте, передает телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ситуацией.

    Американские военные приступили к экстренной разработке системы противоракетной обороны «Золотой купол», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Целью проекта является защита территории США от ракет большой дальности, включая баллистические и гиперзвуковые угрозы. Белый дом дал указание Пентагону не скупиться на средства, подчеркнув значимость проекта для национальной безопасности страны.

    Система «Золотой купол» пока находится на этапе концепции и является попыткой создать аналог израильской системы ПРО «Железный купол». Однако, в отличие от израильского аналога, который защищает небольшие территории, американская версия рассчитана на оборону всей территории страны. Это подразумевает существенные отличия в конструкции и возможностях системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Космические силы начали США заниматься проектом под названием «Железный купол Америки». Президент США Дональд Трамп поручил создать этот проект в течение 60 дней. Трамп также решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана, чтобы усилить оборонные возможности страны.

    21 марта 2025, 00:41 • Новости дня
    Зеленский ослушался рекомендаций перед встречей с Трампом

    Келлог: Зеленский проигнорировал советы не читать нотации Трампу

    Зеленский ослушался рекомендаций перед встречей с Трампом
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме, что привело к перепалке и отмене пресс-конференции.

    Представители команды президента США Дональда Трампа предупреждали Владимира Зеленского накануне его визита в Белый дом, что новый американский лидер сильно отличается от Джо Байдена, передает ТАСС. Однако Зеленский ослушался их советов, сообщил спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью The Glenn Beck Program.

    Келлог рассказал, что встреча с Зеленским прошла в отеле The Hay-Adams перед визитом в Белый дом. Команда Трампа советовала Зеленскому выразить благодарность американскому народу за выделенные 176 млн долларов помощи. Однако Зеленский, по словам Келлога, начал читать нотации Трампу, что вызвало недовольство американской стороны.

    В ходе встречи между Зеленским и Трампом возникла перепалка, в которой Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Зеленский не поблагодарил Вашингтон за поддержку. Итогом встречи стала отмена пресс-конференции и неподписание соглашения о полезных ископаемых. Также Трамп в социальной сети Truth Social раскритиковал Зеленского за неуважение и неготовность к мирному урегулированию конфликта в Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп дал положительный ответ на запрос Владимира Зеленского о поставках дополнительных средств ПВО, включая комплексы Patriot.

    Администрация Белого дома решила продолжать передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    Президент Трамп провел часовой телефонный разговор с Зеленским, обсуждая сближение переговорных позиций Москвы и Киева.

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    21 марта 2025, 05:33 • Новости дня
    На нефтебазе в Кубани взорвались резервуары, пострадали пожарные

    Взрыв на горящей нефтебазе в Кубани увеличил площадь пожара до 10 тыс кв м

    На нефтебазе в Кубани взорвались резервуары, пострадали пожарные
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва на горящей нефтебазе в Кубани пострадали двое пожарных, которые получили легкие ожоги и отравление продуктами горения, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м.

    На нефтебазе в Кавказском районе Кубани произошел взрыв из-за падения обломков беспилотников, пишет ТАСС.

    При тушении пожара, охватившего территорию в 10 тыс. кв. м, пострадали двое пожарных. Взрыв произошел в ходе разгерметизации резервуара, выбросив нефтепродукты, которые повредили три единицы техники.

    Пострадавшие пожарные получили легкие ожоги и отравление продуктами горения. Медики оказали им помощь, заявив, что угрозы их жизни и здоровью нет. Огонь распространился на второй резервуар, что увеличило площадь пожара. В ликвидации возгорания участвуют 456 человек и 181 единица техники.

    Накануне атака беспилотников киевского режима привела к возгоранию на нефтебазе, когда обломки повредили трубопровод. Сработала автоматическая система пожаротушения, однако утечка из резервуара вызвала пожар. Из-за этого с объекта эвакуировали 30 дежурных сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь возгорания на нефтяной базе в Краснодарском крае после падения обломков украинского дрона превысила 4 тыс. квадратных метров сообщили в региональном оперштабе.

    Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе нарастили группировку сил, в борьбе с огнем задействовано 406 человек и 157 единиц техники.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

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    22 марта 2025, 12:56 • Видео
    «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

    На конец недели Турции обещана попытка «цветной революции». Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

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    21 марта 2025, 23:23 • Новости дня
    Лидер оппозиции Британии возложил на парламент страны ответственность за отправку войск на Украину

    Оппозиция требует парламентского обсуждения вопроса размещения британских войск на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер оппозиции в Британии Кеми Бэйднок настаивает на рассмотрении парламентом вопроса о размещении британских миротворцев на Украине, подчеркивая нежелательность их присутствия.

    Вопрос размещения британских войск на Украине должен быть рассмотрен парламентом Британии, сообщила глава оппозиционной Консервативной партии Кеми Бэйднок в интервью телеканалу GB News, передает ТАСС.

    Бэйднок подчеркнула, что на Украине «в идеале не должно быть британских военных». Она задала несколько ключевых вопросов: будет ли поддержка США, сколько военнослужащих будет задействовано и каковы будут последствия возможных нападений на них. Основная забота Бэйднок – безопасность британских военнослужащих и обязательства перед ними.

    По мнению Бэйднок, голосование в Палате общин поможет депутатам лучше понять роль Британии в возможной миротворческой миссии на Украине и ограничит правительство в его действиях. Это заявление было сделано на фоне встречи военных представителей стран «коалиции желающих», прошедшей 20 марта в Лондоне. На ней обсуждались операционные детали отправки войск на Украину после урегулирования конфликта.

    Ранее сообщалось, что Британия и Франция планируют создать «миротворческий корпус» численностью от 10 до 30 тыс. военнослужащих для обеспечения мирного соглашения по Украине. Предполагается, что истребители ВВС Британии могли бы патрулировать воздушное пространство Украины, взлетая с территории Польши.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что присутствие войск НАТО на Украине рассматривается Москвой как угроза безопасности, и подчеркнул, что Россия не примет этого при любых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия ускорила работу над формированием миротворческих сил для отправки на Украину, обсуждение деталей которых запланировано на следующей неделе сообщил представитель премьер-министра Кира Стармера.

    Президент Франции Макрон предложил начать миссию ООН с участием европейских войск на Украине для защиты будущего мирного соглашения.

    Силы специального назначения Британии подготовлены к возможной отправке на Украину в составе миротворческого контингента для урегулирования конфликта.

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    22 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Трамп опроверг отказ России от перемирия на Украине

    Трамп заявил, что Россия не отвергла идеи о перемирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не отвергла предложения о прекращении огня на Украине, и напомнил о действии множества санкций против нее.

    Президент США Дональд Трамп категорически не согласился с утверждениями о том, что Россия отвергла американские предложения о прекращении огня на Украине, сообщает ТАСС.

    По его словам, санкции, наложенные на Россию, продолжают действовать в полном объеме. «Он ничего не отвергал. И в отношении них действуют санкции, много санкций», – заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности ужесточения санкций в связи с якобы отказом России от перемирия.

    Трамп также отметил, что против России введено больше санкций, чем против какого-либо другого государства. Это заявление американского лидера прозвучало как ответ на вопрос о том, следует ли США ужесточать санкции против Москвы, учитывая, что президент России Владимир Путин якобы отверг идею о прекращении огня на Украине.

    18 марта Трамп и Путин обсудили по телефону ситуацию на Украине и пришли к соглашению о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. По данным Кремля, были затронуты и другие международные вопросы. Белый дом сообщил, что стороны договорились о начале технических переговоров по введению режима «прекращения огня на Черном море».

    Как передавал помощник президента РФ Юрий Ушаков, консультации экспертов России и США пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Главной темой обсуждения станет черноморская инициатива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о введении новых санкций против России, отметив возможность достижения прекращения огня на Украине.

    Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».

