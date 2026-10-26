Европейские пилоты массово признались в засыпании за штурвалом самолета

Свыше 76% пилотов гражданской авиации в Европе засыпали во время рейса

Tекст: Мария Иванова

Большинство пилотов гражданской авиации в Европе засыпают во время рейсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса Европейской ассоциации пилотов (ECA).

«Более 76,8% испытали по меньшей мере один микросон во время управления воздушным судном», – говорится в публикации ассоциации.

Отмечается, что 38,8% респондентов постоянно или обычно испытывают дефицит отдыха, необходимого для восстановления сил. При этом лишь 37,2% пилотов сообщают руководству о своей неготовности к полету или переутомлении. Еще 24,2% опрошенных отправляются в рейс без подачи рапортов из-за страха наказания и негативной реакции начальства.

Опрос пилотов европейских авиакомпаний проводился с 4 августа по 7 сентября текущего года. В рамках исследования были проанализированы ответы почти 7,2 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Международная организация гражданской авиации обновила руководства по оценке рисков при полетах гражданских судов.

Весной источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза рассказал о проблемах с работой систем глобального позиционирования в европейском воздушном пространстве.

В прошлом году Международная организация гражданской авиации сообщила о планах рассмотреть вопрос об увеличении предельного возраста пилотов из-за нехватки кадров.