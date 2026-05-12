  Военкоры: Российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет ДРЛО SAAB 340
    Демографический обвал Украины лишь усилится после войны
    Су-57 сбил украинский самолет ДРЛО SAAB 340
    Мендель: Зеленский требовал «тысячу говорящих голов» для пропаганды Геббельса
    Bloomberg: Фон дер Ляйен тормозит развитие экономики ЕС
    ВСУ за неделю атаковали не менее 20 регионов России
    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы
    Суд арестовал недвижимость по делу с участием Ермака
    Bloomberg: Стармер готовится объявить об отставке
    В России назвали наиболее страдающие от дефицита кадров отрасли
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    12 мая 2026, 10:30 • Новости дня

    Родственники солдат ВСУ потребовали у командования отступить из Запселья

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Родственники украинских военнослужащих просят командование 21-й отдельной мехбригады (ОМБр) ВСУ организованно отступить из Запселья Сумской области из-за превосходства российских дронов, сообщили в российских силовых структурах.

    Родственники военнослужащих Вооружённых сил Украины обратились к командованию с просьбой организовать отступление 21-й отдельной механизированной бригады из Запселья в Сумской области, передает ТАСС. Обращение распространяют через волонтеров.

    По словам представителя российских силовых структур, родные солдат обеспокоены ситуацией в районе Запселья. Собеседник агентства сообщил: «В районе Запселья обстановка не могла остаться незамеченной родственниками украинских солдат 21-й ОМБр, которые через волонтеров опубликовали обращение о необходимости организованного отступления подразделений бригады вглубь украинской территории из-за тотального превосходства русских в живой силе и дронах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 20 военнослужащих 21-й бригады ВСУ дезертировали с занимаемых позиций в Запселье.

    Украинские операторы беспилотников по ошибке убили собственных солдат при попытке форсировать реку Псёл.

    Ранее украинское командование экстренно перебросило в Сумскую область дополнительных операторов ударных дронов.

    12 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Военкоры: Российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет ДРЛО SAAB 340
    Tекст: Ольга Иванова

    Новейший российский боевой самолет Су-57 успешно поразил дальнобойной ракетой самолет SAAB 340, переданный украинской армии шведской стороной, сообщили военкоры.

    Греческое издание ProNews заявило об уничтожении украинского борта дальнего радиолокационного обнаружения SAAB 340, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Отмечается, что воздушное судно было поражено над восточной частью Украины. Для перехвата цели применялась дальнобойная ракета класса «воздух-воздух» Р-37М.

    Ранее Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два подобных самолета. Однако на данный момент официальных подтверждений потери одного из уникальных бортов не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шведские самолеты Saab 340 стали приоритетной целью для российских истребителей Су-57 с ракетами Р-37М.

    Украинская армия впервые применила эти редкие машины радиолокационного обнаружения в марте 2026 года.

    Иностранные эксперты высоко оценили боевую эффективность связки самолета Су-57 и дальнобойной ракеты Р-37М.

    11 мая 2026, 16:45 • Новости дня
    Германия и Украина договорились о совместном выпуске дальнобойных беспилотников
    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия и Украина договорились о запуске совместного производства беспилотных летательных аппаратов различной дальности.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Киев объявил о переходе к новому этапу военного партнерства, ключевым направлением которого станет разработка и выпуск дронов как для тактических задач, так и для ударов на большие расстояния, передает «Московский комсомолец».

    «Берлин продолжит поддержку украинского оборонного сектора и активизирует сотрудничество в сфере беспилотных технологий», – заявил Писториус. Министр уточнил, что речь идет о дронах с дальностью менее 100 км, а также о тяжелых беспилотниках, способных поражать цели на расстоянии до 1500 км.

    Писториус подчеркнул, что дальнейшее развитие беспилотных систем особенно важно для «сдерживания атак на военную инфраструктуру». Германия намерена не только поставлять технологии, но и использовать боевой опыт с Украины: ФРГ собирается присоединиться к платформе Brave1 для тестирования новых видов вооружения в условиях конфликта.

