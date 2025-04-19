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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    15 комментариев
    19 апреля 2025, 12:50 • Новости дня

    В Канаде сгорел Музей наследия украинской культуры

    В Канаде сгорел Музей наследия украинской культуры
    @ Alberta RCMP

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Эдмонтоне вспыхнул пожар в музее, посвященном истории украинских переселенцев, из-за чего в близлежащем районе временно объявляли эвакуацию.

    В канадском городе Эдмонтон, провинция Альберта, произошел пожар в Музее наследия украинской культуры, передаёт Газета.ru. Согласно сообщению местной полиции в социальной сети Facebook* (компания Meta* признана экстремистской и запрещена в России), огонь охватил постройки, входящие в состав музея.

    Правоохранители обратились к жителям города с просьбой избегать района, где возник пожар, и использовать альтернативные маршруты. В одном из соседних районов была объявлена эвакуация, однако спустя короткое время ее отменили после стабилизации ситуации.

    Музей наследия украинской культуры расположен на территории, стилизованной под село украинских первопроходцев. Экспозиции музея посвящены жизни украинских эмигрантов в Альберте с 1892 по 1930 год, здесь представлены аутентичные дома, предметы быта и исторические экспонаты, рассказывающие о жизни переселенцев на территории Канады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пожарные успешно потушили возгорание в усадьбе Лопухиных в центре Москвы, в Псковской области произошел пожар в музее-заповеднике Римского-Корсакова, а под Калининградом загорелся замок Вальдау XIII века.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    18 апреля 2025, 21:50 • Новости дня
    Епископа Маркела снова не выпустили в Израиль из Кишинева
    Епископа Маркела снова не выпустили в Израиль из Кишинева
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Епископа Бельцкого и Фалештского Маркела в очередной раз не выпустили из Кишинева в Израиль для того, чтобы он смог принять участие в церемонии получения Благодатного огня в Иерусалиме.

    Об этом сообщает РИА «Новости». Архиепископ заявил журналистам, что основания для отказа в выезде ему не разъяснили, а никаких нарушений выявлено не было. Он добавил, что несмотря на случившееся, Благодатный огонь все равно будет доставлен в Молдавию другой группой священнослужителей.

    Напомним, архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркел не смог вылететь в Израиль за Благодатным огнем из-за дополнительных проверок пограничников в аэропорту Кишинева. Пограничники подвергли его долгой проверке, которая длилась несколько часов, и самолет улетел без него. При этом делегация прорумынской Бессарабской митрополии беспрепятственно отправилась на Святую землю.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что правительство Майи Санду подобными действиями против православных пытается не только политизировать Пасху, но избавиться от ПЦМ как от сильного общественного института.

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    18 апреля 2025, 22:04 • Новости дня
    Россия расторгла соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву региону
    Россия расторгла соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву региону
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российское правительство приняло решение расторгнуть международные соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией, касающиеся Баренцева региона и совместного реагирования на чрезвычайные ситуации.

    Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения между Россией, Норвегией, Финляндией и Швецией о создании международного Баренцева секретариата, которое было заключено в Рованиеми 15 ноября 2007 года, передает ТАСС.

    В документе также говорится о расторжении соглашения между правительствами стран-членов Совета Баренцева/Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации. Это соглашение было подписано в Москве 11 декабря 2008 года.

    Ранее Россия уже объявляла о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона.

    Ранее правительство Финляндии одобрило решение выйти из Совета Баренцева/Евроарктического региона, что приведет к расторжению соглашения о международном Баренцевом секретариате.

    Политолог Тимофей Бордачев отметил, что Россия давно могла покинуть Совет, так как соглашение утратило актуальность на фоне утраты интереса к интеграции с Европой.

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    19 апреля 2025, 12:45 • Видео
    Майя Санду совсем обнаглела

    В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населениям – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

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    18 апреля 2025, 18:20 • Новости дня
    Армения, Грузия и Словакия поддержали антироссийскую резолюцию ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Резолюцию ООН, осуждающую действия России на Украине, поддержали 105 государств, среди которых Армения, Грузия и Словакия.

    Против выступили девять стран, включая США, передает «Газета.Ru».

    В резолюции говорится: «Беспрецедентные вызовы, с которыми сталкивается Европа после агрессии РФ против Украины, требуют укрепления сотрудничества между ООН и Советом Европы». Документ подчеркивает необходимость совместных действий международного сообщества для преодоления последствий конфликта на Украине.

