    Иранский кризис залез в американские кошельки
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    Ядерный арсенал КНДР превзошел потенциал ПРО США
    Герой России рассказал об испытаниях истребителя Су-47
    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь
    Новый слив пленок Миндича увязали с «кредитом» на 90 млрд евро
    Яхта Мордашова под флагом России прошла Ормузский пролив
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    Карл III пошутил о сожжении Белого дома британцами
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    29 апреля 2026, 14:10 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе пошли в рост

    Стоимость газа на европейских биржах превысила 541 доллар за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевая стоимость голубого топлива на европейском рынке продемонстрировала уверенный рост, преодолев отметку в 541 доллар за тысячу кубометров на фоне геополитической напряженности.

    Стоимость майских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE увеличилась на 2,6%, достигнув 541,2 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Торги стартовали с отметки 528,4 доллара, показав рост на 0,1% к расчетной цене предыдущего дня.

    Средняя стоимость газа в Европе за март подскочила почти на 60% по сравнению с февральскими показателями. Впервые с февраля 2023 года котировки превысили 600 долларов за тысячу кубометров на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Повышение цен началось после ударов США и Израиля по Ирану. Максимальное значение было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Текущие показатели на 39% превышают уровень конца февраля.

    Исторический максимум был установлен в начале весны 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов. Подобных стабильно высоких показателей не наблюдалось за всю историю работы европейских газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром стоимость тысячи кубометров газа на лондонской бирже ICE достигла 533 долларов.

    Несколькими днями ранее котировки голубого топлива продемонстрировали рост до 550 долларов.

    До этого майские фьючерсы по индексу TTF подскочили на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке.

    28 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти

    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас после встречи с министрами АСЕАН озвучила позицию ЕС по отказу региона от российской нефти.

    Евросоюз призывает страны Юго-Восточной Азии отказаться от российских энергоресурсов. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас после переговоров с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств региона (АСЕАН) в Брунее. Она подчеркнула, что Европа поддерживает диверсификацию ресурсов и их поиск вне России, сообщает Reuters.

    «Мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не из России», – заявила Каллас. Она не уточнила, обсуждался ли этот вопрос во время самих переговоров с представителями АСЕАН.

    Каллас также отметила, что Евросоюз выступает за прекращение конфликта на Украине. Вопрос энергетической безопасности и альтернативных поставщиков для государств региона остается одним из ключевых на фоне продолжающихся ограничений против России.

    Ранее Каллас заявила, что лидеры Евросоюза стремятся снять некоторые прежние «красные линии» при подготовке 21-го пакета санкций против России.

    Она также сообщила, что Евросоюз готовится ввести санкции и против Грузии, причем 26 стран поддерживают это решение, но одна страна его блокирует. Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Евросоюз уже подготовил 90 тыс. бойцов для вооруженных формирований Украины.


    29 апреля 2026, 11:25 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американо-израильский конфликт грозит Европе многолетним энергетическим кризисом и уже вынудил регион потратить дополнительные 27 млрд евро на топливо, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду перед Европарламентом в Страсбурге, заявила о долгосрочных экономических проблемах для региона, передает Bloomberg.

    «Есть также суровая реальность, с которой нам всем нужно столкнуться: последствия этого конфликта могут отдаваться эхом в течение нескольких месяцев или даже лет», – подчеркнула она.

    Тревожное заявление прозвучало на фоне энергетического кризиса и проблем с поставками. Ситуация обострилась после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив – важнейший водный путь для коммерческого судоходства. Сейчас европейские страны страдают от высоких цен на нефть и газ, опасаясь дефицита таких важных товаров, как авиатопливо и удобрения.

    С конца февраля Евросоюз потратил на импорт ископаемого топлива дополнительные 27 млрд евро (31,6 млрд долларов). Аналитический центр Bruegel также подсчитал, что страны объединения выделили более 10 млрд евро на защиту потребителей и бизнеса от растущих цен на энергоносители.

