Финские ВВС анонсировали полеты истребителей у границы с Россией

ВВС Финляндии объявили об учениях истребителей у границы с Россией

Tекст: Мария Иванова

Карельское авиационное крыло с 2 по 5 ноября организует учения по отработке полетов Vilkku 26 с авиабазы Риссала, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение финских ВВС.

В маневрах задействуют истребители F/A-18 Hornet, точное количество которых не уточняется. Тренировки пройдут в районе между городами Куопио, Оулу и Куусамо вблизи российской границы.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил об интенсификации тренировочной активности финских вооруженных сил на территории страны и за рубежом. Он отметил увеличение масштабов маневров в непосредственной близости от границы, подчеркнув, что Москва будет исходить в своем военно-политическом планировании из уровня угроз со стороны Хельсинки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сухопутные силы Финляндии анонсировали проведение восьми совместных с НАТО военных учений вблизи российской границы.

Ранее Совет безопасности России сообщил о планах финских военно-морских сил организовать масштабные маневры.

В апреле в Финляндии стартовали тренировки военно-воздушных сил с участием истребителей F/A-18 Hornet.