    Ранее сообщалось, что в Генассамблее ООН число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию по Украине, уменьшилось со 141 в 2022 году до 93 в текущем году.

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    18 апреля 2025, 18:28 • Новости дня
    В Москве началась работа по созданию нового российского стиля

    Ямпольская возглавила совет по формированию нового российского стиля

    В Москве началась работа по созданию нового российского стиля
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совещание по запуску работы над новым государственным визуальным стилем с акцентом на традиционные ценности прошло в Национальном центре «Россия». Эта работа направлена на противодействие чрезмерной латинизации городского пространства и формирование целостного образа России как сильного современного государства с богатым культурным наследием.

    Совещание было организовано по поручению президента России для координации усилий по формированию единого национального стиля в государственных визуальных коммуникациях. В числе участников были советник президента Елена Ямпольская, представители администрации президента, руководители Национального центра, специалисты по визуальным коммуникациям и ведущих российских вузов, передает сайт центра «Россия».

    «Довольно много сил было потрачено нами на привлечение мотивов и образов наших знаменитых народных художественных промыслов в общественное пространство, в общественную среду. Но до сих пор не было возможности вести работу по созданию национально ориентированной среды системно, с охватом на 360 градусов», – заявила в своем выступлении Ямпольская. Теперь же, по ее словам, положено начало этой работе: «Я считаю, что мы должны обеспечить абсолютно везде в общественном пространстве ощущение родного дома без пафосных фраз и громких лозунгов».

    Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич отметил, что задача по формированию нового российского стиля – стратегически важное направление государственной политики в сфере визуальных коммуникаций. «Системный подход позволит сформировать визуальную среду, которая будет отражать национальную идентичность и укреплять культурный суверенитет России», – заявил он.

    Глава Национального центра Наталья Виртуозова рассказала о первых шагах, предпринятых для этой работы: создании филиалов центра в регионах, сотрудничестве с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка», а также проведении экспертных встреч по будущему архитектурного облика России. Руководитель по контролю за госкоммуникациями Андрей Мелентьев подчеркнул значимость диалога с обществом и призвал специалистов вузов к совместной работе.

    Вузы представили собственные проекты, в которых были использованы элементы каллиграфии, орнаментов и других традиционных мотивов, подтвердив готовность к исследовательской и практической деятельности в рамках инициативы. Совещание завершилось решением о создании Совета по формированию нового российского стиля под руководством Ямпольской при участии вузов и экспертов.

    Формирование нового российского стиля направлено на создание национально ориентированной визуальной среды, противодействие чрезмерной латинизации городского пространства, трансляцию традиционных ценностей через визуальный язык и формирование целостного образа России как сильного современного государства с богатым культурным наследием.

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    18 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Трамп допустил выход США из процесса урегулирования украинского конфликта
    Трамп допустил выход США из процесса урегулирования украинского конфликта
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обозначил условия выхода американской стороны из переговоров по урегулированию конфликта и дал ответ на вопрос журналиста, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь Киеву в этом случае.

    По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, если одна из сторон «начнет его саботировать», передает РИА «Новости».

    «Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: «Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди», и мы просто бросим это. Но, надеюсь, нам не придется этого делать», — сказал он.

    На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь киевскому режиму, если Штаты выйдут из мирных переговоров, Трамп заявил, что не хочет об этом говорить, но верит, что удастся добиться урегулирования конфликта.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании.

    Агентство Bloomberg сообщало, что США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России.

    Коментарии (22)
    18 апреля 2025, 17:54 • Новости дня
    Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне

    Зеленский распорядился открыть центры военной подготовки гражданских во всех регионах

    Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти Украины решили открыть центры военной подготовки гражданских лиц в каждом регионе страны, чтобы подготовить людей к национальному сопротивлению, говорится в сообщении на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Правительство Украины постановило открыть во всех областях страны центры военной подготовки гражданских лиц, передает ТАСС. «В каждом регионе Украины откроются центры подготовки граждан к национальному сопротивлению», – сказано на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Уточняется, что в рабочих сессиях по обсуждению данной инициативы участвовали представители Минобороны, Генштаба ВСУ, сил территориальной обороны, областных войсковых администраций, гражданских и волонтерских организаций.

    Замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук добавила в соцсети Facebook (принадлежит к Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), что центры предложат учебные планы и планы военподготовки, а ветераны станут обучать новобранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меньше пятисот мужчин в возрасте от 18 до 24 лет подписали контракт с ВСУ за два месяца, несмотря на введение контрактов для молодежи.

