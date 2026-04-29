WGC сообщил о рекордной добыче золота в мире в 2025 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Добыча золота в мире по итогам 2025 года достигла исторического максимума, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).

Согласно данным WGC, рост составил 2% по сравнению с предыдущим годом, и общая добыча составила 3815 тонн. Россия заняла второе место в рейтинге по абсолютному приросту объема добычи, уступив только Гане.

В материалах WGC отмечается: «Наибольший рост показали Гана (+34 тонны, +22%), Россия (+15 тонн, +5%), Чили (+12 тонн, +33%) и Канада (+10 тонн, +5%)». При этом наиболее заметное сокращение добычи зафиксировано в Индонезии и Мали.

В первом квартале нынешнего года совокупное предложение золота на мировом рынке также выросло на 2%, достигнув 1231 тонны. Рост обеспечили увеличение добычи на рудниках и повышение объема переработки вторичного золота.

Параллельно, инвестиции в золотые монеты и слитки за прошлый квартал оказались рекордными по массе с 2013 года и достигли 474 тонн. В стоимостном выражении покупки золота обновили исторический максимум – 74 млрд долларов, что в три раза превышает средние квартальные показатели за предыдущие пять лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в 2024 году выпустила около 330 тонн золота и сохранила второе место среди крупнейших производителей драгоценного металла в мире.

Объем экспорта золота из России в Гонконг в 2025 году составил 10,5 млрд долларов и стал рекордом за все время ведения гонконгской статистики.

Непредвиденная прибыль России от роста цен на золото превысила 216 млрд долларов и оказалась сопоставима с замороженными на Западе активами страны.