WSJ сообщила о страхе ЕС проиграть конкуренцию России, США и Китаю
Евросоюз опасается, что не может догнать Россию, Китай и США в ходе глобального соперничества в сфере экономики, обороны и технологий, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
Европейские власти всерьез обеспокоены тем, что отстают от России, Китая и США по ключевым вопросам глобального соперничества, передает ТАСС.
The Wall Street Journal отмечает, что Европа в условиях острой международной конкуренции вынуждена прилагать максимальные усилия, чтобы не отставать. Лидеры стран ЕС признают, что ситуация становится критической: в числе тревожных тенденций газета приводит инициативы США и Китая по пересмотру мировых торговых правил и фактическое игнорирование европейского мнения при обсуждении украинского конфликта.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прямо заявил: «Невозможно изменить ситуацию, не имея настоящей силы – политической, военной или дипломатической». По мнению бывшего французского дипломата Пьера Вимона, вся институциональная система Брюсселя изначально не была приспособлена к современной политике конфронтации и жесткой конкуренции. Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель добавил, что Европа должна научиться говорить на языке силы, выделив проблему разобщенности 27 стран объединения.
Кроме того, бывший премьер-министр Италии и экс-президент Европейского центрального банка Марио Драги ранее критиковал Еврокомиссию за бездействие и невыполнение прошлогодних рекомендаций, подчеркнув, что риски утраты конкурентоспособности и суверенитета возрастают, а модель роста устаревает.