    Американский президент также объявил, что переговоры по прекращению огня на Украине идут в данный момент, и полное перемирие может быть достигнуто в ближайшее время.

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    21 марта 2025, 00:19 • Новости дня
    Захарова назвала курс Трампа глобальной перестройкой

    Захарова заявила о глобальной перестройке курса администрации Трампа по всем вопросам

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова охарактеризовала политику администрации Трампа как глобальную перестройку, подчеркнув значимость сосредоточения на внутренних проблемах США для мировой стабильности.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала назвала курс администрации президента США Дональда Трампа «глобальной перестройкой», сообщает ТАСС.

    По ее словам, нет ни одного вопроса, по которому администрация Трампа не обозначила бы необходимость проведения нового курса.

    Захарова отметила, что если раньше перенастройка позиции Вашингтона касалась только ключевых вопросов, то теперь это касается гораздо большего числа тем. «Это глобальная, ну давайте назовем, перестройка», – сказала она.

    Она также добавила, что фокус Трампа на решении внутренних проблем США важен для всего мира, так как последние десятилетия именно от внутриамериканской политической жизни сотрясало мировые отношения. Захарова подчеркнула, что мировые отношения стали во многом фактором внутриполитических разборок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва выразила надежду, что Вашингтон услышал слова президента России Владимира Путина о прекращении военной помощи Киеву, назвав это ключевым условием для мирного урегулирования конфликта.

    Спикер МИД Мария Захарова заявила об отсутствии у киевского режима политической воли к мирному разрешению конфликта после атак на энергетику России. 

    Захарова также подчеркнула, что перемирие с Украиной должно быть долгосрочным и основываться на решении первопричин конфликта, с прекращением милитаризации киевского режима.

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    20 марта 2025, 22:25 • Новости дня
    Армения и Россия обсудили мирное соглашение с Азербайджаном

    Сафарян и Галузин обсудили прогресс в подписании мирного договора с Баку

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД Армении и России провели консультации в Москве, обсудив развитие отношений и мирное соглашение с Азербайджаном, включая демаркацию границы и проект «Перекресток мира».

    В ходе консультаций в Москве, передает ТАСС, заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян и замглавы МИД РФ Михаил Галузин обсудили прогресс в подписании мирного договора между Ереваном и Баку.

    В пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства сообщили, что Сафарян проинформировал Галузина об основных направлениях внешней политики Армении и о достигнутом прогрессе в двусторонних отношениях с Азербайджаном.

    Сафарян отметил, что в направлении подписания мирного соглашения и демаркации границы с Азербайджаном зафиксирован прогресс. Также обсуждались работы в рамках проекта «Перекресток мира» в контексте деблокады региональных путей сообщения.

    Стороны подчеркнули важность политического диалога между Арменией и Россией на всех уровнях и договорились о продолжении взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Обсуждалось развитие торгово-экономических связей и реализация совместных культурно-гуманитарных мероприятий и программ.

    Ранее, 13 марта, МИД Армении сообщил, что все 17 положений мирного договора с Азербайджаном были согласованы, и предложил Баку обсуждение места и сроков подписания. В Баку подтвердили готовность продолжить диалог по нормализации отношений с Ереваном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать согласованный мирный договор с Азербайджаном.

    Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле своей армии из стрелкового оружия со стороны армянских позиций в районе населенного пункта Дыг.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял приглашение президента России Владимира Путина и подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 Мая в Москве.

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    19 марта 2025, 19:41 • Новости дня
    Белоусов: Для запуска «Калибров» используются подлодки

    Белоусов: Дизельные подлодки показали свою эффективность в использовании «Калибров»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При ведении боевых действий в ходе спецоперации крылатые ракеты «Калибр» применяются с дизель-электрических подводных лодок, заявил министр обороны Андрей Белоусов.

    Использование «Калибров» с дизель-электрических подлодок показало свою эффективность, сказал глава ведомства, передает ТАСС.

    Он добавил, что обновление подводного флота и умения личного состава позволят и в дальнейшем должным образом реагировать на вызовы и угрозы, отражая давление извне.

