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    Запад сделал ставку на украинскую «стену беспилотников»
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    В Германии пригрозили применить против АдГ беспрецедентную статью конституции
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    Армия России нанесла удары по металлургическим заводам Украины
    Песков: Россия предельно ясно заявила о недопустимости западных войск на Украине
    Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Природные катастрофы по-прежнему способны менять ход истории

    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    15 комментариев
    12 сентября 2026, 15:38 • Новости дня

    Западная помощь Киеву сравнялась с украинским ВВП 2021 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объем финансовой помощи, выделенной западными партнерами Украине с февраля 2022 года, составил почти 200 млрд долларов и сравнялся с ВВП страны в 2021 году, сообщает издание «Украинская правда».

    Объем финансовой поддержки, направленной западными странами на Украину с февраля 2022 года, достиг почти 200 млрд долларов, что эквивалентно украинскому валовому внутреннему продукту в 2021 году, передает ТАСС. Аналитики издания сравнили зависимость страны от внешних вливаний с пациентом на аппарате искусственного дыхания.

    По мнению экспертов, такая ситуация предоставляет властям беспрецедентную свободу действий. Они могут не учитывать мнение собственных налогоплательщиков и идти на эскалацию конфликта, полагаясь на компенсацию потерь Западом. Однако тенденции в США и Европе вызывают опасения, что в ближайшей перспективе пациента могут «отключить от ИВЛ».

    Ранее Виктор Медведчук обращал внимание на данные европейских социологов о нарастающей усталости от Владимира Зеленского. Политик отмечал, что в Европе все чаще призывают прекратить финансирование Киева. В свою очередь, власти Украины регулярно принимают бюджет с рекордным дефицитом.

    В текущем году была заявлена дыра в бюджете Минобороны в размере 27 млрд долларов. Как писала газета The New York Times, эти запросы удивили европейских чиновников и заставили задуматься об эффективности использования средств. Бывший премьер-министр Николай Азаров подчеркивал, что без западных кредитов Украина прекратит свое существование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Национального банка Украины Андрей Пышный оценил объем полученного с 2022 года внешнего финансирования почти в 200 млрд долларов. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель допустила сокращение финансовой поддержки Киева со стороны европейских стран. В первые месяцы текущего года европейские государства существенно уменьшили невоенную помощь украинским властям.

    11 сентября 2026, 20:16 • Новости дня
    Здание подразделения компании «Киевстар» поражено в Киеве

    Зеленский подтвердил удар «Геранью-4» по объекту «Киевстара» в Киеве

    Здание подразделения компании «Киевстар» поражено в Киеве
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве российский беспилотник «Герань-4» нанес удар по зданию подразделения телекоммуникационной компании «Киевстар», что уже подтвердил Владимир Зеленский.

    В украинской столице зафиксировано поражение здания подразделения компании «Киевстар», сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» Max. Факт нанесения удара официально подтвердил Зеленский, отмечается в публикации. По имеющимся данным, для осуществления атаки применялся реактивный беспилотный летательный аппарат «Герань-4».

    В настоящее время местные экстренные службы продолжают работу, пытаясь ликвидировать последствия произошедшего инцидента.

    В Киеве и области поражены дата-центр «Би-мобайл», обслуживающий нужды украинской армии, и логистический центр «Гостомель», где хранились комплектующие для дронов.

    Накануне операторы беспилотников «Герань-4 сикер» уничтожили грузовик с военным снабжением в Киевской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие.

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    12 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Киев стянул войска и боеприпасы к Чернобыльской атомной станции

    Вооруженные силы Украины перебросили технику и боеприпасы в район Чернобыльской АЭС

    Киев стянул войска и боеприпасы к Чернобыльской атомной станции
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевский режим свозит большое количество боеприпасов и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской атомной электростанции, также поступает информация об организации там системы радиоэлектронной борьбы.

    Киевский режим активно концентрирует силы рядом с местом крупнейшей техногенной катастрофы, передает РИА «Новости». «Из оперативных источников мы получили сведения, что в зону Чернобыльской атомной электростанции стягиваются военнослужащие ВСУ, также туда заходит военная техника в виде «КАМАЗов» с большим количеством боеприпасов, их сопровождают мобильные огневые группы», – сообщила представитель российских силовых структур.

