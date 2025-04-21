Эксперты допустили возможное вступление Канады в Евросоюз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Канада теоретически может стать членом Евросоюза, хотя такой сценарий мало реалистичен, пишет ТАСС со ссылкой на публикацию издания Politico и мнения экспертов.

По данным опроса Abacus Data, проведенного в марте, идею вступления Канады в состав ЕС поддерживают 44% граждан страны, тогда как против выступают 34%. Однако, как заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, на членство в Евросоюзе могут претендовать только европейские государства.

Профессор европейской политики Швейцарской высшей технической школы Цюриха Франк Шиммельфенниг считает, что Канада «точно могла бы иметь на это право» и во многих отношениях ближе к европейским ценностям и институтам, чем некоторые нынешние страны-кандидаты. С ним соглашается профессор Маастрихтского университета Жизель Боссе, подчеркнувшая, что понятие «европейское государство» не имеет чёткого юридического определения и не ограничивается исключительно континентальной Европой. По мнению Боссе, «европейскость» скорее образ мышления, а канадцы во многом унаследовали политическую и правовую систему Европы, а также демократические устремления.

В то же время замдиректора Центра европейских реформ Иэн Бонд отметил, что доказать европейский статус Канады было бы крайне сложно. Он подчеркнул, что даже при формальном признании «европейскости» на пути вступления в ЕС возникнут серьезные экономические барьеры: Канаде придётся ввести таможенную границу с США и присоединиться к системе пошлин и ограничений на американский импорт, что, по словам Бонда, было бы «невероятно губительно с экономической точки зрения» и на долгие годы перевесило бы возможные плюсы членства.

На сегодняшний день кандидатами на вступление в ЕС являются девять государств: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, на Украине и Черногория. Кроме того, статус кандидата имеет непризнанное Косово.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Канаде сгорел Музей наследия украинской культуры, индейцы из Монтаны подали иск против введенных США пошлин на товары из Канады, а сама Канада пожаловалась в ВТО на американские пошлины на автомобили и автозапчасти.