Постпред при ОБСЕ Полянский рассказал о недовольстве стран Европы политикой ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Многие страны наверняка были бы не прочь как-то более гибко подходить к внешнеполитическим вопросам, но вынуждены следовать установкам, спускаемым из Брюсселя», – заявил Полянский РИА «Новости».

Он отметил, что противоречия внутри объединения нарастают, и в итоге у государств нет единой позиции по многим сюжетам. По его словам, европейские коллеги неоднократно жаловались в кулуарах на необходимость придерживаться общей линии, а из-за разногласий они не могут выставить одного-двух переговорщиков и вынуждены составлять делегации из пяти-семи представителей.

Дипломат добавил, что весьма показательна ситуация с главой европейской дипломатии Каей Каллас, которую постепенно выводят за скобки переговорных усилий по Украине и безопасности, а в беседах многие критически отзываются о ее роли. Полянский назвал происходящее следствием глубинного противоречия между сторонниками самостоятельного курса и теми, кто выступает за формирование квазигосударства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава евродипломатии Кая Каллас выразила намерение участвовать в формировании позиции Евросоюза на переговорах с Москвой и Вашингтоном по Украине.

Главу европейской дипломатии Каю Каллас отстранили от участия в возможных переговорах с Россией в качестве представителя Европы.

Также Кая Каллас заявила об отказе Евросоюза обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности.