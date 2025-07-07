Лавров рассказал о разработках платежных инициатив странами БРИКС

Tекст: Ирма Каплан

На сессии саммита БРИКС в формате «аутрич» (outreach session – неформальная беседа с целевой аудиторией) министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о проработке независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры и трансграничной платежной инициативы.

«В развитие договоренностей Казанского саммита БРИКС 2024 года прорабатываются проекты трансграничной платежной инициативы, независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры, создания перестраховочных мощностей, повышения эффективности особых экономических зон», – приводит его слова ТАСС.

Лавров подчеркнул, что совершенствуется механизм пула условных валютных резервов, включая использование альтернативных доллару валют.

По его данным, доля стран БРИКС в российском товарообороте по итогам 2024 года превысила 48%, причем 90% взаимных расчетов уже осуществляются в нацвалютах.

«БРИКС сегодня выступает локомотивом такой трансформации. На государства объединения приходится более 40% мирового валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, а вместе со странами-партнерами эта цифра достигает 45%, или 93 трлн долларов», – отметил глава российского МИД.

Он также указал на рост значения региональных объединений наподобие Африканского союза, СЕЛАК, АСЕАН, ШОС и ЕАЭС, где формируются новые подходы к архитектуре мирового хозяйства. Среди их приоритетов названы равноправие, многосторонность и инвестиции в человека в условиях цифровизации и развития искусственного интеллекта.

XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Путин также отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.