    В апреле Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Ранее Эстония и Украина договорились о производстве дронов.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    11 мая 2026, 21:15 • Новости дня
    NYT: США сократили помощь Украине на 99%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа сократила объем помощи Украине на 99%, одновременно стремясь наладить более тесные отношения с Россией, пишет The New York Times (NYT).

    Как отмечает NYT, ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном проходило постепенно и сопровождалось рядом неудач и унижений для украинской стороны, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что уже через месяц после вступления Трампа в должность в Белом доме прошла встреча, во время которой украинский лидер Владимир Зеленский был унижен. Администрация США, по оценке издания, в этот период активно добивалась расположения Москвы, что совпало с резким сокращением поддержки Киева.

    Ранее американский лидер заявил о возможности Украины воевать только благодаря США.

    Газета Politico писала о снижении интереса президента США к Украине.

    12 мая 2026, 02:35 • Новости дня
    Юлия Мендель: Зеленский врал Путину о НАТО
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в 2019 году имел частный разговор с президентом России Владимиром Путины, в ходе которого пообещал нейтральный статус Украины, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

    «У него была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал ему, что Украина никогда не вступит в НАТО», – приводит РИА «Новости» ее слова.

    Мендель уточнила, что была в числе немногих, присутствовавших в Париже на той встрече в декабре 2019 года. Она добавила, что Зеленский указал тогда на то, что Украина никогда не была близка к НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США исключили вступление Украины в НАТО. МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине. Журнал Economist заявил о гибели планов Украины вступить в НАТО. Спецпосланник президента США Кит Келлог в апреле исключил присоединение Украины к НАТО.


    11 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Экс-главу офиса Зеленского обвинили в финансовых махинациях

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшего руководителя президентской администрации на Украине Андрея Ермака заподозрили в крупных финансовых махинациях: правоохранители выявили масштабную схему легализации незаконных доходов через элитную недвижимость, к которой оказался причастен высокопоставленный чиновник, имя которого не упоминается.

    Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины предъявила обвинения бывшему главе офиса украинского лидера Андрею Ермаку в причастности к отмыванию 460 млн гривен, что эквивалентно 10,4 млн долларов. Теневые схемы реализовывались при возведении премиального жилья в киевском пригороде, передает РИА «Новости».

    «Разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников – бывшему руководителю офиса президента Украины», – сказано в опубликованном в Telegram-канале САП сообщении.

    Местные издания предполагают, что речь идет об Андрее Ермаке, так как имя подозреваемого в сообщении ведомства не указано.

    Днем ранее украинские журналисты сообщали о проведении следственных действий в отношении Ермака силами Национального антикоррупционного бюро (НАБ) Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ раскрыли подробности переговоров Миндича с Умеровым. Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС.

    Зеленский оказался в центре очередного коррупционного скандала из-за компрометирующих материалов на Тимура Миндича и Рустема Умерова. На Украине заявили, что Зеленский не сможет игнорировать скандал с делом Миндича.

    12 мая 2026, 06:36 • Новости дня
    Российские военные показали мультфильмы для перехвата дронов ВСУ
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские специалисты разработали устройства, которые вместо реального изображения подставляют операторам украинских дронов советские мультфильмы, в результате чего противник не видит, куда летит, и его беспилотник падает, рассказал офицер 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Аристарх».

    «Аристарх» рассказал, что российские специалисты из состава 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса разработали систему, способную «ослеплять» дроны ВСУ, передает РИА «Новости». Он сообщил, что система перехватывает видеосигнал беспилотника и подставляет украинским операторам вместо реального изображения кадры советских мультфильмов.

    «Одно изделие у нас «Ну, погоди!» показывало, другое изделие – «Чебурашка и Гена», и «Следствие ведут Колобки» – это третье изделие. То есть сначала перехват был. Смотрели, свой или чужой летит. Мультики отправляешь, противник смотрит, он не видит, куда летит. И просто-напросто падает», – рассказал «Аристарх».

