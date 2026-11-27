Вильнюс попросил у Евросоюза более 1,4 млрд евро на дроны и мины

Tекст: Дарья Григоренко

Средства предназначены на закупку беспилотников, систем борьбы с дронами, радаров, противотанковых мин и средств защиты от электромагнитных угроз, передает ТАСС.

«Запрашиваемые средства будут использованы для укрепления оборонных мощностей армии Литвы и частично направлены на нужды военной помощи Украине», – заявили в министерстве.

До настоящего времени Вильнюс запросил по программе SAFE кредиты на общую сумму 6,375 млрд евро. Республика уже получила транш в размере 956 млн евро и ожидает поступления еще 1,06 млрд евро на оплату приобретенной боевой техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Еврокомиссия отклонила просьбу стран Балтии о выделении 500 млн евро на усиление системы защиты от дронов.

Литва направила заявку на получение первого кредитного транша в размере 1,06 млрд евро на оборонные нужды.

В прошлом году Вильнюс подал заявку на сумму более 6 млрд евро для финансирования 50 оборонных проектов.