    На прошлой неделе Еврокомиссия предложила первый комплекс мер по преодолению надвигающегося кризиса, однако на пятничном саммите лидеры ЕС потребовали более решительных шагов. При этом среди политиков существуют разногласия относительно темпов поддержки: некоторые выступают за постепенный подход, тогда как другие настаивают на немедленном принятии более масштабного пакета мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации на Ближнем Востоке заставило мир задуматься о безопасности Малаккского пролива.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о дополнительных тратах ЕС на импорт ископаемого топлива в размере более 22 млрд евро.

    Европейский союз рассматривает возможность введения чрезвычайных мер для предотвращения энергетического кризиса.

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    29 апреля 2026, 14:38 • Новости дня
    Экономист объяснил намерение ЕС ужесточить Украине кредитные условия

    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изначально было понятно, что Украина не получит сразу всю сумму в 8,4 млрд евро финансовой помощи, а деньги станут выделять траншами и с привязкой к выполнению политических требований, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Условием первого платежа является введение налоговых изменений, на чем настаивает и МВФ, и антикоррупционная реформа.

    «В Брюсселе долго пытались согласовать кредит Украине. А теперь, когда цель достигнута, появились сообщения о том, что Евросоюз выдвигает и ужесточает условия предоставления Киеву макрофинансовой помощи», – отметил экономист Иван Лизан. По его мнению, это не должно вызывать удивления.

    «Изначально было понятно, что украинская сторона не получит сразу всю сумму в 8,4 млрд евро, а деньги станут выделять траншами и с привязкой к выполнению политических требований», – пояснил собеседник, подчеркнув, что в отношениях ЕС и Украины ничего не изменилось. Условием первого платежа является введение налоговых изменений, на чем настаивает и МВФ, и антикоррупционная реформа, указал эксперт.

    «После 2014 года в украинскую экономику пустили транснационалов. Теперь требование – сдать не просто экономику, а уже и политический контроль. Дело в том, что по мере деградации экономики основным средством пополнения бюджета стали косвенные налоги: НДС, акцизы и пошлины. Соответственно, вопрос состоит в том, чтобы повысить эффективность расходования денег, которые собираются внутри Украины, а также поступают в страну извне», – детализировал Лизан.

    По его оценкам, было бы странно, если бы кредиторы, которые взяли Украину на содержание и даже провели ради ее спасения четвертую за прошедшие 12 лет реструктуризацию внешнего долга, не поставили бы ребром антикоррупционный вопрос. «Другое дело, что с украинской коррупцией будут бороться еще те воры и коррупционеры, но это, что называется, издержки профессии», – иронично заметил спикер.

    Впрочем, если Киев выполнит требования ЕС, то это будет иметь ряд последствий. «Так, если у НАБУ и САП появится возможность предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора и в целом замкнет на себя все процессы по делу, парламентарии могут еще в более массовом порядке писать заявления и слагать мандаты», – считает аналитик.

    Что касается налоговых изменений, то они приведут к тому, что «бизнес в стране позакрывается», отметил он, добавив, что крупные корпорации выстоят. «Кого интересует жизнь мелких предпринимателей? После «смерти» ИП владельцами и сотрудниками займется ТЦК: всех отловят и заставят воевать», – уточнил Лизан.

    По его мнению, перспективы такого сценария вполне реальны, потому что киевским властям очень нужны деньги. «В бюджете Украины дыра в 60 млрд долларов. Европа и МВФ закроют треть. С мая–июня стоит ожидать отмену целых программ, жесточайшую экономию, повышение тарифов, сокращение субсидирования», – прогнозирует аналитик.

    «В силу критической зависимости от внешних поступлений Киеву придется принять и выполнить требования ЕС. «Откосить», как это неоднократно бывало раньше, едва ли получится. Поэтому с депутатами по налоговым изменениям сторгуются, и те проголосуют», – считает экономист. В то же время Владимира Зеленского, которого фактически цепляют на антикоррупционный ошейник, перспективы устраивают.

