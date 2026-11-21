Tекст: Вера Басилая

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова выразила соболезнования семьям погибших при ударе по жилым домам в поселке Юбилейное и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате удара по жилым домам в посёлке Юбилейное. Всем пострадавшим желаю выздоровления и сил пережить это страшное испытание», – написала Лантратова.

По словам Лантратовой, жители разрушенных квартир лишились вещей и документов, на месте работает ее коллега, уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока, которая совместно с региональными властями занимается размещением людей и оформлением положенных выплат.

Омбудсмен подчеркнула, что ее команда остается на связи по всем вопросам, включая организацию лечения и реабилитации пострадавших, и пообещала направить гуманитарную помощь в пострадавший поселок.

Лантратова сообщила, что уже готовит обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, добиваясь публичного осуждения «очередного преступления киевского режима против мирных граждан». Она отметила, что рассчитывает на реакцию международных структур на атаку по Юбилейному.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал удар беспилотника Вооруженных сил Украины по многоквартирному дому в поселке Юбилейное террором беззащитных.

В тот же день Пасечник сообщил о гибели шести человек, включая ребенка, в результате удара ВСУ по жилым домам в поселке Юбилейное в ЛНР.

В пятницу Минстрой Луганской Народной Республики заявил о повреждении 19 многоквартирных домов в поселке Юбилейный после атаки Вооруженных сил Украины.