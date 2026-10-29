Путин призвал к сопряжению интеграционных процессов Евразии и Африки

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка, передает РИА «Новости». По словам президента, «более глубокое сопряжение интеграционных процессов, развивающихся в Африке и на евразийском континенте с участием России», помогло бы дополнительно стимулировать взаимную торговлю.

Он отметил, что в прикладном плане эта тема затрагивалась «на отдельных состоявшихся вчера весьма обстоятельных переговорах с главами панафриканских структур».

Российский лидер выступил с заявлениями для СМИ совместно с президентом Бурунди, действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на пленарном заседании саммита Россия – Африка президент России Владимир Путин выразил благодарность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

В среду на торжественном приеме для участников саммита российский лидер предложил тост за африканских лидеров и будущее развитие сотрудничества.

В тот же день действующий председатель Африканского союза, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе на пленарном заседании обратился к Путину как к брату.