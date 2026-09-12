Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.0 комментариев
Западная помощь Киеву сравнялась с украинским ВВП 2021 года
Объем финансовой помощи, выделенной западными партнерами Украине с февраля 2022 года, составил почти 200 млрд долларов и сравнялся с ВВП страны в 2021 году, сообщает издание «Украинская правда».
Объем финансовой поддержки, направленной западными странами на Украину с февраля 2022 года, достиг почти 200 млрд долларов, что эквивалентно украинскому валовому внутреннему продукту в 2021 году, передает ТАСС. Аналитики издания сравнили зависимость страны от внешних вливаний с пациентом на аппарате искусственного дыхания.
По мнению экспертов, такая ситуация предоставляет властям беспрецедентную свободу действий. Они могут не учитывать мнение собственных налогоплательщиков и идти на эскалацию конфликта, полагаясь на компенсацию потерь Западом. Однако тенденции в США и Европе вызывают опасения, что в ближайшей перспективе пациента могут «отключить от ИВЛ».
Ранее Виктор Медведчук обращал внимание на данные европейских социологов о нарастающей усталости от Владимира Зеленского. Политик отмечал, что в Европе все чаще призывают прекратить финансирование Киева. В свою очередь, власти Украины регулярно принимают бюджет с рекордным дефицитом.
В текущем году была заявлена дыра в бюджете Минобороны в размере 27 млрд долларов. Как писала газета The New York Times, эти запросы удивили европейских чиновников и заставили задуматься об эффективности использования средств. Бывший премьер-министр Николай Азаров подчеркивал, что без западных кредитов Украина прекратит свое существование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Национального банка Украины Андрей Пышный оценил объем полученного с 2022 года внешнего финансирования почти в 200 млрд долларов. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель допустила сокращение финансовой поддержки Киева со стороны европейских стран. В первые месяцы текущего года европейские государства существенно уменьшили невоенную помощь украинским властям.