    До этого замруководителя офиса Зеленского Павел Палиса предложил ввести всеобщую воинскую обязанность на Украине, включая женщин, по примеру израильской армии.

    Коментарии (29)
    18 апреля 2025, 16:54 • Новости дня
    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине

    Bloomberg: Вашингтон предложил союзникам оставить освобожденные территории России

    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России, пишет агентство Bloomberg.

    В четверг в Париже состоялась встреча представителей Британии, США, Украины и Франции, на которой американская сторона представила предложения по урегулированию ситуации на Украине, пишет Bloomberg, передает ТАСС.

    Согласно источникам агентства, Вашингтон предложил своим союзникам отказаться от обсуждения возможного членства Украины в НАТО.

    Кроме того, в предложениях США предусмотрено, что все территории, освобожденные Россией, остаются под ее контролем. Этот план также предполагает ослабление санкций против России.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тема украинского урегулирования является сложной, что затрудняет соответствующие переговоры и контакты.

    Коментарии (40)
    18 апреля 2025, 19:32 • Новости дня
    После рейда в бане Москвы полиция вышла на трудоустраивавших мигрантов в такси лиц
    После рейда в бане Москвы полиция вышла на трудоустраивавших мигрантов в такси лиц
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице после проверки банного комплекса в Тимирязевском районе задержали троих подозреваемых в организации незаконной миграции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Задержанные обеспечивали работу организации, которая предоставляла услуги иностранным водителям такси в Тимирязевском районе столицы, пояснила Волк, передает ТАСС.

    Двоих фигурантов заключили под стражу, а женщина-предприниматель оказалась под домашним арестом.

    В результате рейда, проведенного в одном из банных комплексов, для разбирательства в отдел полиции были доставлены 59 иностранных граждан. После проверки по базам МВД в отношении 25 из них составлены административные материалы по статье КоАП «Нарушение правил въезда или пребывания в России».

    Ранее сообщалось, что прокуратура и миграционная служба проведут проверку действий правоохранителей после задержания в банном комплексе «Бодрость» граждан Киргизии.

    Также отмечалось, что четверо из 24 задержанных в Москве граждан Киргизии будут выдворены из России по решению российского МВД, сообщили в Минтруда республики.

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    18 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева

    Захарова назвала Зеленского злым клоуном за введение санкций против Куклачева

    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение санкций киевским режимом против известного российского дрессировщика Юрия Куклачева.

    В своем Telegram-канале она написала: «Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость».

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против 20 российских деятелей культуры и спорта, включая Ярослава Дронова (Shaman), с блокировкой активов и запретом на передачу объектов интеллектуальной собственности на Украине.

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    18 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Дробницкий оценил угрозу США выйти из мирных переговоров по Украине

    Американист Дробницкий: Выход США из урегулирования по Украине станет серьезным имиджевым ударом для Трампа

    Дробницкий оценил угрозу США выйти из мирных переговоров по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Париже американцы, по всей видимости, пытались убедить европейцев не мешать усилиям Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Получив в ответ отказ и не имея веских аргументов для переубеждения Европы, в Белом доме задумались о том, чтобы «умыть руки», сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США пригрозили выйти из процесса мирного урегулирования.

    «Отказ США работать над урегулированием украинского кризиса – один из вероятных сценариев развития событий», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он отметил, что заявление с такой «угрозой» было сделано Марко Рубио аккурат после встречи с европейскими коллегами в Париже. Собеседник допускает, что в ходе этих контактов – несмотря на положительные публичные оценки – стороны разошлись во мнениях по ключевому вопросу.

    «Европа выступает за продолжение конфликта на Украине, а Вашингтон – за быструю сделку по его завершению. Американские делегаты, по всей видимости, пытались убедить европейцев не мешать усилиям Дональда Трампа, но в ответ получили отказ, потому что для Брюсселя этот кризис – жизненно важный вопрос», – уточнил эксперт.

    Более того, у Трампа фактически нет рычагов давления ни на Брюссель (даже тарифная война оказалась на «паузе»), ни на Киев, в том числе поэтому его никто не слушается. На этом фоне в Белом доме, видимо, посчитали, что пора «умыть руки», выйти из этой истории и переложить всю ответственность на Эммануэля Макрона, Кира Стармера и прочих европейских «ястребов».