    «Его интерес состоит в том, чтобы извне поступали средства, а его самого называли «президентом». Если под это дело надо отловить еще несколько сотен тысяч человек и отправить их на фронт, провести какие-то реформы, то он воспринимает это как часть контракта с Западом, как сделку», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что Евросоюз планирует ужесточить условия предоставления финансовой помощи Украине в рамках кредита на 90 млрд евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, обсуждаемый в Еврокомиссии план предполагает привязку части выплат к выполнению дополнительных налоговых требований.

    Речь идет о 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, которые Киев рассчитывает получить в 2026 году. Для получения средств украинские власти должны повысить налог на добавленную стоимость (НДС) до 20% для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения и имеющих годовой доход выше 4 млн гривен. По расчетам Минфина Украины, изменения принесут бюджету более 40 млрд гривен ежегодно.

    По словам неназванного чиновника, Киев испытывает схожее давление со стороны Международного валютного фонда (МВФ) по отдельной кредитной программе более чем на 8 млрд долларов. МВФ ранее выделил 1,5 млрд долларов. Следующий транш примерно на 700 млн долларов остается под вопросом, поскольку Украина пропустила мартовский срок для изменения налогового законодательства.

    Напомним, в марте Верховная рада не смогла принять законопроект о налогах, что было требованием МВФ. После этого Зеленский пригрозил депутатам, что их отправят на фронт, если те не будут должным образом работать. Министерства финансов главных доноров страны считают, что налоговые послабления для бизнеса в военное время «истощают бюджет, <...> искажают конкуренцию и способствуют сохранению масштабной теневой экономики».

    Впрочем, у Евросоюза есть еще одно требование помимо налоговых изменений. По информации издания «Страна», ЕС увязал выделение Киеву средств с проведением антикоррупционных реформ. В частности, предполагается расширение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – появится возможность предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора.

    Кроме того, в рамках реформ офис генпрокурора, Государственное бюро расследований, МВД, Высшая квалификационная комиссия судей, а также Конституционный суд должны перейти под внешнее управление. «Речь идет о передаче контроля над указанными выше органами среде, которая ранее была связана с Демпартией США, а теперь патронируется Евросоюзом. Именно эта среда раскручивает коррупционный скандал «Миндичгейт»», составляя костяк сложившейся в прошлом году ситуативной «антизеленской коалиции»», – говорится в материале.

    Как отмечает «Страна», «реализация «реформ» приведет к полной утрате Владимиром Зеленским контроля над правоохранительной и судебной системами» и превратит его в «британскую королеву» без реальных полномочий. Зеленский и его окружение намерены саботировать требования ЕС, полагая, что Европа не осмелится во время войны из-за этого прекратить финансирование Украины.

    Напомним, в апреле после снятия вето Венгрии и Словакии Совет Европейского союза принял законодательный акт о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Средства привлекут за счет совместных заимствований ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета блока. Большая часть финансирования (около 60 млрд евро) пойдет на военную помощь, остаток – на поддержку украинского бюджета. Первые транши ожидаются в мае–июне 2026 года.

    29 апреля 2026, 10:48 • Новости дня
    Эстония потребовала запретить въезд в ЕС участникам СВО
    @ Konstantin Sednev/Postimees/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Балтийская республика планирует оградить Евросоюз от демобилизованных российских военнослужащих даже после окончания конфликта, Эстония уже запретила въезд 1,3 тыс. ветеранов в этом году.

    Эстонское руководство намерено добиться общеевропейских ограничений для российских ветеранов, передает Politico.

    В этом году прибалтийская республика уже заблокировала въезд примерно 1,3 тыс. бывших бойцов. Теперь Таллин настаивает на аналогичных мерах со стороны всего Евросоюза.

    «Вы не можете позволить этим людям приехать в Европу», – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Местные чиновники опасаются, что бывшие военные якобы могут заниматься саботажем или шпионажем. По их мнению, данная проблема касается безопасности всего региона.

