В Россию из Белоруссии экстрадировали участника банды Ифы-Козлова

Tекст: Мария Иванова

Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила запрос российских правоохранительных органов о выдаче одного из участников воркутинской преступной группировки Ифы-Козлова, совершившего особо тяжкие преступления, передает ТАСС.

В сообщении ведомства подчеркивается: «Подлежащему выдаче лицу в Российской Федерации инкриминировано совершение таких особо тяжких преступлений, как убийство, бандитизм, захват заложника, участие в преступной организации».

По данным прокуратуры, криминальное сообщество было основано в 1995 году в Воркуте и действовало до марта 2012 года, когда его деятельность была пресечена. С 2012 года обвиняемый находился в розыске, включая международный, и скрывался от правоохранителей.

Задержание экстрадируемого состоялось в январе 2025 года на территории Белоруссии. После оформления необходимых документов его передали российскому конвою сотрудники Департамента исполнения наказаний МВД Белоруссии.

Ранее в апреле жителя Приморского края, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере, доставили из Таиланда в Россию для проведения следственных действий, его ранее объявили в международный розыск по линии Интерпола.