    Собеседница агентства добавила, что завезенные снаряды остаются под охраной украинских солдат. Кроме того, в местах скопления личного состава и вооружений разворачиваются системы радиоэлектронной борьбы. Подобная информация находит косвенное подтверждение в публикациях местных жителей в социальных сетях.

    В августе немецкое издание Der Spiegel писало о возведении оборонительных рубежей и блокпостов на территории зоны отчуждения. Трагическая авария на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, весной текущего года исполнилось 40 лет с момента катастрофы.

    Тогда радиоактивному заражению подверглись обширные территории России, Белоруссии и Украине. Разрушительное воздействие радиации затронуло почти 8,4 млн человек, сотни тысяч жителей были вынуждены навсегда покинуть загрязненные земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе немецкое издание Der Spiegel сообщило о масштабном строительстве украинских оборонительных сооружений в зоне отчуждения. В прошлом году испанские журналисты заметили активное размещение противотанковых заграждений вокруг атомной электростанции. Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал о принудительном рытье окопов на территориях с высоким радиационным фоном.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    12 сентября 2026, 04:05 • Новости дня
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Старшие демократы в ключевых комитетах Палаты представителей Конгресса США выступили против законопроекта покойного Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) об ужесточении санкций против России.

    Заявление сделали старшие демократы в профильных комитетах Палаты представителей – по иностранным делам, доходам и расходам, а также в совместном экономическом – Грегори Микс, Ричард Нил и Дон Байер, передает ТАСС.

    «Демократы в Палате представителей твердо поддерживают Украину. Однако Закон о санкциях в отношении России и Ирана имени Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) нанес бы больше вреда, чем пользы», – говорится в заявлении.

    По их словам, законопроект чрезмерно расширяет полномочия президента США в сфере применения импортных пошлин и позволяет ему слишком гибко распоряжаться новыми санкционными инструментами. Демократы считают, что эти недостатки грозят ростом цен в США и одновременно способны подорвать долгосрочную поддержку Украины.

    Палата представителей, которую сейчас контролируют республиканцы, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций против России на следующей неделе. Процедурный комитет нижней палаты Конгресса ранее объявил, что рабочее заседание по рассмотрению инициативы пройдет 14 сентября.

    Микс, Нил и Байер отметили, что в целом поддерживают идею ужесточения ограничительных мер против России. Демократы заявили о намерении добиваться двухпартийных переговоров обеих палат Конгресса для выработки законопроекта с прочной поддержкой, а также призвали Белый дом без промедлений воспользоваться уже имеющимися у него полномочиями по расширению санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, законопроект о санкциях против России, основным разработчиком которого был Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), застрял в Палате представителей Конгресса США из-за опасений расширения тарифных полномочий президента.

    Журналист Эндрю Десидерио ранее оценивал шансы на принятие документа Палатой представителей как крайне низкие.

    Конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Бейер выступили против инициативы, назвав ее скрытой попыткой дать Белому дому право вводить пошлины против торговых партнеров США.

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    12 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом

    Командир 71-й дивизии Шкроба: Десять батальонов ВСУ окружены в Харьковской области

    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    В Харьковской области в окружении остаются десять батальонов ВСУ, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».

    Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил, что в Харьковской области в окружение попали 10 батальонов украинских вооруженных сил, передает телеграм-канал «Соловьев Live». По его словам, площадь «котла» превышает 400 квадратных километров, что делает его крупнейшим за все время проведения спецоперации.

    Шкроба отметил, что в окружении оказались наиболее боеспособные украинские подразделения на этом направлении. По его данным, с начала месяца внутри «котла» уничтожены 305 военнослужащих ВСУ, 12 бронемашин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 20 наземных роботов.

