Власти ПМР обвинили Молдавию в вербовке приднестровцев

Спецслужбы Молдавии вербовали жителей Приднестровья в аэропорту Кишинева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спецслужбы Молдавии оказывают давление на жителей Приднестровья и пытаются их завербовать в аэропорту Кишинева, передает РИА «Новости». В пресс-службе Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщили, что представители Службы информации и безопасности Молдовы работают с чиновниками, учителями, предпринимателями и студентами.

«Именно в аэропорту Кишинева представители Службы информации и безопасности Молдовы пытаются вербовать приднестровцев. Чиновник, учитель, предприниматель или студент – для спецслужб Молдовы неважно, с кем работать», – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что сотрудники пограничной полиции забирают паспорта и заставляют людей ждать часами, создавая нервозную обстановку перед беседами.

Министерство опубликовало показания местной жительницы, которую расспрашивали о частоте пересечения границы ею и ее родственниками, намекая на возможные проблемы. Помимо аэропорта, долгие беседы с гражданами ПМР ведутся на молдавско-украинской и молдавско-румынской границах, зачастую при возвращении домой.

В ведомстве напомнили, что сотрудничество со спецслужбами другого государства карается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, однако добровольная явка освобождает от ответственности. Ранее глава МГБ ПМР Валерий Гебос заявлял о военном и идеологическом давлении молдавских властей на Приднестровье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство государственной безопасности Приднестровья сообщило о необоснованных задержаниях граждан республики в аэропорту Кишинева. Глава ПМР Вадим Красносельский заявил о переходе молдавских властей от дипломатии к открытому шантажу. Руководитель МГБ Валерий Гебос рассказал о попытках вербовки приднестровцев при прохождении пограничного контроля.