    Разработанная система получила название «Маркер Герц». Военнослужащий пояснил, что занимался ее созданием, когда возглавлял специализированную мастерскую. Кроме того, специалисты испытывали другое устройство – «Зеркало», отличающееся компактностью и высокой мощностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные перехватывают видеосигналы с дронов ВСУ.

    Специалисты Ростеха создали инновационный комплекс подавления навигации беспилотников «Вика».

    Вооруженные силы применяют для перехвата вражеских аппаратов маскировочную сеть «Дарвин 3М».

    12 мая 2026, 08:25 • Новости дня
    Следователи НАБУ завершили обыски в доме Ермака
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили обыски по месту жительства Андрея Ермака – экс-главы офиса Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Железняк сообщил, что следователи Национального антикоррупционного бюро Украины завершили обыски в доме Андрея Ермака, бывшего главы офиса Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    Он написал в своем Telegram-канале: «Пока вы спали… ничего не произошло. Ну, обыски у Ермака дома завершились и все».

    Парламентарий добавил, что теперь ожидается назначение даты суда по избранию меры пресечения Ермаку, который считается соратником Зеленского. По его словам, заседание может состояться через несколько дней.

    Ранее, вечером 11 мая, Ермаку было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств. По информации НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, раскрыта организованная группа, занимавшаяся легализацией 460 млн гривен (примерно 381 млн рублей) при строительстве элитного жилья под Киевом.

    Обвинение предъявлено по части третьей статьи 209 Уголовного кодекса Украины – «легализация имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой или в особо крупном размере». По этой статье предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады Железняк сообщил об обысках по месту жительства Ермака.


    12 мая 2026, 00:10 • Новости дня
    Завершилось объявленное в честь Дня Победы перемирие
    Tекст: Катерина Туманова

    Перемирие в честь Дня Победы, объявленное российским президентом Владимиром Путиным, закончилось, в течение нескольких дней украинская сторона неоднократно нарушила договоренность, а российские военные отвечали на атаки зеркально.

    Объявленное президентом России перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая, в полночь 12 мая его действие завершилось.

    При этом в Минобороны России 7 мая сообщали, что президент Путин объявил перемирие к годовщине празднования Победы с 8 мая до 10 мая, позднее, при посредничестве США, было согласовано перемирие с 9 по 11 мая и проведение в этот период обмена пленными в формате «1 000 на 1 000».

    Однако, Киев оказался не готов к обмену пленными, отметил российский лидер. Не готов Киев оказался и к соблюдению режима тишины. Украинские войска проигнорировали объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы, и к 9 мая вооруженные формирования противника  нарушили режим прекращения огня 8970 раз.

    Минобороны 11 мая доложило, что ВСУ нарушили перемирие более 23 тыс. раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. МИД призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая. В Кремле раскрыли детали переговоров по перемирию ко Дню Победы.

    12 мая 2026, 08:49 • Новости дня
    Суд арестовал недвижимость по делу с участием Ермака

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал недвижимость в городе Козин под Киевом, фигурирующую в деле об отмывании средств, к которому причастен экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

    Высший антикоррупционный суд Украины арестовал недвижимость в поселке Козин под Киевом по делу об отмывании средств, в котором фигурирует бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что речь идет о земельных участках и недостроенных объектах, связанных с делом под условным названием «Династия».

    Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видео, где подтверждается решение суда. В нем уточняется, что арест на имущество наложен после ходатайства НАБУ.

    Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура Украины обвинила бывшего главу офиса Зеленского в легализации средств при возведении элитного жилья под Киевом. Украинские СМИ сообщают, что речь идет об Андрее Ермаке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские следователи завершили обыски в доме Андрея Ермака.

    Ермака заподозрили в крупных финансовых махинациях.

    Мирошник объяснил дело против Ермака игнорированием сигналов Вашингтона.

    11 мая 2026, 13:22 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ нарушили перемирие более 23 тысяч раз
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска в последние сутки соблюдали режим прекращения огня, однако украинские силы неоднократно нарушали перемирие, они потеряли сотни человек, сообщило Минобороны.

