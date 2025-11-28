Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейские власти всерьез обеспокоены тем, что отстают от России, Китая и США по ключевым вопросам глобального соперничества, передает ТАСС.

The Wall Street Journal отмечает, что Европа в условиях острой международной конкуренции вынуждена прилагать максимальные усилия, чтобы не отставать. Лидеры стран ЕС признают, что ситуация становится критической: в числе тревожных тенденций газета приводит инициативы США и Китая по пересмотру мировых торговых правил и фактическое игнорирование европейского мнения при обсуждении украинского конфликта.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прямо заявил: «Невозможно изменить ситуацию, не имея настоящей силы – политической, военной или дипломатической». По мнению бывшего французского дипломата Пьера Вимона, вся институциональная система Брюсселя изначально не была приспособлена к современной политике конфронтации и жесткой конкуренции. Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель добавил, что Европа должна научиться говорить на языке силы, выделив проблему разобщенности 27 стран объединения.

Кроме того, бывший премьер-министр Италии и экс-президент Европейского центрального банка Марио Драги ранее критиковал Еврокомиссию за бездействие и невыполнение прошлогодних рекомендаций, подчеркнув, что риски утраты конкурентоспособности и суверенитета возрастают, а модель роста устаревает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа навязывает Киеву «антироссийские» гарантии безопасности.

Отмечалось, что Британия и Франция столкнутся с трудностями при попытках отправить свои войска на Украину.

Десять стран выразили готовность предоставлять гарантии безопасности Киеву, как выяснило Bloomberg.