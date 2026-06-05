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Путин заявил о высоких позициях России во внедрении цифровых платформ
Российская Федерация занимает ведущие позиции в мире по скорости внедрения передовых технологических решений, включая здравоохранение, образование и атомную энергетику, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил о высоких позициях страны в сфере цифровизации, передает ТАСС.
«Россия занимает высокие позиции в темпах внедрения цифровых платформ, торговых маркетплейсов, решений финансовой сферы, в области городских сервисов, здравоохранения и образования. Они улучшают качество жизни людей и в России, и в десятках стран мира, где успешно конкурируют с зарубежными аналогами», – подчеркнул глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая глава государства отметил энергетические преимущества страны для развития искусственного интеллекта благодаря атомной генерации.
Зимой российский лидер указал на необходимость активного внедрения платформенных решений в здравоохранении.