    Политолог допускает, что именно такой месседж послали Стив Уиткофф и Рубио на переговорах во Франции. «По идее, президенту США следовало еще в середине января, когда он только вступил в должность президента, выйти из конфликта, инициировать дело против Джо Байдена за втягивание Штатов в третью мировую войну, объявить Владимира Зеленского в розыск и прекратить поддержку ВСУ», – рассуждает Дробницкий.

    «Это вызвало бы жуткий шквал критики, но такую позицию противникам американского лидера было бы сложнее расшатать», – продолжил он. По его оценкам, в нынешней ситуации выход Вашингтона из переговорного трека «станет сильным имиджевым ударом по республиканцу». Вместе с тем возникнет вопрос: прекратят ли Соединенные Штаты оказывать помощь Киеву в случае реализации этого сценария.

    «Например, отключить альянс «Пять глаз» от спутниковой разведки будет крайне затруднительной задачей, а значит Киев, пусть не напрямую, но продолжит получать те же сведения, что и сейчас. Кроме того, Конгресс, что называется, «почувствовал кровь в воде». Когда наступит время принимать бюджет на следующий финансовый год, сенаторами может активно продвигаться и билль о поддержке Украины», – детализировал спикер.

    «Если Трамп наложит на него вето, то законодателям не составит труда его преодолеть. Внутри США развернется серьезная борьба: причем основным вопросом окажется не Киев, а будущее Америки, которое глава Белого дома и глубинное государство видят по-разному», – подчеркнул аналитик. По его мнению, шансов одержать верх у республиканца не так много: его противники будут делать все, чтобы Штаты продолжали участвовать в конфликте.

    Иными словами, возможная попытка Штатов выйти из украинского кризиса встретит сопротивление внутри страны. Но несмотря на это, Трамп может попробовать по максимуму реализовать свою «угрозу». «Выведя за скобки конфликт на Украине, американский лидер, вероятно, продолжит выстраивать отношения с Россией. Тут есть поле для игры», – считает американист.

    «Однако вне зависимости от того, выйдут США из переговоров или нет, для Москвы ничего не меняется. Наша страна будет продолжать отстаивать свои интересы, гражданское и военное развитие», – заключил Дробницкий.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио допустил, что США свернут свои посреднические усилия в вопросе украинского урегулирования. По его словам, это может произойти, если в ближайшие дни не появится явных признаков того, что соглашение может быть достигнуто.

    «Мы не собираемся продолжать эту работу неделями и месяцами подряд. Поэтому нам нужно очень быстро решить, и я говорю о нескольких днях, выполнимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если это не так, то у нас есть и другие приоритеты, на которых мы должны сосредоточиться», – заявил Рубио.

    Напомним, накануне американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом посетила Париж. Американцы обсудили с европейскими коллегами ход переговоров по урегулированию на Украине. Во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров.

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    18 апреля 2025, 18:12 • Новости дня
    ФСБ показала видео с австралийским наемником ВСУ Дженкинсом
    ФСБ показала видео с австралийским наемником ВСУ Дженкинсом
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Управление ФСБ по ЛНР обнародовало видеозапись доставки с линии боевого соприкосновения наемника из Австралии Оскара Дженкинса, воевавшего за киевский режим.

    Наемник заключил контракт с украинским Минобороны о прохождении воинской службы в 66-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что он прибыл на украинскую территорию по собственной инициативе, чтобы получать материальное вознаграждение.

    Ранее в ФСБ сообщали, что австралиец воевал за киевский режим на территории Луганской и Донецкой народных республик.

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    18 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Хуситы атаковали американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson

    Хуситы атаковали дронами и ракетами американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По авианосцам ВМС США Harry Truman и Carl Vinson нанесены удары с помощью беспилотников, сообщили йеменские хуситы из движения «Ансар Алла», об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сариа.

    Атаки проводились на авианосцы Harry Truman и Carl Vinson, а также на военные корабли сопровождения в Красном море и Аравийском море, сказал Яхья Сариа телеканалу Al Masirah, передает ТАСС.

    В атаке также задействовали крылатые ракеты.

    Ранее СМИ сообщали, что при ударе США по порту Рас Иса в Йемене погибли 38 человек, ранения получили 102 человека.

