Сто лет назад, 12 мая 1926 года, в Польше начался майский переворот, закрывший недолгий период польской парламентской демократии. Стоит вспомнить не только внутреннюю борьбу Юзефа Пилсудского со своими оппонентами, но и амбицию усилить влияние Польши в Европе. Что из этого вышло?0 комментариев
Под суд отдали дела двух участников банды «Ифы-Козлова»
Следственные органы завершили расследование уголовных дел об убийствах, совершенных участниками банды «Ифы-Козлова» из Коми в 2004-2005 годах, их передали в суд, сообщили в Следственном комитете России.
Завершено расследование уголовного дела в отношении лидера преступного сообщества Юрия Козлова и трех участников банды, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Их обвиняют в убийстве трех лиц, совершенном организованной группой, сопряженном с бандитизмом, с целью скрыть другое преступление.
По версии следствия, лидеры сообщества Юрий Козлов и Олег Ифа решили устранить главу банды «Шагивалеевские». Для осуществления плана в ноябре 2004 года злоумышленники убили его брата и сопровождавшего человека в воркутинском поселке Комсомольском, спрятав тела в разных местах.
Позже, в мае 2005 года, в Подмосковье участники банды расправились с девушкой, помогавшей собирать информацию о жертве, чтобы скрыть предыдущее преступление.
В СК уточнили, что один из фигурантов дела, находившийся в международном розыске более 10 лет, был задержан в январе 2025 года в соседнем государстве и экстрадирован в Россию. Юрию Козлову также инкриминируют подготовку к убийству, а одному из участников – участие в вооруженной банде и нападениях.
Ранее по делу банды «Ифы-Козлова» проходили 29 человек. Пятеро из них, заключившие досудебные соглашения, получили от семи до 13 лет лишения свободы в 2014 году.
В 2018 году лидер группировки и 19 участников были признаны виновными в создании преступного сообщества, убийствах и других тяжких преступлениях, получив сроки от семи до 27 лет. Еще двое участников были осуждены в 2021 и 2024 годах. Олег Ифа и Акакий Качарава по-прежнему находятся в международном розыске.
Напомним, в 2025 году Генпрокуратура Белоруссии выдала России участника воркутинской преступной группировки «Ифы-Козлова».