    Инициативу Таллина поддержала глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас. Она пообещала представить конкретные предложения к летнему саммиту объединения.

    Однако эксперты предупреждают о рисках чрезмерной реакции. Военный социолог Йорис ван Бладель отметил, что подобная политика порождает паранойю и заставляет видеть угрозу в каждом россиянине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала подготовку запрета на въезд в ЕС для российских ветеранов спецоперации.

    Лидеры семи стран Евросоюза и канцлер Германии потребовали закрыть Шенгенскую зону для бойцов СВО.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейских партнеров ввести аналогичные ограничения.

    28 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    Протестующие против мигрантов разгромили мэрию в Нидерландах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В нидерландском городе Лоосдрехте группа демонстрантов, выступавших против размещения мигрантов, повредила здание администрации, после чего полиция задержала одного подозреваемого, пишут местные СМИ.

    Около 50 противников создания центра для просителей убежища устроили погром в здании администрации Лоосдрехта в провинции Северная Голландия, пишет ТАСС со ссылкой на газету Algemeen Dagblad. Инцидент произошел вечером 27 апреля после Дня короля: демонстранты сломали ограждение и забросали здание камнями и кусками плитки, причинив серьезные повреждения.

    Полиция задержала одного из подозреваемых – 34-летнего жителя Эрмело, поиски остальных участников продолжаются. Власти Лоосдрехта заявили, что намерены взыскать расходы на восстановление здания с виновных.

    На фоне протестов власти сократили число мест во временном центре для мигрантов с 110 до 70, который планируется разместить прямо в здании администрации. Акции против центра начались еще 20 апреля и сопровождались массовыми беспорядками, за четыре дня были задержаны 13 человек.

    Министр по делам миграции Барт ван ден Бринк назвал произошедшее неприемлемым, но уточнил, что к насилию прибегают лишь отдельные участники протестов. Он выразил убеждение, что диалог с мирно настроенными жителями крайне необходим.

    Причиной недовольства стал внезапный план властей разместить сотни просителей убежища в здании муниципалитета – решение было объявлено только 17 апреля, а первые мигранты должны были прибыть уже на этой неделе. Муниципалитет объяснил спешку срочной просьбой Центрального агентства по приему просителей убежища из-за нехватки мест в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде стран Европы усиливается враждебное отношение к мигрантам. Ранее власти Нидерландов договорились с Угандой о создании транзитного центра для депортации африканских мигрантов.

    До этого Нидерланды объявили о намерении отказаться от миграционных правил Евросоюза.


    29 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Мелони поддержала помилование близкой соратницы Берлускони
    @ REUTERS/Paolo Bona/File Photo

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила доверие главе Минюста Карло Нордио после спорного помилования бывшей танцовщицы и соратницы Сильвио Берлускони Николь Минетти.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила в защиту министра юстиции Карло Нордио в связи с его ролью в противоречивом помиловании Николь Минетти, сообщает Bloomberg.

    Бывшая танцовщица и близкая соратница Сильвио Берлускони ранее была освобождена от наказания из-за необходимости ухода за приемным ребенком, который, по ее заявлению, имеет серьезные проблемы со здоровьем.

    «Я доверяю министру Карло Нордио», – заявила Мелони журналистам, отметив, что процесс помилования проходил в соответствии с законом.

    Она исключила возможность его отставки на данный момент, но признала необходимость дальнейшего рассмотрения дела. Канцелярия президента Серджо Маттареллы запросила у Минюста срочную проверку, а прокуратура Милана обратилась за помощью к Интерполу.

    Сомнения в словах Минетти возникли после публикаций в СМИ. В Министерстве юстиции Италии отметили, что не располагали подробностями, упомянутыми в прессе. Сама Минетти отвергла обвинения, назвав их необоснованными, и подчеркнула, что усыновление проводилось законно.

