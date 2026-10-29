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Еврокомиссия отказала Прибалтике в деньгах на защиту от дронов
LRT: ЕК отказалась выделить странам Балтии 500 млн евро на защиту от дронов
Еврокомиссия (ЕК) отклонила просьбу стран Балтии о выделении 500 млн евро на усиление системы защиты от дронов, посоветовав им воспользоваться кредитами в рамках фонда SAFE, сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.
ЕК отказалась удовлетворить просьбу Латвии, Литвы и Эстонии о финансировании создания единой системы противовоздушной обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на LRT. В сентябре министры обороны этих стран направили засекреченное письмо в ЕК с запросом на 500 млн евро.
«Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сообщил, что Еврокомиссия отказала Литве, Латвии и Эстонии в предоставлении запрашиваемого дополнительного финансирования на создание системы защиты от дронов в размере 500 млн евро и посоветовала обратиться в фонд SAFE», – говорится в сообщении.
По словам Кубилюса, бюджет ЕС на текущий период подходит к концу, поэтому возможности получить значительные средства ограничены. При этом он напомнил о фонде SAFE, где после первого раунда заявок остался 21 млрд евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил об утверждении плана выделения Венгрии 5,4 млрд евро в рамках оборонного кредита SAFE.
На прошлой неделе Литва направила в Еврокомиссию заявку на получение первого кредитного транша в размере 1,06 млрд евро на оборонные нужды.
В начале месяца еврокомиссар Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза ускорить военные приготовления и создать «военный шенген» из-за неспособности сдерживать Россию.