    Напомним, 19 марта отмечается День моряка-подводника. Газета ВЗГЛЯД изучала, кто может быть лучшим подводником времен Великой Отечественной.

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    22 марта 2025, 02:50 • Новости дня
    Ким Чен Ын пожелал России побед и процветания

    Лидер КНДР выразил поддержку спецоперации России на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын передал пожелания России побед, процветания и удачи на встрече с Сергеем Шойгу, назвав спецоперацию проявлением несгибаемой силы.

    На встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, прошедшей 21 марта, лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал народу России побед, процветания и счастья, передает ЦТАК. Ким Чен Ын также попросил передать теплые пожелания президенту России Владимиру Путину, правительству, армии и народу страны.

    Ким Чен Ын отметил, что специальная военная операция России на Украине является демонстрацией несгибаемой силы русского народа. Он заявил, что КНДР продолжит поддерживать Россию в борьбе за защиту суверенитета и территориальной целостности.

    В ходе встречи также обсуждалась готовность России и КНДР выполнять статьи Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Обе стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной обстановки, защиты международной справедливости и безопасности.

    Сергей Шойгу от имени президента Владимира Путина передал привет и наилучшие пожелания Ким Чен Ыну, отметив, что реализация достигнутых договоренностей находится под вниманием российского лидера. Встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе беседы обсудил с главой государственных дел КНДР Ким Чен Ыном диалог Москвы и Вашингтона.

    Также сообщалось, что Шойгу передал Ким Чен Ыну послание от российского президента Владимира Путина.

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в Пхеньяне обсудил с северокорейскими коллегами график политических контактов на высоком уровне.

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    22 марта 2025, 02:13 • Новости дня
    Трамп не обозначил крайний срок для прекращения огня на Украине

    Трамп сообщил, что не ставил крайний срок для прекращения огня в разговоре с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что в разговоре с Владимиром Путиным не устанавливал точный срок для прекращения огня на Украине, однако выразил надежду на скорое достижение соглашения.

    Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что не устанавливал крайнего срока для режима прекращения огня на Украине в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС. Он отметил, что, по его мнению, соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

    В телефонном разговоре, состоявшемся 18 марта, Трамп и Путин обсудили ситуацию на Украине и условия, необходимые для предотвращения эскалации конфликта. Согласно информации из Кремля, Путин согласился на предложение Трампа о взаимном отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

    Стороны также договорились начать технические переговоры о введении режима прекращения огня в Черном море и полном прекращении огня. Эти консультации, как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавят Григорий Карасин и Сергей Беседа, и переговоры будут сосредоточены на черноморской инициативе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о введении новых санкций против России, отметив, что считает возможным достижение прекращения огня на Украине.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».

    Американский президент Дональд Трамп объявил, что переговоры по прекращению огня на Украине идут в данный момент, и полное перемирие может быть достигнуто в ближайшее время.

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    21 марта 2025, 02:31 • Новости дня
    КНДР испытала новейшую зенитную систему в присутствии Ким Чен Ына

    Ким Чен Ын наблюдал за успешным испытанием новой зенитно-ракетной системы КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Новейшая зенитно-ракетная система КНДР была испытана под руководством Ким Чен Ына, который отметил высокую надежность и быструю реактивность комплекса.

    Главное управление ракетостроения КНДР провело испытание новой зенитно-ракетной системы, сообщает ТАСС. Испытание прошло в присутствии лидера страны Ким Чен Ына и подтвердило высокую надежность и быструю боевую реактивность комплекса.

    По данным Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), серийное производство системы уже начато на соответствующем предприятии оборонной промышленности. Испытание завершилось успешно, что продемонстрировало эффективность системы в поражении целей на небольшой высоте над водой.

    Лидер КНДР в своей речи подчеркнул значимость новой системы для обороноспособности страны и поблагодарил создателей за их вклад. Он также заявил, что армия будет оснащена этим важным оборонным вооружением.