    Минетти ранее была приговорена почти к четырем годам тюрьмы, которые позже заменили общественными работами. Ее осудили за взяточничество и содействие проституции, связанные с вечеринками Берлускони.

    Скандал вокруг помилования усиливает давление на Мелони после недавних неудач на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала поражение на референдуме по реформе судебной системы. После этого провала глава правительства призвала министра туризма покинуть свой пост. Впоследствии политик временно возглавила данное ведомство.

    28 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Стубб заявил о неизбежности возобновления контактов с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским странам придется восстановить коммуникацию с Москвой, однако ключевым остается вопрос о точных сроках возвращения к дипломатическому взаимодействию, заявил финский президент Александр Стубб.

    Возвращение к полномасштабному обсуждению международных вопросов с Москвой является лишь делом времени, сказал Стубб, передает РИА «Новости».

    По его словам, западные государства регулярно обсуждают форматы возможного общения с российской стороной.

    «В «коалиции желающих» или где-либо еще не бывает дискуссий, в которых мы бы не касались темы того, кто, когда, где и как должен общаться с Россией», – подчеркнул политик.

    В настоящий момент Европа делегировала эту роль Вашингтону, однако из-за ближневосточного конфликта процесс замедлился. Стубб согласился с позицией президента Эстонии Алара Кариса о необходимости открыть каналы коммуникации в будущем.

    Глава государства напомнил, что Россия навсегда останется соседом Финляндии и Эстонии.

    Ранее Стубб обозначал важность коллективной позиции Евросоюза в переговорах с Россией. Также политик выражал надежду на возобновление двусторонних контактов.

    29 апреля 2026, 02:16 • Новости дня
    Дмитриев сравнил Евросоюз с нокаутировавшим себя каратистом

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз в борьбе с энергокризисом похож на нокаутировавшего себя каратиста, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев опубликовал фрагмент развлекательного шоу, в котором каратист разбивает доски. В конце ролика мастер боевых искусств бьет себя дощечкой по голове. После этого он теряет равновесие и под смех зрителей падает на пол. Мужчине помогают подняться, но он едва стоит на ногах, передает РИА «Новости».

    «Посмотрите до конца, чтобы понять, как ЕС борется с энергетическим кризисом», – написал Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев спрогнозировал неконтролируемые экономические проблемы в Евросоюзе в мае. Он указал на слепоту европейских чиновников перед масштабными потрясениями. Он связал энергетические потери региона с отказом от надежных российских поставок.

    28 апреля 2026, 17:02 • Новости дня
    В Белгороде завели дело после гибели от газа семилетней девочки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгороде семилетняя девочка погибла в квартире из-за скопления угарного газа, а ее мать госпитализирована с признаками отравления, сообщили в региональном СК.

    В Белгороде возбуждено уголовное дело после гибели семилетней девочки от отравления угарным газом, сообщает СУ СК по региону. Инцидент произошел в одной из квартир многоквартирного дома, где, по предварительным данным, из-за нарушения правил эксплуатации газовой колонки и скопления угарного газа погиб ребенок, а мать девочки доставлена в медицинское учреждение.

    В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК России – причинение смерти по неосторожности. Следователи и эксперты работают на месте трагедии, чтобы установить все детали случившегося. В ходе расследования будет проверено техническое состояние газового оборудования и условия его эксплуатации, а также назначен комплекс судебных экспертиз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приморье трехлетняя девочка погибла при пожаре из-за отравления угарным газом.

    Ранее в Подмосковье младенец и родители погибли от утечки газа. А в начале марта в Запорожской области от угарного газа погибли трое малышей.


    29 апреля 2026, 10:15 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе возобновили рост

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки майских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба открыли торги среды в зеленой зоне, оттолкнувшись от отметки 528 долларов за тысячу кубометров.

    Показатель прибавил более одного процента к уровню закрытия предыдущей сессии, передает РИА «Новости». К утру стоимость тысячи кубометров достигла 533 долларов на лондонской бирже ICE.