    Кроме того, командир сообщил об эвакуации 57 мирных жителей российскими бойцами при освобождении приграничных населенных пунктов Анискино, Водяное и Ольховатка.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжили сужение кольца вокруг украинских формирований в Харьковской области. Окруженные подразделения противника несут серьезные потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии. Бойцы группировки «Север» сорвали попытку прорыва вражеских сил из окружения на Великобурлукском направлении.

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    12 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео удара по киевскому ЦОД «ИнтерКарс»
    Минобороны опубликовало видео удара по киевскому ЦОД «ИнтерКарс»
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минобороны России опубликовало видео удара беспилотников «Герань» по центру обработки данных «ИнтерКарс» в Киеве.

    Российские беспилотники успешно поразили центр обработки данных «ИнтерКарс» в украинской столице, сообщает Минобороны.

    На территории этого объекта находились материальные средства военного назначения, предназначенные для нужд Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские беспилотники поразили склад автозапчастей «ИнтерКарс» в Киевской области. Накануне Вооруженные силы России уничтожили обслуживающий нужды украинской армии дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. Российские военные также нанесли групповые удары по объектам военной промышленности в нескольких регионах страны.

    Видео Минобороны удара по ЦОД «ИнтерКарс» в Киеве смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    12 сентября 2026, 06:30 • Новости дня
    Украинский исполнитель Потап внесен в базу данных «Миротворца»

    Tекст: Антон Антонов

    Персональные данные украинского исполнителя Алексея «Потапа» Потапенко появились на скандальном украинском сайте «Миротворец».

    Ресурс обвиняет исполнителя в провокациях и участии в так называемых гуманитарных агрессиях против Украины, передает РИА «Новости».

    Поводом для внесения артиста в базу стали его слова о сложностях выезда с Украины. Потапенко заявлял, что из-за этих трудностей не хочет часто ездить туда и обратно, поэтому подолгу находится за границей. Кроме того, отмечается, что певец не стал добровольно отправляться на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, супругу Потапенко Настю Каменских также внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

    На Украине ранее появилась петиция с требованием лишить Потапа звания заслуженного артиста из-за его отношения к русскому языку.

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    12 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков: Россия предельно ясно заявила о недопустимости западных войск на Украине
    Песков: Россия предельно ясно заявила о недопустимости западных войск на Украине
    @ RAMIL SITDIKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва предельно ясно довела до мира свою позицию о недопустимости присутствия западных войск на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние слова главы государства Владимира Путина о возможных последствиях появления иностранных войск в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    «Это не красная линия, это позиция России, причем доведенная до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной манере», – подчеркнул Песков.

    Ранее президент предупредил, что ввод европейского контингента на Украину будет означать прямое столкновение с Россией. Глава МИД Сергей Лавров сравнил гипотетический ввод западных контингентов с созданием «новой Берлинской стены». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил неизменность позиции Москвы по данному вопросу.

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    12 сентября 2026, 03:19 • Новости дня
    Директор ЗАЭС заявил об охоте Киева на сотрудников станции и их семьи

    Директор ЗАЭС Черничук подтвердил попытки Киева запугать персонал станции

    Tекст: Антон Антонов

    Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук согласился с высказыванием представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова о том, что Киев начал охоту на сотрудников Запорожской АЭС и их семьи.

    «Трудно не согласиться с нашим постпредом в Вене. Мы говорили, наверное, уже больше, чем полгода, что своими действиями Киев пытается оказать психологическое воздействие на персонал Запорожской АЭС, на жителей города для создания дискомфортной среды, условий, невыносимых для нормальной жизнедеятельности персонала, со всеми вытекающими из этого последствиями», – сказал Черничук.

    По его мнению, украинская сторона рассчитывала, что через несколько недель или месяцев необходимый персонал уедет из города, что позволило бы увеличить риски для станции до максимума. Однако этот план провалился – сотрудники остались на своих местах, передает ТАСС.

    По его словам, персонал подвергался обстрелам социальных объектов и продуктовых магазинов, а также сталкивался с перебоями электричества, воды и, в последние недели, газа. Черничук отметил, что после неудачи с попытками вынудить персонал уехать, участились случаи прямого воздействия на работников станции – как на рабочем месте, так и по дороге домой и во время нахождения в собственных домах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник повредил служебный автомобиль сотрудников Запорожской АЭС вблизи распределительного устройства станции.

