Эксперт усомнился в возможности США создать «Железный купол»

Эксперт Дандыкин считает, что США не смогут создать аналог «Железного купола» для всей страны

Tекст: Вера Басилая

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» усомнился относительно перспектив США создать систему противоракетной обороны по аналогии с израильским «Железным куполом». Он отметил, что разница в размерах территорий США и Израиля делает защиту всей территории Соединенных Штатов чрезвычайно сложной задачей.

«Одно дело – «Железный купол» над Израилем, площадь которого в сотни раз меньше площади США. И то он пропускал достаточно примитивные ракеты, в отличие от ракет умных, которые, допустим, есть у нас», – сказал Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что система противоракетной обороны может быть реализована только вокруг крупных городов, таких как Вашингтон, но это потребует огромных финансовых вложений. Он выразил мнение, что стоимость разработки и развертывания такой системы может превысить бюджет лунной программы или полета на Марс.

Дандыкин также отметил, что у американцев недостаточно технической и научной базы для создания подобной системы. Он напомнил, что российские гиперзвуковые ракеты являются несбиваемыми, и заявил, что США должны учесть, что им придется защищать не только территорию, но и разбросанные по всему миру базы.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать производство и развертывание на территории США системы противоракетной обороны «Железный купол», а также сообщил, что идея создания подобной системы была еще у бывшего президента Рональда Рейгана, но в те времена у американских военных не было необходимых технологий для реализации проекта.

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