    В марте средняя стоимость голубого топлива выросла почти на 60% по сравнению с февралем. Резкий скачок спровоцировало обострение конфликта на Ближнем Востоке и удары по Ирану. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов.

    Максимальное значение было зафиксировано 19 марта на уровне 853 долларов за тысячу кубометров. Сейчас цены остаются на 37% выше показателей конца зимы.

    Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров, что стало абсолютным максимумом за всю историю торгов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале новой торговой недели газовые котировки на европейском рынке закрепились ниже отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    До этого стоимость майских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF выросла до 548 долларов.

    Днем ранее цена голубого топлива на торгах превысила 541 доллар.

    29 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    Китай обнаружил сотни новых месторождений нефти и газа

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная программа геологоразведки стоимостью около 450 млрд юаней ( 65,7 млрд долларов) принесла Китаю 225 новых нефтегазовых месторождений на севере страны.

    В рамках нового этапа исследований специалисты нашли 225 крупных и средних объектов, передает РИА «Новости». На реализацию этого проекта государство направило около 450 млрд юаней, что эквивалентно почти 65,7 млрд долларов.

    «В Таримском, Ордосском бассейнах, а также в районе Бохайского залива обнаружено 225 крупных и средних месторождений, включая 13 нефтяных месторождений с запасами более 100 млн тонн и 26 газовых месторождений с запасами свыше 100 млрд кубических метров», – заявили в министерстве природных ресурсов КНР.

    Кроме того, страна активно осваивает ресурсы на континентальном шельфе и больших морских глубинах. Первая разведочная скважина глубиной 10 тыс. метров успешно достигла нефтяного пласта. Одновременно было запущено сверхглубокое газовое месторождение «Шэньхай-1».

    Эти достижения значительно укрепили позиции государства в сфере глубоководной добычи. Общий объем извлеченных на морском шельфе углеводородов уже превысил 90 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай ввел в эксплуатацию крупногабаритное судно для гидроразрыва пласта.

    Китайская национальная нефтегазовая корпорация завершила бурение сверхглубокой скважины в Таримском бассейне.

    Компания «Газпром нефть» в феврале обнаружила крупнейшее за последние 30 лет нефтяное месторождение на Ямале.

    29 апреля 2026, 12:55 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии заявила о направлении Киеву 6 млрд евро на дроны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз направит украинским властям первую часть масштабной финансовой помощи для создания беспилотных летательных аппаратов уже в текущем квартале.

    Брюссель перечислит Киеву 6 млрд евро на создание дронов, передает ТАСС. Эти средства станут первым траншем из общего пакета финансирования размером 90 млрд евро. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на сессии Европарламента в Страсбурге.

    «ЕС выполнил обещание выделить Украине 90 млрд евро. Первую часть – 45 млрд евро на 2026 год – мы выплатим уже в этом квартале, первый транш из них в шесть млрд евро будет направлен на производство дронов», – заявила глава ЕК.

    Ранее ЕК осуществила новый транш Украине в размере 1,4 млрд евро, поступивший от реинвестирования замороженных российских активов.


    29 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За 60 дней конфликта в Иране расходы стран Евросоюза на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 27 млрд евро, заявила в Европарламенте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    В ходе выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что за 60 дней конфликта в Иране расходы стран Евросоюза на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 27 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула: «Всего за 60 дней конфликта наши расходы на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 27 млрд евро без добавления ни одной дополнительной единицы энергии».

    Фон дер Ляйен отметила, что последствия этого конфликта могут ощущаться месяцами или даже годами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении возобновить диалог с Ираном для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    Заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов заявил о риске продовольственного кризиса из-за перекрытия данного маршрута.

    На фоне блокировки движения танкеров стоимость эталонной марки нефти Brent подскочила до 96,25 доллара за баррель.

