Словакия захотела восстановить коммуникационные каналы с Россией

МИД Словакии заявил о желании восстановить каналы коммуникации с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар заявил о намерении восстановить межправительственную комиссию по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Россией, передает ТАСС.

«Мы хотим восстановить коммуникационные каналы и, например, снова начать работу в рамках межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с РФ», – отметил министр. По его словам, накопилось множество тем, требующих совместных решений.

Одним из ключевых вопросов Бланар назвал поставки газа и долгосрочный контракт государственной компании SPP с «Газпромом». Несмотря на возражения Братиславы, Евросоюз запретил импорт российского газа с 2027 года.

Разрыв контракта с «Газпромом» может грозить Словакии штрафами. Министр подчеркнул, что в случае проигрыша в арбитраже ущерб может составить от 10 млрд до 16 млрд евро, при этом гарантий компенсации от ЕС нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, словацкая государственная энергетическая компания SPP начала переговоры о поставках российского газа в 2027 году.

Ранее Братислава подготовила иск в суд ЕС для отмены запрета на импорт энергоносителей. До этого премьер-министр страны Роберт Фицо назвал поставщиков топлива из России надежными партнерами.