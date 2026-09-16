Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.4 комментария
Лавров заявил о выходе России в лидеры цифровых технологий
Лавров заявил о выходе России на первые позиции по цифровым технологиям
Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о выходе России на лидирующие позиции по ряду направлений, в том числе в сфере цифровых технологий.
Россия интенсивно развивается и выходит на первые позиции по многим направлениям, включая цифровые технологии, передает РИА «Новости». Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.
«Современная Россия развивается весьма и весьма интенсивно, несмотря на все сложности. По многим направлениям мы выходим на первые позиции, включая современные цифровые технологии», – подчеркнул дипломат на сессии «Новая архитектура мира».
В качестве подтверждения своих слов глава МИД упомянул возможность проголосовать онлайн всего за одну минуту на выборах депутатов Государственной Думы. Голосование пройдет в течение трех дней – с 18 по 20 сентября 2026 года. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что это важнейшее внутриполитическое событие страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал электронное голосование удобным форматом волеизъявления.
Владимир Путин в преддверии парламентских выборов выступит с телеобращением к россиянам.
На Петербургском международном экономическом форуме глава государства отметил высокие темпы внедрения цифровых платформ в стране.