Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Краснов посетил цифровую лабораторию Верховного народного суда Китая
Председатель Верховного суда РФ Краснов посетил лабораторию «Умный суд» в КНР
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов во время визита в Китай ознакомился с работой лаборатории «Умный суд» при Верховном народном суде КНР, которая занимается внедрением цифровых технологий в судебную систему страны.
Лаборатория служит главной национальной площадкой для разработки электронного правосудия, передает ТАСС. Ее задача – оптимизация судебного процесса, противодействие коррупции и обеспечение единообразия практики. Краснов вместе с председателем Верховного народного суда КНР Чжан Цзюнем осмотрел систему, отслеживающую весь процесс судопроизводства, включая работу судебных приставов.
Отвечая на вопрос Краснова о неисполненных решениях, Чжан Цзюнь пояснил, что к процессу привлечены банки, которые предоставляют информацию о средствах должника. При неисполнении человек вносится в реестр злостных неисполнителей.
«Такие площадки, как «Умный суд», это не просто демонстрация достижений, а приглашение к профессиональному диалогу. Мы готовы развивать его по всем направлениям, представляющим взаимный интерес», – заявил Краснов.
Лаборатория была открыта в конце 2019 года. Она курирует ИИ-платформу, которая сканирует материалы, подбирает прецеденты и генерирует проекты решений, экономя судьям до 40% времени. При этом искусственному интеллекту запрещено самостоятельно выносить решения: итоговый вердикт остается за судьей. Если судья не согласен с рекомендацией ИИ, он обязан внести детальное обоснование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл с визитом в Китай.
В тот же день он назвал судебное партнерство России и КНР фактором защиты общих интересов.
Верховные суды двух стран подписали соглашение о сотрудничестве.