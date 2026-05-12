Родственники солдат ВСУ потребовали у командования отступить из Запселья
Родственники военнослужащих Вооружённых сил Украины обратились к командованию с просьбой организовать отступление 21-й отдельной механизированной бригады из Запселья в Сумской области, передает ТАСС. Обращение распространяют через волонтеров.
По словам представителя российских силовых структур, родные солдат обеспокоены ситуацией в районе Запселья. Собеседник агентства сообщил: «В районе Запселья обстановка не могла остаться незамеченной родственниками украинских солдат 21-й ОМБр, которые через волонтеров опубликовали обращение о необходимости организованного отступления подразделений бригады вглубь украинской территории из-за тотального превосходства русских в живой силе и дронах».
Как писала газета ВЗГЛЯД, около 20 военнослужащих 21-й бригады ВСУ дезертировали с занимаемых позиций в Запселье.
Украинские операторы беспилотников по ошибке убили собственных солдат при попытке форсировать реку Псёл.
Ранее украинское командование экстренно перебросило в Сумскую область дополнительных операторов ударных дронов.