Вашингтон решил не экономить на системе ПРО «Золотой купол»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские военные приступили к экстренной разработке системы противоракетной обороны «Золотой купол», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Целью проекта является защита территории США от ракет большой дальности, включая баллистические и гиперзвуковые угрозы. Белый дом дал указание Пентагону не скупиться на средства, подчеркнув значимость проекта для национальной безопасности страны.

Система «Золотой купол» пока находится на этапе концепции и является попыткой создать аналог израильской системы ПРО «Железный купол». Однако, в отличие от израильского аналога, который защищает небольшие территории, американская версия рассчитана на оборону всей территории страны. Это подразумевает существенные отличия в конструкции и возможностях системы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Космические силы начали США заниматься проектом под названием «Железный купол Америки». Президент США Дональд Трамп поручил создать этот проект в течение 60 дней. Трамп также решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана, чтобы усилить оборонные возможности страны.