Власти Молдавии решили использовать националистов для захвата Приднестровья

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Молдавии целенаправленно привлекают в общественное пространство радикально настроенных деятелей с целью закрепления ультранационалистического строя и подчинения левого берега Днестра, передает РИА «Новости».

«Режим, который установился в Кишиневе, конечно, привлекает наиболее ярых националистов, и они пытаются закрепить ультранационалистический режим на территории Молдовы. Но это лишь половина дела. Вторая половина заключается в том, что они думают, будто им удастся захватить ПМР», – подчеркнул Андрей Сафонов.

Поводом для реакции стало заявление председателя ассоциации ветеранов конфликта Анатолия Карамана, потребовавшего запретить представителям национальных меньшинств занимать посты президента, премьера и спикера парламента Молдавии. По оценке Сафонова, Кишинев намеренно использует подобных людей для устрашения неугодных, при этом правоохранительные органы не привлекают их к ответственности за экстремистские высказывания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Молдавии Майя Санду лишила гражданства двух депутатов парламента Приднестровья за критику властей в Кишиневе.

Тогда глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил об угрозе безопасности региона из-за процесса милитаризации Молдавии.

Также Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики сообщило о давлении молдавских спецслужб на жителей ПМР и попытках их вербовки.