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Bloomberg: Anthropic стала крупнейшим источником доходов для SpaceX
Американский разработчик искусственного интеллекта компания Anthropic стала крупнейшим клиентом корпорации SpaceX Илона Маска, обойдя по объему выплат правительство США, сообщает Bloomberg.
Выручка от контрактов с создателем нейросетей составила более 34,5% доходов SpaceX в третьем квартале текущего года, передает Bloomberg.
В официальных документах SpaceX разработчик указан как «Клиент Б». Компания перевела больше средств, чем федеральное правительство США, которое ранее было крупнейшим заказчиком аэрокосмического предприятия. Отношения между компаниями строятся на предоставлении вычислительных мощностей ИИ-подразделения SpaceX под названием Super Intelligence, расположенных в дата-центрах в Мемфисе.
Anthropic согласилась потратить в рамках контрактов до 120,5 млрд долларов до 2029 года. Выплаты составят около 3,1 млрд долларов в месяц начиная с декабря, однако ИИ-лаборатория может расторгнуть соглашения, уведомив об этом за 90 дней после января 2027 года. Зависимость от контрактов на вычисления демонстрирует изменения в структуре доходов SpaceX после покупки ИИ-стартапа xAI, отмечает Bloomberg.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник SpaceX заключила соглашение на 40 млрд долларов для финансирования закупок графических процессоров.
На прошлой неделе SpaceX сообщила о росте квартальной выручки до 14,6 млрд долларов.
Разработчик моделей искусственного интеллекта Anthropic раскрыл чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие 2026 года.