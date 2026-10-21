Краснов посетил цифровую лабораторию Верховного народного суда Китая

Председатель Верховного суда РФ Краснов посетил лабораторию «Умный суд» в КНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лаборатория служит главной национальной площадкой для разработки электронного правосудия, передает ТАСС. Ее задача – оптимизация судебного процесса, противодействие коррупции и обеспечение единообразия практики. Краснов вместе с председателем Верховного народного суда КНР Чжан Цзюнем осмотрел систему, отслеживающую весь процесс судопроизводства, включая работу судебных приставов.

Отвечая на вопрос Краснова о неисполненных решениях, Чжан Цзюнь пояснил, что к процессу привлечены банки, которые предоставляют информацию о средствах должника. При неисполнении человек вносится в реестр злостных неисполнителей.

«Такие площадки, как «Умный суд», это не просто демонстрация достижений, а приглашение к профессиональному диалогу. Мы готовы развивать его по всем направлениям, представляющим взаимный интерес», – заявил Краснов.

Лаборатория была открыта в конце 2019 года. Она курирует ИИ-платформу, которая сканирует материалы, подбирает прецеденты и генерирует проекты решений, экономя судьям до 40% времени. При этом искусственному интеллекту запрещено самостоятельно выносить решения: итоговый вердикт остается за судьей. Если судья не согласен с рекомендацией ИИ, он обязан внести детальное обоснование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл с визитом в Китай.

В тот же день он назвал судебное партнерство России и КНР фактором защиты общих интересов.

Верховные суды двух стран подписали соглашение о сотрудничестве.