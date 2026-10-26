Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.3 комментария
Медведев: Западные ИИ-корпорации усугубили мировое цифровое неравенство
Медведев указал на риск для личных данных из-за западных ИИ-корпораций
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что деятельность западных транснациональных IT-корпораций обостряет проблему сохранности персональных данных.
Политик выступил на третьем заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!», передает РИА «Новости».
«Концентрация таких технологий в руках ограниченного круга государств серьезно усугубляет цифровое неравенство Глобального Севера и Глобального Юга», – заявил Медведев.
Зампред Совбеза подчеркнул, что деятельность западных транснациональных компаний в области искусственного интеллекта ставит под угрозу сохранность личной информации пользователей публичных нейросетей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил о планах сформировать в Госдуме два новых комитета по вопросам цифрового развития и искусственного интеллекта.
Дмитрий Медведев предупредил о рисках техногенных катастроф из-за развития нейросетей.
Летом заместитель председателя Совета безопасности России заявил о способности искусственного интеллекта самостоятельно создавать программы для обхода систем киберзащиты.