Путин одобрил идею памятника сподвижнику Петра I Александру Меншикову
Президент России Владимир Путин ходе заседания Совета по культуре поддержал предложение создать в Петербурге памятник сподвижнику Петра I и первому генерал-губернатору города Александру Меншикову.
«Что касается памятника Меншикову, то вы абсолютно правы. И место, которое вы называете, оно, на мой взгляд, подходит для этого. <...> Мне кажется, очень хорошее место. Я с губернатором обязательно переговорю. Поработаем обязательно и, надеюсь, добьемся нужного нам всем результата», – сказал он.
Предложение о памятнике поступило от художественного руководителя Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на заседании Совета по культуре поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе и добавление в программу «Пушкинской карты» посещения цирка. А также президент поручил ускорить решение по квотам на иностранное кино.