    29 апреля 2026, 13:27 • Новости дня
    Еврокомиссар призвал министров ЕС не сеять панику у туристов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас выступил против чрезмерно негативных заявлений о транспортной безопасности на фоне энергетического кризиса.

    Цицикостас призвал министров транспорта стран Евросоюза воздерживаться от чрезмерно негативных и тревожных заявлений по вопросам транспортной безопасности, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что несмотря на необходимость готовиться к сложным сценариям, распространение излишне тревожных сообщений может вызвать путаницу и панику среди граждан и туристов.

    Цицикостас отметил, что отказ граждан или потенциальных туристов от бронирования поездок в страны ЕС может привести к наступлению кризиса раньше ожидаемого срока. Он заверил, что туристы могут уверенно планировать летние путешествия, поскольку законодательство Евросоюза предусматривает защиту их интересов в случае перебоев.

    В завершение своего выступления еврокомиссар выразил надежду на поддержку коллег в распространении позитивного посыла о стабильности транспортной сферы в своих странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предрекла Европе многолетний энергетический кризис.

    Участники саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые меры для борьбы с дефицитом топлива.

    Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил об истощении запасов авиационного керосина за шесть недель.

    29 апреля 2026, 14:26 • Новости дня
    Эксперты указали на намеренное вмешательство Запада в выборы в постсоветских странах

    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад развивает технологии вмешательства в выборы в Румынии, Молдавии и Армении для обеспечения побед «своих» кандидатов. Политиков же, ратующих за истинный суверенитет своих стран, снимают с гонки и обвиняют в пророссийском курсе, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Поддержка или вмешательство: о чем говорит опыт выборов в Румынии, Молдавии и Армении?».

    «Коллективный Запад стремится подменить суверенные избирательные процессы в Румынии, Молдавии и Армении собственными политическими стандартами. Цель проста – превратить выборы в инструмент внешнего влияния, а не выражения воли граждан», – подчеркнул Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, механизмы давления включают работу с правящими партиями и диаспорами, навязывание «правильных» коалиций, объявление рациональных кандидатов «пророссийскими». «Европа ведет работу под эгидой борьбы с «гибридными угрозами». Также Брюссель привязывает свои экономические и визовые решения к поддержке определенного внешнеполитического курса», – указал он.

    Это уже привело к тому, что, например, президент Молдавии Майя Санду стала фактически наместником Брюсселя, посетовала Алена Аршинова, первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению. Депутат напомнила, что в 2023 году, за год до президентских выборов, на молдавской территории «высадилась» западная гражданская миссия, которая сейчас работает в правительстве страны в роли консультантов и управляющих.

    «Это беспрецедентное вмешательство в выборы», – подчеркнула она. По словам парламентария, Запад обвиняет в пророссийском настрое неугодных политиков, которые на самом деле являются промолдавскими, прорумынскими и проармянскими.

    Молдавия стала полигоном отработки технологий форматирования государств, согласился Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «В стране взят под контроль ЦИК, ужесточаются и ограничиваются избирательные права, иностранные специалисты отключают аккаунты оппозиции в соцсетях», – перечислил он.

    Кроме того, по его словам, «нужные» группы и партии финансируются извне. «Практикуются подкуп избирателей и репрессии против оппозиции», – добавил он. «Румынско-молдавский сценарий – отработанная модель, признанная успешной на уровне евробюрократии. Эти механизмы Запад попытается экстраполировать на выборы в России», – предупредил политолог.

    Выступающие напомнили, что на парламентских выборах в Молдавии 2025 года за рубежом работало более 300 избирательных участков, а в России, где проживает около 350 тыс. молдаван – только два. Происходящее вызвало протесты диаспоры и представителей Гагаузии у посольства Молдавии в Москве, отметили участники круглого стола.

    Схожие механизмы применяются и в Армении, где «бархатная революция» привела к «диктату» проевропейских сил во главе с Николом Пашиняном, отметил Гарник Туманян, куратор Экспертного клуба «Дигория». Он посетовал на фактически подпадание страны под внешнее управление. «Стандарты, заданные Западом в протоколах Венецианской комиссии, игнорируются. По сути, легитимность победителя определяется не голосованием, а решением «десантированной» мониторинговой миссии», – указал он.