    Российские военные зеркально реагировали на атаки противника в зоне проведения специальной военной операции, указало ведомство в Max. В период действия режима прекращения огня украинская сторона нарушила перемирие более 23 тысяч раз.

    Подразделения группировки «Север» поразили силы противника в Сумской области, а в Харьковской области были атакованы несколько бригад ВСУ. На этих направлениях украинские войска потеряли до 90 человек. Группировка «Запад» в ДНР нанесла урон двум бригадам противника, уничтожив более 90 бойцов и западную артиллерию.

    Наибольшие потери украинская армия понесла на направлениях действий группировок «Юг», «Центр» и «Восток». Там отражены многочисленные атаки штурмовых групп, а общие потери ВСУ превысили 695 военнослужащих. Группировка «Днепр» в Запорожской области ликвидировала до 45 солдат противника.

    Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 85 украинских беспилотников. С начала спецоперации уничтожено более 144 тыс. дронов, 671 самолет и 284 вертолета противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска проигнорировали объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы. К 9 мая вооруженные формирования противника нарушили режим прекращения огня 8970 раз.

    11 мая 2026, 20:45 • Новости дня
    WP: Европа отказалась поставлять ракеты Patriot на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд европейских стран отказались передать Украине свои ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot из-за опасений ослабления собственной обороны, сообщает Washington Post со ссылкой на источники (WP).

    По данным WP, у Украины практически закончились ракеты типа PAC-3 для этих систем ПВО, передает РИА «Новости».

    Как отмечает газета, администрация президента США в начале года пыталась убедить европейских партнеров поделиться своими запасами ракет для Patriot, однако некоторые страны ответили отказом именно из-за риска снизить уровень собственной безопасности.

    Представитель Пентагона сообщил изданию, что перечень вооружений, которые можно закупить по инициативе PURL – программе ускоренных поставок вооружения через взносы членов НАТО, – согласовывается с Киевом, Европейским командованием ВС США и руководством оборонного ведомства, чтобы минимизировать риски для американской боеготовности.

    Источники газеты также добавили, что техника, предоставляемая через механизм PURL, не соответствует тем возможностям, которые Украина считает необходимыми для эффективной работы своей ПВО.

    В январе Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot.

    11 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    На Украине расширили список стран для упрощенного принятия гражданства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабмин Украины расширил перечень государств, граждане которых имеют право на получение гражданства Украины в упрощенном порядке.

    В ранее установленном списке числились Канада, Германия, Польша, США и Чехия, передает ТАСС.

    Согласно принятому постановлению, в перечень включены еще 24 страны, среди которых Австрия, Бельгия, Болгария, Британия, Венгрия, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.

    С января на Украине действует закон, который ввел институт множественного гражданства. Ранее украинцы должны были отказаться от гражданства своей страны при получении паспорта другого государства.

    В новом законе отдельно закреплено, что невозможность множественного гражданства сохраняется в отношении России и государств, «не признающих территориальную целостность Украины».

    Ранее издание The European Conservative заявило о риске непоправимых последствий для Украины из-за масштабного демографического коллапса, вызванного отъездом коренного населения.

    Ежегодную убыль населения Украины сопоставили с числом жителей Винницы.

    12 мая 2026, 04:33 • Новости дня
    Сибига призвал ЕС стать посредником в переговорах с Москвой об аэропортах

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина хочет, чтобы Европа помогла возобновить зашедшие в тупик мирные переговоры с Россией, сделав первый шаг в виде взаимного прекращение нападений на аэропорты обеих сторон, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига газете Politico.

    Идея, выдвинутая министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, предоставила бы европейским лидерам конкретную роль в дипломатии в то время, когда переговоры между Москвой и Киевом под руководством США замедлились.

