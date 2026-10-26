Медведев: Западные ИИ-корпорации усугубили мировое цифровое неравенство

Медведев перечислил десять «плевков» Зеленского в адрес Трампа

Tекст: Алексей Дегтярёв

Первым «плевком» Медведев в Max назвал поддержку Зеленским предшественника Трампа Джо Байдена во время предыдущей президентской кампании в США. Также глава киевского режима отказывался передать Трампу компрометирующие материалы на его соперника.

Второй претензией стало то, что Зеленский назойливо и в хамской форме требовал от американской администрации денег и вооружений для продолжения конфликта с Россией. Третьим поводом для недовольства Трампа Медведев счел попытки Зеленского настраивать европейских политиков против американского лидера и его команды.

Четвертым пунктом зампред Совбеза обозначил неоднократное игнорирование предложений Вашингтона о проведении переговоров по урегулированию конфликта. Пятым «плевком» Медведев назвал продолжение атак на российские нефтеперерабатывающие заводы вопреки доводам Трампа о влиянии таких действий на мировые цены на нефтепродукты и ситуацию в США накануне выборов.

Шестым пунктом стали обвинения в безрассудном поведении, которое, по оценке Медведева, поставило США и НАТО на грань глобального ядерного конфликта с Россией. Седьмым поводом зампред Совбеза назвал предполагаемое хищение американской финансовой помощи украинским руководством. Он упомянул, в частности, бизнесмена Тимура Миндича и бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

Восьмым пунктом стали заявления о связях окружения украинского лидера с мексиканскими наркокартелями. По словам Медведева, представители картелей направляли боевиков на Украину для обучения применению беспилотников, а украинская сторона получала за это деньги от продажи наркотиков в США. Девятой претензией Медведев назвал попытки Зеленского шантажировать Вашингтон угрозами поражения Украины и негативными последствиями для всего Запада.

И десятым пунктом Медведев указал на отказы главы киевского режима от предложений США и игнорирование предложений главы Белого дома. Также зампред Совбеза предложил Трампу воспользоваться историческим опытом США для решения проблемы отношений с украинским руководством.

«Что делать Трампу с таким «своим сукиным сыном»? Ответ есть в американской истории. Надо просто вызвать министра войны и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение», – заявил он.

В пятницу Трамп, предприниматель Илон Маск и Зеленский выступили с взаимными обвинениями по поводу ограничения доступа Киева к военной системе спутниковой связи Starshield.