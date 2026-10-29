Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.2 комментария
Путин призвал к сопряжению интеграционных процессов Евразии и Африки
Президент Владимир Путин призвал глубже сопрягать развивающиеся в Евразии и Африке интеграционные процессы.
Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка, передает РИА «Новости». По словам президента, «более глубокое сопряжение интеграционных процессов, развивающихся в Африке и на евразийском континенте с участием России», помогло бы дополнительно стимулировать взаимную торговлю.
Он отметил, что в прикладном плане эта тема затрагивалась «на отдельных состоявшихся вчера весьма обстоятельных переговорах с главами панафриканских структур».
Российский лидер выступил с заявлениями для СМИ совместно с президентом Бурунди, действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на пленарном заседании саммита Россия – Африка президент России Владимир Путин выразил благодарность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.
В среду на торжественном приеме для участников саммита российский лидер предложил тост за африканских лидеров и будущее развитие сотрудничества.
В тот же день действующий председатель Африканского союза, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе на пленарном заседании обратился к Путину как к брату.