    При атаке дрона ВСУ на остановку служебного транспорта в Энергодаре погиб один человек, а еще 16 пострадали, большинство из которых – работники станции.

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что украинские военные сделали смертельно опасной доставку персонала на ЗАЭС из-за минирования дорог в Энергодар.

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    12 сентября 2026, 06:53 • Новости дня
    Самарская область подверглась крупной атаке дронов
    Самарская область подверглась крупной атаке дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Самарская область подверглась масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

    «Уважаемые жители! На Самарскую область продолжается очередная крупная вражеская атака средствами БПЛА», – написал глава региона в «Максе».

    В настоящее время специалисты уточняют информацию о последствиях атаки. Руководитель области призвал граждан соблюдать меры предосторожности, укрыться в безопасных местах и избегать окон.

    Он также попросил жителей не публиковать фото- и видеоматериалы, демонстрирующие работу систем противовоздушной обороны и пролеты дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке БПЛА в Белгородской области погибла женщина и пострадали дети.

    При ударах украинских беспилотников в ДНР погибли два человека.

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    11 сентября 2026, 23:02 • Новости дня
    Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину

    Путин: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

    Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Появление европейских войск на украинской территории будет означать войну с Россией, заявил президент России Владимир Путин.

    Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.

    «Сейчас они [элиты в Европе] говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», – указал Путин.

    По словам президента, граждане европейских стран осознают происходящее, и именно на этом понимании, как считает Путин, основаны последние результаты выборов в Германии и общие тенденции политических процессов в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент подчеркнул, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что отправка западных войск на Украину сделает неизбежным прямое военное столкновение России и НАТО.

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    12 сентября 2026, 07:58 • Новости дня
    «Северяне» не дали ВСУ прорваться из окружения на Великобурлукском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» сорвала попытку ВСУ прорваться из окружения на Великобурлукском направлении в Харьковской области.

    «На Великобурлукском направлении наши бойцы уничтожают выявленные скопления живой силы ВСУ. Противник, используя погодные условия, предпринял попытку выйти из окружения. Выдвижение боевой группы 159 омбр ВСУ заблаговременно вскрыто разведкой «Северян», после чего по ним нанесено огневое поражение. Прорыва не допущено, враг с потерями отошел на исходные позиции», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Российские войска продолжают вести встречные бои на всех участках Харьковского направления, сжимая кольцо окружения на северо-востоке. Авиация и расчеты ударных беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ у Харькова, Константиновки, Бузова, Шевченкова и других населенных пунктов.

    На Липцовском направлении отражена контратака двух штурмовых групп ВСУ, противник отброшен на исходные позиции. На Волчанском направлении российские бойцы продвинулись в районе Малой Волчьей и взяли в плен двух военнослужащих госпогранслужбы Украины. За сутки на этом направлении сбито более 18 тяжелых дронов R-18 «Вампир», которыми противник снабжает окруженную группировку.

    На Сумском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продавливают оборону ВСУ, при этом противник перегруппировывается и активных действий не ведет.

    В Сумском районе российские штурмовые группы продвинулись у Хотени, тяжелые бои идут в районе Кияницы и южнее Могрицы. В Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои у Уланова.

    В Черниговской области нанесены удары по позициям ВСУ у Старой Гутки и Костобоброва.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях), двое военнослужащих ВСУ взято в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интенсивность боевых действий в Харьковской области выросла после того, как группировка «Север» приступила к ликвидации остатков сил ВСУ на северо-востоке региона.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    12 сентября 2026, 07:26 • Новости дня
    Женщина лишилась руки при атаке украинского беспилотника в Белгородской области
    Женщина лишилась руки при атаке украинского беспилотника в Белгородской области
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате двух ударов беспилотников по легковым автомобилям пострадали три человека, сообщил оперштаб Белгородской области.

    «В Борисовском округе при атаках со стороны ВСУ пострадали три человека», – сообщил оперативный штаб в «Максе».

