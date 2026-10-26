Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.4 комментария
Промышленный альпинист разбился насмерть на северо-востоке Москвы
Промышленный альпинист сорвался с силосной башни на хлебозаводе в Москве
В районе Северное Медведково в Москве погиб промышленный альпинист при обрыве страховки на хлебозаводе, сообщил источник.
Мужчина разбился насмерть в результате обрыва страховки во время работ на хлебозаводе в Северном Медведково, сказал собеседник агентства «Москва».
Инцидент произошел во время работ в силосной башне на хлебозаводе на Полярной улице.
Устанавливаются подробности произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе рабочий погиб при падении с высоты девятого этажа на строительной площадке на севере столицы. В июле незарегистрированный альпинист разбился насмерть во время подъема на Эльбрус. В марте рабочий погиб во время раскопок на стройплощадке в московском районе Москворечье-Сабурово.