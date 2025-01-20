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    20 января 2025, 21:10 • Политика

    Трамп решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана

    Трамп решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол». Как отмечают эксперты, проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, больше известной как «Звездные войны». Однако если в 1980-х США не сумели вывести на орбиту необходимые для глобальной системы ПРО мощности, то сегодня республиканцы заручились поддержкой Илона Маска. Поможет ли это Вашингтону?

    Дональд Трамп заявил о планах по созданию и развертыванию в США системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Во время выступления на митинге в Вашингтоне, состоявшемся за день до его инаугурации, республиканец сообщил, что данная инициатива позволит минимизировать угрозы безопасности Штатам и улучшит защиту страны от потенциальных атак.

    Впервые идею создания собственного «Железного купола» для США Дональд Трамп озвучил еще в начале 2024 года. Уже тогда он отмечал, что схожий проект пытался осуществить экс-президент страны Рональд Рейган, однако тогда для реализации планов не хватило технологической базы. Сегодня же, по его мнению, Вашингтон ею располагает.

    При этом в военном сообществе предложение Трампа восприняли критически. Так, американское издание Defense One писало, что опыт применения «Железного купола» в Израиле слабо подходит для защиты Штатов. Отмечалось, что система ПРО еврейского государства предназначена для перехвата ракет малой дальности, угроза применения которых против США минимальна.

    По подсчетам, покрытие всей территории Штатов данной системой обошлось бы стране в 2,5 трлн долларов. В связи с этим издание называло инициативу Трампа «риторически привлекательной, но совершенно лишенной научных достоинств или стратегического смысла».

    Однако спустя время американские эксперты относятся к данной идее менее скептически. Так, портал Army Recognition оценивает предложение республиканца как «поворотный момент в развитии оборонных технологий США, способный кардинально улучшить защиту страны от таких противников, как Россия, Китай или Северная Корея».

    Авторы портала описывают предложение Трампа как начало формирования «всеобъемлющей многоуровневой сети» ПРО, объединяющей как уже имеющиеся у США комплексы (Patriot, THAAD), так и еще разрабатываемые лазерные вооружения. Перечисленная техника может работать совместно с продвинутыми радарами Sentinel A4, что значительно усилит ее эффективность.

    «Слова Трампа о необходимости создания «Железного купола» для США можно интерпретировать по-разному. В первую очередь, на ум приходит аналогия с имеющейся в Израиле системой ПРО, охватывающей всю площадь республики. Вполне возможно, что республиканец хочет воспроизвести этот ближневосточный опыт», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Однако адаптации системы под американскую специфику не избежать. Скорее всего, «Железный купол» Штатов не будет специализироваться на защите государства от ракет малой и средней дальности. Вероятность применения данных вооружений против США минимальна, ведь среди их пограничных стран нет потенциальных противников», – отмечает он.

    «От межконтинентальных же боеприпасов «Железный купол» Америку не спасет. Тем не менее за последнее время большой скачок произошел в развитии БПЛА. В Иране, например, были изобретены небольшие авианосцы, специализирующиеся на доставке непосредственно дронов.

    В считаные годы эта технология может разойтись по миру.

    В таком случае Штаты действительно могут столкнуться с угрозой применения беспилотников для ударов по континентальной территории государства. Адаптировать имеющиеся системы ПРО и ПВО под противодействие дронам – вполне осуществимая задача, которой Дональд Трамп и может заняться в рамках второго президентского срока», – акцентирует эксперт.

    «При этом покрывать «Железным куполом» всю территорию страны для этой цели необязательно. Достаточно нарастить оборону обеих прибрежных зон и защитить особо важные объекты в центральных регионах США. Кроме того, созданные комплексы можно будет также базировать и на зарубежных военных базах Америки», – полагает Анпилогов.

    «Однако слова Трампа о том, что схожий проект разрабатывался еще во времена администрации Рональда Рейгана, можно интерпретировать как намерения республиканца сформировать глобальную систему ПРО с задействованием космического пространства. Ориентиром здесь выступает запущенная в 1980-х стратегическая оборонная инициатива (СОИ), также известная как «Звездные войны», – напоминает он.

    «Ее апогеем стала разработка программы Brilliant Pebbles – группы небольших кинетических перехватчиков, способных остановить баллистические ракеты.

    Они должны были базироваться на низких орбитах. Работы над проектом велись вплоть до окончания президентства Джорджа Буша – старшего. Его результаты признавались эффективными, однако в конечном итоге исследования были свернуты», – рассказывает собеседник.

    «Программа была признана экономически нереализуемой. На тот момент США не могли потянуть столь масштабные запуски спутников в космос. Сегодня же Дональд Трамп заручился поддержкой Илона Маска, чья компания SpaceX располагает колоссальными мощностями в плане вывода техники на орбиту», – отмечает эксперт.

    «Подобная реинкарнация СОИ вынудит Россию и Китай пересмотреть подходы к военному сдерживанию Штатов.

    Обеим странам придется нарастить усилия по созданию собственных кинетических перехватчиков, вывод которых в космос сможет воспрепятствовать запуску американских аппаратов в дальнейшем», – предупреждает Анпилогов.

    США действительно столкнулись с необходимостью модернизации имеющихся комплексов ПРО, соглашается военный эксперт Алексей Леонков. «Россия добилась немалых успехов в сфере разработки гиперзвукового оружия. Соответственно, Штатам важно «подтянуть» собственную оборону до уровня наших атакующих мощностей. В этом плане СОИ действительно может служить ориентиром для администрации Дональда Трампа. Помимо заметного развития космической отрасли,

    в реализации идей Рейгана сегодня Америке поможет и другая техническая инновация – искусственный интеллект (ИИ).

    Без автоматического и точного определения угроз подобная система в силу своего масштаба функционировать не сможет. Удастся ли США соединить ИИ с немалым космическим потенциалом – большой вопрос. Однако времени у республиканцев для реализации подобных амбиций будет достаточно много», – говорит он.

    «Важно помнить, что в этот раз Трамп назначил своим вице-президентом Джей Ди Вэнса – молодого и амбициозного политика, который может побороться за пост главы Штатов в 2028 году. То есть теоретически курс на реформирование систем ПРО Штаты смогут сохранять на протяжении 12 лет», – заключил Леонков.

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