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    18 апреля 2025, 17:56 • Новости дня
    В СПЧ раскритиковали политику непрекращающегося «крестопада»

    Член СПЧ Кабанов: Сторонники «крестопада» хотят превратить Россию в безликую территорию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продолжающийся в России «крестопад» – появление изображений церквей и храмов без крестов – это продуманная политика, за которой стоят конкретные начальники, считает член СПЧ Кирилл Кабанов. По его мнению, такая деятельность направлена на уничтожение православной идентичности и исторической памяти России.

    «Уже давно понятно, что непрекращающийся "крестопад" – это не досадная случайность, чья-то глупость, оплошность или недогляд и тем более не проделки ИИ. Очевидно, что это совершенно продуманная и согласованная политика, за которой стоят конкретные начальники». Его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.

    Кабанов отмечает, что за разработкой и реализацией этой программы по стиранию из образа России ее православной составляющей стоят конкретные идеологи с четкими целями и задачами: «Это те, кто готов сносить наши исторические памятники (разных эпох), чтобы застроить все человейниками и фаллоподобными башнями в дубайском стиле. Те, кто не испытывает ничего к нашей Родине и истории, кроме как цинично-потребительского отношения и безудержной жажды власти. Но главное – это те, кто осознанно считает необходимым уничтожить наше православное самосознание, нашу объединяющую историческую память».

    «Некоторые идеологи, руководители и "гениальные" топ-менеджеры считают, что православные самосознание и мотивация вредны для реализуемой ими попытки построить свою новую РФ бездушных оцифрованных потребителей», — добавил он.

    Кабанов выразил мнение, что подобные действия могут привести к превращению страны в «безликую территорию», управляемую искусственным интеллектом, где можно массово завозить людей с любыми взглядами, поскольку теряется национальное единство.

    Ярким примером «крестопада» стала новогодняя инсталляция в аэропорту Саратова, где был изображен Покровский собор Пресвятой Богородицы без крестов.  Еще один случай привел глава СПЧ Валерий Фадеев в Telegram-канале. Он рассказал о том, как «исчезли» кресты с куполов храма Василия Блаженного, изображенного на обложке практикума по ЕГЭ издательства «Феникс». После шумихи издательство изъяло тираж школьного пособия, назвав произошедшее «досадной невнимательностью». 

    В связи с этим зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предложил законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов и защитить крест как главный христианский символ.

    Как писала газет ВЗГЛЯД, Минспорта выступило с сообщением о том, что вернуло христианские кресты на логотип ведомства с изображением двуглавого орла.

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    18 апреля 2025, 18:52 • Новости дня
    «Автодор» объявил стоимость проезда по трассе А-289 из Краснодара в Крым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За проезд по автодороге А-289 (Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь) с 22 апреля начнут взимать плату, сообщили в ГК «Автодор».

    С 22 апреля трасса переходит в доверительное управление компании, с декабря 2024 года она эксплуатировалась в бесплатном режиме, указали в «Автодоре», передает РИА «Новости». С 22 же апреля дорога начнет эксплуатироваться в платном режиме.

    Трассу оборудовали безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток». Стоимость проезда для легковушек и мотоциклов по разным участкам составит от 170 до 750 рублей.

    Альтернативными маршрутами от Краснодара до Крыма, Анапы, Новороссийска и в обратном направлении является федеральная трасса А-146 «Краснодар – Верхнебаканский».

    Также можно воспользоваться дорогой через станицу Новомышастовскую и Темрюк.

    В декабре в Татарстане открыли движение по двум платным автодорогам – второму этапу Вознесенского тракта и трассе Алексеевское – Альметьевск.

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    18 апреля 2025, 19:24 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен телами военных

    Россия и Украина провели обмен телами военных по формуле «909 на 41»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными на Украине сообщил о передаче Киеву 909 тел военнослужащих, участвовавших в боях на нескольких направлениях спецоперации.

    Отмечается, что передача тел происходила с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений, а также из моргов на территории России. В процедуре репатриации участвовали Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, МВД, офис уполномоченного Верховной рады по правам человека и секретариат уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, передает Lenta.Ru.

    В сообщении штаба говорится, что правоохранительные органы и эксперты МВД займутся быстрой идентификацией останков. «Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста», – говорится в публикации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

    Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия в ходе данного обмена получила тела 41 погибшего военнослужащего, передает РБК.

    Ранее координационный штаб Украины по обращению с военнопленными сообщил, что украинская сторона приняла тела 909 своих погибших военнослужащих.

    В марте Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 175 на 175.

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