    На кадрах, показанных ЦТАК, зафиксировано поражение условной цели, что подчеркивает возможности новой зенитной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет в Желтом море, демонстрируя потенциал сил ядерного сдерживания.

    В январе КНДР провела успешное испытание крылатой ракеты, предназначенной для подводного базирования и ударов по наземным целям, которое подтвердил лидер страны Ким Чен Ын.

    Также КНДР произвела испытательный запуск новейшей гиперзвуковой ракеты, за которым следил лично лидер страны Ким Чен Ын.

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    22 марта 2025, 01:25 • Новости дня
    При взрыве в многоэтажке Ростова пострадали два человека

    В Ростове беспилотник взорвался на 17 этаже дома, пострадали два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В многоэтажном доме в Ростове-на-Дону произошел взрыв беспилотника, пострадали два человека; погибших нет, сообщает Юрий Слюсарь.

    Как сообщает ТАСС, в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49/1 в Ростове-на-Дону произошел взрыв беспилотника на уровне 17 этажа. В результате взрыва пострадали два человека, погибших нет. Информация о пострадавших уточняется.

    Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что взрыв был вызван атакой беспилотника. Он также отметил, что силы ПВО продолжают отражать вражеские атаки в городах и районах Ростовской области.

    В Миллеровском и Шолоховском районах области беспилотники были уничтожены, что подчеркивает эффективность работы ПВО в регионе. Слюсарь призвал жителей сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинской Полтаве и в городе Запорожье прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, охватившей девять областей Украины, а на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края удалось полностью потушить один из загоревшихся резервуаров.

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    22 марта 2025, 05:05 • Новости дня
    Российские войска уничтожили до 425 военнослужащих ВСУ

    Группировка «Центр» нанесла поражение ВСУ, потеряно более 425 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская группировка «Центр» нанесла значительный урон украинским вооруженным силам, уничтожив более 425 военнослужащих в результате боевых действий.

    Как сообщает РИА «Новости», группировка «Центр» российских вооруженных сил успешно провела операцию против семи украинских бригад и одного полка, что привело к потерям более 425 человек со стороны противника.

    Начальник пресс-центра группировки, Александр Савчук, уточнил, что поражение украинских войск было нанесено в таких районах, как Красноармейск, Новопавловка, Удачное, Димитров, Чумишин, Троицкое, Срибное и Алексеевка.

    По словам Савчука, российские подразделения улучшили свои позиции по переднему краю и нанесли серьезный урон двум механизированным, двум егерским и штурмовой бригадам, а также бригадам морской пехоты и национальной гвардии Украины.

    В результате операции были уничтожены шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

    Потери украинских вооруженных формирований также включили уничтожение значительного количества техники, что ослабило их возможности для выполнения дальнейших боевых задач. Эти события подчеркивают продолжающееся напряжение и боевые действия в зоне конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия за все время боев на Курском направлении потеряла свыше 69 тыс. военнослужащих по данным российского Министерства обороны в пятницу.

    В последние сутки на этом направлении потеряла более 230 военнослужащих. Российские войска нанесли удар по формированиям ВСУ в нескольких населенных пунктах, из-за чего противник потерял более 270 военнослужащих и значительное количество техники.

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    22 марта 2025, 04:45 • Новости дня
    Власти выплатят компенсации жителям дома после атаки БПЛА в Ростове

    Жители дома в Ростове-на-Дону получат выплаты после атаки БПЛА и взрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Ростовские власти приняли решение о выплатах жителям многоквартирного дома, пострадавшего от взрыва после атаки БПЛА, произошедшего на улице Горсоветская.

    Как сообщает ТАСС, глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин объявил о решении выплатить единовременные компенсации жителям многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки беспилотного летательного аппарата. В результате атаки произошел взрыв, нанесший ущерб жилому зданию.

    Скрябин поручил главе Пролетарского района Киладзе З. М. обеспечить необходимую помощь жильцам и организовать выплаты пострадавшим. Информация об этом решении была опубликована в телеграм-канале главы города.

