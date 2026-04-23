Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.2 комментария
Биржевые цены на газ в Европе продолжили рост
Стоимость газа на европейских биржах превысила 540 долларов за тысячу кубометров
Котировки на европейских газовых хабах продемонстрировали уверенный рост, поднявшись выше отметки в 541 доллар за тысячу кубометров на фоне напряженности на Ближнем Востоке.
Стоимость голубого топлива на торгах в четверг утром увеличилась на 2,4%, достигнув 541,4 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли сессию на уровне 534 долларов, прибавив 1% к расчетной цене предыдущего дня.
По итогам марта средние биржевые цены на газ в Европе взлетели на 59% по сравнению с февральскими показателями. Впервые с начала 2023 года котировки пробили психологическую отметку в 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты связывают такую динамику с обострением ситуации на Ближнем Востоке и взаимными ударами США, Израиля и Ирана.
Текущие ценовые уровни остаются значительно выше показателей последних двух лет. Локальный максимум был зафиксирован 19 марта на отметке 853,7 доллара. При этом исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда цены достигали беспрецедентных 3892 долларов за тысячу кубометров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля котировки природного газа на европейском рынке стабилизировались выше отметки в 500 долларов за тысячу кубометров.
Днем 21 апреля стоимость майских фьючерсов достигла уровня 494,5 доллара.
На следующее утро цена голубого топлива на фоне ближневосточного конфликта выросла до 518 долларов.