    Ночью в поселке Борисовка дрон-камикадзе атаковал транспортное средство. Один мужчина получил осколочные ранения спины, у второго диагностирована баротравма. Медики оказали им необходимую помощь во второй городской больнице Белгорода, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

    Ранним утром произошел еще один инцидент. Беспилотник ударил по другой машине. «У женщины ампутация руки и множественные осколочные ранения. В тяжелом состоянии бригада скорой доставила ее в Борисовскую ЦРБ. Автомобиль уничтожен огнем», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Самарская область также подверглась масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов.

    Массированная атака украинских беспилотников на Таганрог привела к возгораниям.

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    11 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Медведев: Политический режим в Киеве уйдет в небытие

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность в неизбежном исчезновении нынешнего киевского политического режима и полном уничтожении военной машины противника.

    Медведев заявил, что Россия доведет до победного конца специальную военную операцию и уничтожит военную машину противника. «Их политический режим все равно уйдет в небытие», – сказал он в видео, опубликованном в его канале на платформе Max.

    По словам зампреда Совбеза, необходимо поставить твердую точку в текущем конфликте. «Понятно, мы раздавим эту гадину, и она будет уничтожена», – заявил Медведев.

    «Мы должны довести до конца, победного конца, специальную военную операцию, поставить точку, так, чтобы потом никто не пискнул и не пытался заново все это отматывать», – добавил он.

    Ранее Медведев напомнил о способности российского военного потенциала стереть в пыль объекты противника.

    До этого Медведев подчеркнул важность завершения конфликта исключительно на условиях Москвы.

    В феврале Медведев назвал исчезновение нынешнего украинского политического режима необходимым условием для устойчивости международных отношений.

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    11 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    ВС России за сутки ликвидировали двух офицеров ВСУ в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силовики ликвидировали в ДНР двух офицеров ВСУ – командира взвода 12-й бригады Нацгвардии «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) лейтенанта Дмитрия Казакова и командира взвода 54-й отдельной мотопехотной бригады лейтенанта Назария Федика, сообщили в российских силовых структурах.

    За последние сутки стало известно об уничтожении нескольких офицеров противника и одного военнослужащего ССО, все они придерживались националистических взглядов, передает ТАСС.

    В ДНР ликвидирован командир взвода 54-й ОМПБр лейтенант Федик Назарий Васильевич (2002 г. р.). Был выпускником НАСВ и членом националистической украинской молодежной организации.

    Помимо этого, на одном из направлений спецоперации уничтожен боец 6-го полка Сил специальных операций Украины Александр Сардак. В Харьковской области российские силы ликвидировали военнослужащего 9-го погранотряда Вадима Краснова.

    На днях российские военнослужащие уничтожили нескольких украинских офицеров в Харьковской области.

    Месяцем ранее бойцы ликвидировали начальника штаба батальона ВСУ в Кировоградской области.

    В начале года российские силы устранили командиров украинского спецназа «Омега» на территории ДНР.


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    12 сентября 2026, 10:47 • Новости дня
    Украинская ПВО пропустила все российские баллистические ракеты

    Генштаб ВСУ сообщил о провале попыток перехватить баллистические ракеты России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Противник признал, что минувшей ночью зенитные комплексы вооруженных сил Украины оказались бессильны перед массированным ударом и не сбили ни одной баллистической ракеты.

    Данные о нулевой эффективности украинской противовоздушной обороны следуют из сводки Генерального штаба, передает ТАСС. Тремя днями ранее командование Воздушных сил также подтвердило неспособность отразить атаки баллистикой и крылатыми ракетами «Бандероль».

    На фоне регулярных провалов киевские власти продолжают требовать от западных союзников дополнительные зенитные комплексы и боеприпасы к ним. Однако поставки вооружений заметно сократились из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 сентября украинские системы ПВО также не перехватили ни одной российской баллистической ракеты. В конце августа Воздушные силы ВСУ тоже признали аналогичный провал.

    А еще в июле глава Украины Владимир Зеленский заявил о бессилии украинской противовоздушной обороны перед баллистикой.

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