    «Вероятно, Европе нужна новая роль в наших мирных усилиях. Возможно, мы попытаемся урегулировать или добиться так называемого прекращения огня в аэропортах», – заявил Сибига изданию Politico в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

    Предложение будет сосредоточено на ограниченном соглашении между Москвой и Киевом о ненанесении ударов по аэропортам. Сибига заявил, что у российский президент Владимира Путина может быть стимул к участию в такой сделке, поскольку крупные российские транспортные узлы, включая московский Международный аэропорт Шереметьево и петербургский аэропорт Пулково, становятся уязвимыми, пишет газета.

    «Возможно, наши европейские союзники, создав платформу или специальную группу, могли бы обсудить [прекращение огня в аэропорту]», – сказал Сибига, добавив, что глава киевского  режима Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами.

    Но Киев не просит Европу заменить Вашингтон. Напротив, по словам Сибиги, любые европейские усилия должны укреплять дипломатию под руководством США и избегать создания конкурирующих направлений.

    «Это должно быть дополнительным направлением, а не заменой или альтернативой», – уточнил украинский министр, подчеркнув, что Европа должна говорить «единым голосом».


    11 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Красный Крест посетил тысячи военнопленных в России и на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители Международного комитета Красного Креста с февраля 2022 года посетили восемь тысяч военнопленных. Встречи проходили как на территории России, так и на Украине.

    «Нам удалось посетить восемь тысяч военнопленных с начала конфликта по обе стороны, но преимущественно на Украине. То есть большая часть тех, кого мы посетили – российские военнопленные», – заявила глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб, передает РИА «Новости»

    Она добавила, что общение с пленными проходит на регулярной основе. Более точные данные о количестве посещенных людей Машлаб раскрывать отказалась, сославшись на строгую конфиденциальность этой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинская сторона направила России перечень военнослужащих для масштабного обмена. Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских пленных. До этого Международный комитет Красного Креста решил адресно посещать россиян на украинской территории.

    11 мая 2026, 18:45 • Новости дня
    На Украине предложили повысить тарифы на электроэнергию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предложила регулятору изменить тарифы на передачу электроэнергии и оперативно-технологическое управление энергосистемой на 2026 год.

    В компании объяснили, что причиной необходимости повышения цен стал рост курса иностранных валют по отношению к гривне, передает ТАСС.

    «Это создает дополнительную финансовую нагрузку на «Укрэнерго», в частности, в контексте выполнения предусмотренных действующим законодательством специальных обязанностей перед зеленой генерацией, цена которой фиксируется в евро», – уточнили в «Укрэнерго». По новым расчетам, прогнозный объем отпуска электроэнергии сокращается на 9,5%, а ее передачи – на 5,5%, что снижает поступления от тарифов.

    Компания также отметила, что снижение объемов увеличивает средневзвешенную цену электроэнергии, использующуюся как база для расчетов с другими участниками рынка. Это, по мнению «Укрэнерго», влияет на возможность компании покрыть прочие статьи расходов.

    Повышение тарифов на распределение электроэнергии на Украине происходит не впервые. Местные предпринимательские объединения и эксперты ранее предупреждали, что подобные шаги могут привести к сокращению производства, остановке предприятий, потере рабочих мест и снижению поступлений в бюджет и валютных поступлений.

    На прошлой неделе жители четырех регионов Украины остались без электричества.

    Главное
    Поездка Мерца по Германии обернулась провалом из-за скандала
    Возросла угроза военного вторжения США на Кубу
    ВМС США решили закупить 15 сверхдорогих линкоров класса Trump
    В Грузии состоялась интронизация патриарха Шио Третьего
    Российские военные показали украинским операторам дронов «Чебурашку и Гену»
    Масштабное исследование ДНК опровергло миф о римском наследии Британии
    Названа причина смерти звезды «Папиных дочек» Вадима Александрова

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Демографический обвал Украины лишь усилится после войны

    Киевский режим отчаянно пытается вернуть на Украину тех, кто за последние годы сбежал из страны – прежде всего, в Европу. Сколько человек таким образом с начала СВО потеряла Украина, какие меры Киев принимает для их возвращения – и почему по итогам боевых действий количество бегущих из страны не увеличится, а лишь возрастет? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