    «Запад использует ряд иструментов. Первый: власть преследует оппозицию, снимая ее по формальным основаниям. Второй: визиты западных политиков и саммиты описываются в зачищенном информполе. Третий: политтехнологи и специалисты по кибербезопасности блокируют неудобный контент. Четвертый: деньги, выделенные на благотворительность, через НКО и фонды направляются элитам и на подкуп избирателей. Пятый: результаты выборов управляются через ЦИК», – перечислил он.

    Спикеры напомнили, что в ближайшее время в Армении планируется развертывание сроком на два года гражданской миссии ЕС по противодействию гибридным угрозам и защите выборов с мандатом на кибербезопасность. Также она будет вести мониторинг информационного поля и оказывать помощь армянским структурам в оценке «иностранного вмешательства».

    На примере Румынии, Молдавии и Армении видно, как действует Запад для достижения побед нужных кандидатов, обобщил Андрей Манойло, профессор МГУ. «В случае рисков начинает действовать страховочный механизм: высаживается группа специалистов для обеспечения цифровой цензуры. Они занимаются прямым подкупом и фальсификациями, вступают в кулуарные переговоры с различными группировками», – отметил он.

    «Фактически Запад формирует новый негласный стандарт вмешательства в выборы в иностранных государствах. Мы видим некую унификацию этих технологий, выработку единого шаблона, который будет совершенствоваться. Это чрезвычайно опасно, потому что эти технологии не менее опасны, чем «цветные революции», – предупредил он.

    Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи, напомнил, что в отчетах ЕС оговаривается особый режим мониторинга выборов в странах–партнерах, включая Молдавию и Армению. «Он предусматривает создание списков «подозрительных» или «манипулятивных» источников. Это позволяет влиять на отражение альтернативных точек зрения в сети», – отметил он.

    «Россия отвечает на все это защитой национального суверенитета и выработкой собственных критериев прозрачности и честности выборов, которые не зависят от внешних центров оценки. Москва закрепляет нормы, которые берут начало из национального права, а не из внешнего диктата. Только через такую суверенную политику можно оградить общество от технологий, применяемых в Молдавии и Армении», – резюмировал депутат.

    Песков объяснил отсутствие военной техники на параде
    Жители Перми рассказали о «черном дожде» после атаки дронов на город
    В Туапсе установили новые заграждения после удара по нефтезаводу
    Американский активист заявил о контроле улиц Одессы фашистами
    Мерц пожаловался на беспрецедентную травлю в соцсетях
    Эстония потребовала запретить въезд в ЕС участникам СВО
    Руководство застройщика задержали после пожара в московской новостройке

    Иранский кризис залез в американские кошельки

    Экономический парадокс наблюдается в США: с одной стороны, и американские нефтяные компании, и бюджет получают сверхприбыли, а с другой – индекс потребительских настроений достиг рекордно низких отметок. Чем объясняется такое положение дел, как происходящее влияет на кошельки американцев и чем это грозит партии Трампа? Подробности

    Молдавские шпионы послужили интересам России

    Масштабный обмен задержанными произошел между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и рядом стран Восточной Европы – с другой. Главным результатом этой операции стало возвращение на родину российского археолога Александра Бутягина – в обмен на сотрудников молдавских спецслужб. Почему Варшава де-факто уступила требованиям России, а не запросу киевского режима? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Финнам навязывают американское ядерное оружие

    Яростное сопротивление оппозиции вызвала инициатива правительства Финляндии принять закон, позволяющий размещение в стране ядерного оружия. Более того, согласно опросам, большинство финнов тоже против того, чтобы видеть ядерные бомбы на своей территории. Перед нами не только глубокий раскол в финском обществе, но и признак того, что хотя бы его часть услышала российские аргументы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