    В результате инцидента на улице Горсоветская было повреждено несколько квартир, жителям которых понадобилась помощь и поддержка. Напомним, что ситуация вызвала общественный резонанс, и власти активно занимаются устранением последствий происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростов-на-Дону и Чертковский район подверглись атаке беспилотников, при этом никто не пострадал, что сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

    В многоэтажном доме в Ростове-на-Дону произошел взрыв беспилотника, в результате которого пострадали два человека, но погибших нет.

    Многоквартирный дом на улице Обороны в Ростове-на-Дону охватил огонь, и для тушения пожара были привлечены 26 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.

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    20 марта 2025, 22:37 • Новости дня
    США не приняли решений по численности ВВС в Европе

    Начштаба ВВС США заявил об отсутствии решений по численности ВВС в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник штаба ВВС США Дэвид Оллвин подтвердил, что пока нет новых политических решений относительно численности американских ВВС в Европе, и акцентировал внимание на важности союзников.

    В интервью изданию Defense One генерал Дэвид Оллвин сообщил, что изменений в расстановке сил и средств ВВС США в Европе пока не предусмотрено, передает ТАСС. Он подчеркнул, что любое изменение будет зависеть от политических решений. «Нет. Ничего там», – заявил Оллвин, отвечая на вопрос о возможном уменьшении численности войск.

    Генерал также отказался комментировать остановку учений в Европе, перенаправив к Европейскому командованию ВС США (EUCOM) и ВВС США в Европе (USAFE) за дополнительной информацией. Однако Оллвин отметил, что нынешняя администрация уделяет большое внимание союзникам и партнерам.

    Ранее телеканал NBC News сообщал, что президент США Дональд Трамп рассматривает изменение формата участия страны в НАТО. Вашингтон может сосредоточиться на взаимодействии с союзниками, которые выполняют обязательства по бюджету альянса, и возможно сокращение присутствия американских войск в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши поддержал идею размещения американского ядерного оружия на территории страны, что вызвало дискуссию с премьер-министром, который эту инициативу не поддержал.

    Американские бомбардировщики B-52 впервые сбросили авиабомбы JDAM на полигон в Лапландии в ходе совместных учений с финскими Вооруженными силами.

    Неустановленные беспилотники начали появляться над авиабазами США в Британии, что вызвало обеспокоенность властей с 20 ноября.

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    22 марта 2025, 05:52 • Новости дня
    Стало известно о переговорах США с ХАМАС о прекращении ударов Израиля

    США обсуждали с ХАМАС демилитаризацию Газы и прекращение израильских ударов

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты вели переговоры с ХАМАС о возможности прекращения ударов Израиля по сектору Газа и демилитаризации палестинского движения для достижения мирного урегулирования.

    Соединенные Штаты вели непрямые переговоры с палестинским движением ХАМАС о возможности остановки израильских ударов по сектору Газа, сообщает ТАСС.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону заявил, что целью переговоров является завершение конфликта путем диалога. Вашингтон допустил сохранение присутствия движения ХАМАС в Газе в случае его демилитаризации.

    Уиткофф отметил, что ХАМАС стремится управлять Газой долгосрочно, что неприемлемо для США. Однако, по его словам, демилитаризация может открыть возможности для политического участия ХАМАС. Переговоры с движением ведутся через Катар.

    18 марта Израиль нанес массированные удары по сектору Газа после отказа ХАМАС принять предложения переговоров, выдвинутые посредниками и Уиткоффом. Целью операции было освобождение заложников. С момента срыва перемирия в Газе погибло около 600 палестинцев, включая 200 детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер движения хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил о намерении атаковать американские военные и коммерческие суда в Красном море, если США продолжат удары по Йемену заявил. США нанесли авиаудары по йеменским хуситам в ответ на их нападения на суда в Красном море, в результате которых, по данным повстанцев, в различных провинциях Йемена погибли 32 человека, включая женщин и детей.

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