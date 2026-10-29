Грушко: Снятие санкций с России обеспечит мировую продовольственную безопасность

Tекст: Вера Басилая

Грушко призвал западные страны не рассуждать о путях доставок зерна и не обвинять Москву в деструктивных шагах, передает РИА «Новости». «Те на Западе, кто любит говорить о продовольственной безопасности и упрекать Российскую Федерацию в ее подрыве, должны прежде всего: либо прекратить об этом говорить, либо снять санкции, наложенные на весь сельхозсектор страны, которая вносит решающий вклад в обеспечение этой продовольственной безопасности, а именно с Российской Федерации», – сказал он.

Дипломат напомнил о паллиативном характере выдвигавшихся ранее инициатив по доставкам зерна из России по Черному морю. Замминистра подчеркнул необходимость прочного урегулирования ситуации вокруг Украины для обеспечения безопасности морских маршрутов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил об устойчивости экономических отношений Москвы и Анкары вопреки санкционному давлению.

В среду замглавы МИД исключил введение зеркальных мер на возможное ужесточение Евросоюзом визового режима.

В воскресенье Грушко указал на самоисключение Европы из возможных переговоров с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.